Xử lý người phụ nữ livestream phát ngôn sai sự thật về vụ du khách mất tích trên biển

Ngày 21/8, tin từ Công an phường Tuy Hòa cho biết: Đơn vị vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với bà C.T.T.H. (SN 1993, trú phường Tuy Hòa), về việc sử dụng tài khoản cá nhân kêu gọi ủng hộ gia đình nam du khách nước ngoài bị đuối nước, mất tích tại bãi biển Tuy Hòa.

Theo công an, việc bà H. tự phát đứng ra kêu gọi đóng góp để hỗ trợ gia đình du khách là chưa đúng quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện.

Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận việc kêu gọi ủng hộ chưa đúng quy định. Tuy nhiên, bà cam đoan không trục lợi từ hoạt động này, đồng thời cho biết toàn bộ số tiền các mạnh thường quân hỗ trợ đã được sao kê và trao cho gia đình du khách nước ngoài, trước sự chứng kiến của gia đình và những người xung quanh.

Cơ quan công an cũng xác định, ngày 14/8, bà H. sử dụng tài khoản TikTok để livestream diễn biến tìm kiếm nam du khách, đồng thời kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân. Trong quá trình livestream, bà có phát ngôn nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Bà H. cũng thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và nhận thức được hành vi của mình là không đúng.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 7/8, nam du khách Trung Quốc Z.L. (SN 1999) cùng bạn gái L.D.B. (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) đến khu vực biển Tuy Hòa vui chơi. Trong lúc ra gần mép biển, anh Z.L. bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa có thông tin về nam du khách.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng, nhiều người tìm đến khu vực tìm kiếm để livestream, cập nhật thông tin và kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, hoạt động này cũng xuất hiện những ý kiến về tính minh bạch trong việc kêu gọi, tiếp nhận tiền ủng hộ. Một số người còn có hành động, phát ngôn mang dấu hiệu mê tín, dị đoan, khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng chấn chỉnh.