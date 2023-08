"Đóa hoa nở muộn" của màn ảnh Hàn quá đẹp trong phim mới, 34 tuổi vẫn vào vai nữ sinh cực "mượt"

Thời điểm hiện tại, "Thời gian gọi tên em" đang là một trong những bộ phim Hàn được nhiều khán giả ngóng đợi nhất. Tác phẩm này được làm lại từ bản gốc đình đám mang tên "Muốn gặp em", do Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been đóng chính.



Trong bối cảnh ngày phim lên sóng ngày một gần, những hình ảnh về các nhân vật cũng xuất hiện nhiều hơn. Và khi nhìn những bức hình mới của Jeon Yeo Been, tin rằng bất cứ ai cũng sẽ phải xuýt xoa khen ngợi vì cô quá trẻ đẹp.

Jeon Yeo Been đảm nhận vai nữ chính trong phim "Thời gian gọi tên em".

Dù đã 34 tuổi, thế nhưng Jeon Yeo Been vẫn vào vai học sinh cực "mượt".

Cho những ai chưa biết, Jeon Yeo Been sinh năm 1989 và là một "đóa hoa nở muộn" của màn ảnh Hàn ngữ. Cô bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ năm 2015 với một vai nhỏ trong phim "Vương triều dục vọng". Sự nghiệp của Jeon Yeo Been bắt đầu thăng hoa nhờ bộ phim độc lập "After my death". Đến năm 2021, danh tiếng của cô tăng mạnh nhờ sức hút tới từ bom tấn "Vincenzo".

Bộ phim "Thời gian gọi tên em" do Jeon Yeo Been và Ahn Hyo Seop đóng chính dự kiến lên sóng ngày 8/9 trên Netflix.