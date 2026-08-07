Thông tin bé gái 11 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành xảy ra tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đã khiến dư luận vô cùng bất bình.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu P.G.K.L. (SN 2015). Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, trước đó vào ngày 30/7/2026, cháu L. được cậu ruột đưa đến Công an phường Bình Phước trình báo việc bị người lớn bạo hành. Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã tiến hành xác minh vụ việc và xác định cháu L. bị Dương Đại Long (SN 1997, trú phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đánh đập, gây thương thích.

Long và chị L.T.M.T. (SN 1991, mẹ của cháu L.) có tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2021. Cháu L. cũng sống cùng mẹ và Long.

Camera của gia đình ghi lại hình ảnh Long đánh đập cháu L.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận thời gian gần đây, đối tượng thường xuyên kiểm tra cháu L. học bài và nhiều lần bạo hành cháu vì cháu bé bị giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập kém.

Trong các ngày 27, 28 và 29/7/2026, gã đàn ông dùng tay kéo tai, tát vào mặt khiến cháu bé 11 tuổi đau đớn, khóc thét. Thậm chí, L. còn bị chảy máu mũi do bị “chồng hờ” của mẹ dùng tay đánh vào mặt.

Đỉnh điểm trong tối ngày 29/7, Long không cho cháu đi tắm mà bắt cháu quỳ gối tại phòng ngủ rồi dùng một thanh gỗ nhỏ dài khoảng 60cm (được quấn kín bằng băng keo trong) đánh liên tiếp vào vùng chân và mông của cháu. Đối tượng còn bắt cháu bé quỳ gối úp mặt vào cửa đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau mới cho đi ngủ.

Đối tượng Dương Đại Long. (Ảnh: Công an nhân dân)

Thông tin trên báo VOV cho biết thêm, qua trích xuất camera từ gia đình, tất cả những lần cháu L. bị Long đánh đập, mẹ ruột của cháu đều chứng kiến nhưng không can ngăn hay có động thái bảo vệ con.

Đến tối ngày 30/7, tranh thủ lúc ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của người dân ở gần nhà rồi gọi điện cầu cứu cậu ruột. Nhận được điện thoại của cháu, người cậu lập tức đến giải cứu và đưa cháu đến trình báo cơ quan công an.

Sự việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Công an phường Bình Phước hiện đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.