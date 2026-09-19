Đổ hàng chục triệu vào IELTS, học sinh, phụ huynh lo 'đổi luật' giữa chừng

Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ điểm cộng IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến nhiều học sinh, phụ huynh lo lắng.

Theo đó, Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ngày 17/9, dự kiến từ năm 2027 chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách. Các trường không được tự quy định điểm cộng đối với thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung, trong đó có chứng chỉ IELTS.

Với những người chưa bắt đầu học, đây có thể là một thay đổi trong cách chuẩn bị hồ sơ đại học. Nhưng với học sinh đã bỏ thời gian, chi phí, công sức học IELTS từ lớp 10, lớp 11, đề xuất mới đang khiến họ hụt hẫng.

Lo chính sách đổi giữa chừng

Trong cộng đồng ôn luyện IELTS, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ bản thân vừa thi IELTS và mất tới hai năm mới đạt 6.5.

“Học IELTS không những bỏ tiền mà còn bỏ thời gian và công sức ra học, tối thiểu là 1 năm” , Vũ Dương nói. Nam sinh đồng thời đặt câu hỏi liệu việc bỏ điểm cộng IELTS có công bằng với những học sinh đã dành 1-2 năm để chuẩn bị hay không.

Nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng khi dự thảo tuyển sinh mới năm 2027 dự kiến bỏ điểm cộng IELTS. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Em Minh Phương, học sinh lớp 12 ở phường Cầu Giấy, cho biết đang trong quá trình ôn và chỉ còn khoảng 1-2 tháng nữa sẽ thi. Khi nghe thông tin dự thảo có thể bỏ điểm cộng IELTS, em khá thất vọng.

“Nếu đang trong quá trình ôn còn có 1-2 tháng nữa mà chính sách tuyển sinh năm 2027 đổi luật, mọi người có còn tiếp tục ôn và thi nữa không? ”, nữ sinh đặt câu hỏi đến các thành viên khác trong cộng đồng học sinh ôn luyện, thi IELTS.

Lê Bảo Anh, được bố mẹ đầu tư 25 triệu cho khoá học IELTS tại trung tâm với mục tiêu đạt 6,5-7,0 điểm IELTS để lấy điểm cộng khi xét tuyển vào đại học trong mùa tuyển sinh 2027 tâm sự: “Học sinh học IELTS không chỉ bỏ tiền mà còn bỏ thời gian, công sức 1-3 năm chuẩn bị. Vì vậy, điều khiến các em băn khoăn không đơn giản là “mất điểm cộng”, mà là kế hoạch đã được xây dựng dựa trên chính sách tuyển sinh hiện hành liệu có bị đảo lộn giữa chừng hay không?

Không chỉ học sinh, một số phụ huynh đầu tư chi phí cho con theo học IELTS cũng bày tỏ tâm lý lo lắng.

Chị Phương Hà, một phụ huynh ở Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, một khoá IELTS vừa học vừa thi tốn trên dưới khoảng 20 triệu đồng, nhưng nhiều gia đình vẫn đầu tư để con được cộng điểm, yên tâm hơn trong kỳ tuyển sinh đại học sắp tới.

“Giờ nếu bỏ điểm cộng chứng chỉ IELTS giữa chừng, tôi và nhiều phụ huynh khác không thể tránh khỏi tâm lý thất vọng. Không hẳn tiếc số tiền gia đình mà lo cơ hội tuyển sinh vào đại học của con cũng bị thu hẹp”, chị bày tỏ.

Theo chia sẻ của chị Phạm Thư, gia đình chị ở khu vực nông thôn, con gái muốn đi học IELTS phải xuống thành phố cách khoảng 60 km. Mỗi tuần học hai buổi, cả đi và về khoảng 220 km; lớp kết thúc từ 17-19h nhưng khi về thì không còn xe buýt. “ Con phải rất vất vả để ôn luyện thi chứng chỉ IELTS ”, chị cho hay.

Chị Thư đặt vấn đề: Nếu việc cộng điểm IELTS thiếu công bằng với học sinh không có điều kiện học, thì cũng cần tính đến những học sinh đã bỏ thời gian, công sức từ lớp 10, 11 để theo đuổi chứng chỉ.

Chính sách tuyển sinh phải là một “hợp đồng xã hội dài hạn”

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Giang Nguyễn, Giám đốc The Ivy-League Vietnam, cho biết 2 ngày nay, ông nhận được nhiều câu hỏi từ phụ huynh về việc: Có nên tiếp tục đầu tư cho con học IELTS khi chính sách tuyển sinh dự kiến thay đổi?

Chuyên gia lưu ý, IELTS có giá trị vượt ra ngoài một lợi thế điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Theo ông Giang, điều khiến phụ huynh băn khoăn không chỉ là điểm cộng trong xét tuyển mà còn là việc “họ khó xác định nên tiếp tục đầu tư thời gian, công sức và chi phí cho tiếng Anh như thế nào?”

“Nếu gia đình nào cần IELTS cho con đi du học thì cứ học. Nếu chỉ học trong nước mà thấy tốn kém thì thôi cũng được. Học tiếng Anh là tự nguyện”, ô ng Giang nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng tiếng Anh có giá trị vượt ra ngoài một lợi thế trong tuyển sinh đại học. Từ kinh nghiệm quan sát thế hệ của mình, ông nhận thấy những người có năng lực tiếng Anh tốt có thêm cơ hội trong học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế.

Ảnh chụp Màn hình 2026-09-19 lúc 10.27.04.pngThầy Trần Mạnh Tùng

Theo đó, với những học sinh có định hướng đi xa trong học thuật, tiếng Anh vẫn là năng lực cần được duy trì, bất kể cơ chế cộng điểm tuyển sinh có thay đổi.

“Tôi chỉ khuyên thế này: đối với những cháu có tham vọng vươn xa trong học thuật thì hãy nên kiên định học thật giỏi tiếng Anh”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán tại Hà Nội nhận định, mục tiêu tạo “sân chơi” tuyển sinh đại học bình đẳng, hạn chế chạy đua chứng chỉ và lạm dụng điểm cộng nhằm đảm bảo công bằng là chính đáng, nhưng việc thay đổi quá nhanh có thể khiến những học sinh đã chuẩn bị nhiều năm rơi vào thế bị động. Theo ông, cần lộ trình tối thiểu 3 năm trước khi áp dụng chính thức.

Thầy Trần Mạnh Tùng phân tích: “Chính sách tuyển sinh nên được xem như một “hợp đồng xã hội dài hạn” giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo với người học và gia đình. Đây là cơ sở chính để học sinh và phụ huynh xây dựng kế hoạch học tập dựa trên quy chế đang có hiệu lực.

Nhiều năm qua, việc khuyến khích năng lực ngoại ngữ chuẩn quốc tế và tinh thần học sinh giỏi đã trở thành một định hướng rõ ràng. Hàng trăm nghìn gia đình đã thắt lưng buộc bụng, cân đối tài chính, học sinh cày xới suốt 2-3 năm để đạt IELTS 6.5-7.5 hay chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi.

Nếu chính sách bất ngờ “quay xe” chỉ sau một vài đợt lấy ý kiến dự thảo và áp dụng ngay cho đợt tuyển sinh cận kề, chúng ta đang đơn phương phá vỡ hợp đồng xã hội đó”.