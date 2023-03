Đỗ Quyên: "Tôi thích những người nói được làm được"

TikToker Đỗ Quyên gây sức hút vì quan điểm: "Tôi thích những người nói được làm được"



Đỗ Quyên - một TikToker có tiếng đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đang gây sức hút với không ít người vì quan điểm "Tôi thích những người nói được làm được".

Đỗ Quyên thích những người nói được, làm được

Khác với không ít cá nhân còn lại, Đỗ Quyên cho rằng phái đẹp dựa vào đàn ông chưa hẳn đã hạnh phúc. "Chúng ta cũng có đủ chân tay, đủ sức khỏe và trí tuệ như phái mạnh. Vì thế đừng dựa vào anh ấy quá nhiều. Điều này sẽ làm bạn mất đi sức hút, lãng phí thanh xuân và vô tình gây áp lực cho người đàn ông ấy", Đỗ Quyên dãi bày thêm.



Cô không có thói quen dựa dẫm vào người khác mà muốn tự kiến tạo vận mệnh của chính mình

Nói là làm, Đỗ Quyên không ngồi im một chỗ mà tận dụng triệt để thời gian, cơ hội để phát triển và hoàn thiện bản thân. Cô gái nhỏ này hiện đang làm chủ một thương hiệu thời trang của riêng mình.



Cô cũng nhận các dự án review mỹ phẩm, thời trang, son môi... cho nhiều nhãn hàng. Công việc dày đặc, lịch trình thay đổi liên tục đôi khi làm Quyên cảm thấy mệt mỏi.

Thế nhưng nghĩ về mục tiêu đang hướng tới và nhận ra bản thân có thể làm mọi điều mình thích khiến Tiktoker này thêm kiên trì, có nhiều nội lực hơn nữa.

Lý do nào giúp TikToker Đỗ Quyên thành công?

Khi được hỏi lý do nào giúp Đỗ Quyên có được lượng fan lớn và nhiều công việc như hiện tại, Đỗ Quyên cho rằng. Chính khát khao tự khẳng định bản thân, đặt mục tiêu rõ ràng đã giúp cô kiên trì với công việc hiện tại.

Đỗ Quyên nghiêm túc trong công việc nên được nhiều đối tác/khách hàng chú ý

Ngoài ra, việc luôn tự làm mới mình, trau dồi kiến thức cho bản thân cũng rất cần thiết. Sắc đẹp của phụ nữ có thể phai dần theo thời gian. Nhưng trí tuệ, sự hài hước, sâu sắc của một người sẽ đọng lại trong tâm trí của đối phương dài lâu.



Vì vậy, Đỗ Quyên khuyên các bạn trẻ nên nâng cấp chính mình trước khi mong muốn có cơ hội đổi vận.

Ngoài ra, yêu thương bản thân đúng cách, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, vui chơi cũng là bí quyết giúp Đỗ Quyên luôn tươi trẻ. Cô nhận ra việc lắng nghe chính mình giúp bản thân thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Yêu thương bản thân đúng cách giúp cô thêm sức hút

Sắp tới, Đỗ Quyên đang ấp ủ phát triển thương hiệu thời trang riêng lên tầm mới. Nơi đây không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn cho khách hàng.

Đỗ Quyên còn muốn truyền đi năng lượng tích cực và sự tự chủ, tự lập cho mọi phái đẹp. Đây là bí quyết để mỗi người kiến tạo vận mệnh đúng ý mình mà không phụ thuộc vào ai.

