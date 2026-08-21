Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi có hành vi nghi đụng chạm, cưỡng hôn một bé gái mặc áo đỏ. Trong video, bé gái nhiều lần kéo tay người đàn ông ra khỏi người và có biểu hiện phản kháng, khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 20/8, thông tin trên tờ Giáo dục Thời đại, ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch UBND xã Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương xác minh vụ việc bé gái có dấu hiệu bị xâm hại xảy ra trên địa bàn. Chia sẻ trên GDTĐ, ông Văn cho hay bé gái xuất hiện trong đoạn video sinh năm 2009, bị khuyết tật và có biểu hiện hiếu động. Hiện em sống cùng bố nuôi là ông Phan Như Quỳ trú tại thôn Đông Hồ, xã Krông Năng.

Người đàn ông xuất hiện trong clip được xác định là hàng xóm của gia đình.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình.

Đến hôm nay (21/8), thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Phan Như Quỳ cho biết gia đình đang chờ kết quả xác minh của cơ quan công an đối với người hàng xóm. Được biết, ông Quỳ nhận nuôi con gái từ khi em mới 8 tháng. Nay em 17 tuổi, bị khuyết tật nặng, không thể nói, nhận thức hạn chế và cần người chăm sóc thường xuyên.

Chia sẻ thêm trên Tuổi Trẻ, ông Quỳ cho biết trước ngày 6/8, ông đã nghi ngờ người hàng xóm có hành động không phù hợp với con gái nhưng chưa có bằng chứng. Ngày 6/8, ông thay đổi vị trí camera trong nhà, hướng về khu vực ghế sofa.

Tối cùng ngày, ông ra ngoài đổ rác rồi gặp người quen nên đứng lại nói chuyện vài phút. Chợt nhớ con gái ở nhà một mình, ông vội trở về. Khi về đến nhà, ông thấy người hàng xóm vừa đi ra. Kiểm tra camera, ông phát hiện hình ảnh khiến mình bức xúc.

Sau khi xem lại hình ảnh, ông Quỳ trình báo công an và cung cấp đoạn camera để cơ quan chức năng làm rõ. Ban đầu, ông còn nghĩ nếu lỡ rồi thì có thể vì lòng vị tha mà tha thứ, nhưng vì quá bức xúc nên đã quyết định làm đơn trình báo côn an.

Sau khi tiếp nhận trình báo và đoạn video do gia đình cung cấp, Công an xã Krông Năng đã làm việc với những người liên quan để xác minh vụ việc.