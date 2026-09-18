IELTS có nên được cộng điểm khi xét tuyển đại học?

Nội dung này nằm trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tuyển sinh và đào tạo đại học được Bộ GD&ĐT công bố chiều 17/9.

Theo dự thảo, điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách vẫn được giữ và quy định về xét tuyển thẳng theo Quy chế không bị ảnh hưởng. Điểm thay đổi là các trường không sử dụng điểm cộng do mình tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung.

Vì sao IELTS không còn là khoản điểm cộng?

Theo Bộ GD&ĐT, việc không sử dụng điểm cộng riêng cho chứng chỉ nhằm hạn chế những bất bình đẳng có thể phát sinh trong tuyển sinh. “Trên thực tế điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng”, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục đại học, cho biết.

Thứ nhất, cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc hoạt động được cộng điểm khác nhau theo điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả.

Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ điểm cộng IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027.

Với IELTS, vấn đề còn nằm ở cách các trường đang sử dụng chứng chỉ này. Cùng một loại chứng chỉ nhưng mức quy đổi, mức cộng và tổ hợp áp dụng có thể khác nhau giữa các trường.

Theo lý giải của đại diện Bộ GD&ĐT, nguyên nhân thứ ba là một năng lực cũng có thể được ghi nhận hai lần: vừa trở thành thành phần trong điểm xét tuyển, vừa được cộng thêm điểm. Điều này có thể làm sai lệch thứ tự thí sinh trong quá trình xét tuyển.

Thứ tư, ở nhóm điểm cao, chỉ một phần điểm cộng nhỏ cũng có thể thay đổi kết quả trúng tuyển, dù chưa chứng minh được mức điểm đó phản ánh tốt hơn khả năng học tập của chương trình.

IELTS vẫn có thể được quy đổi xét tuyển

Dự kiến bỏ điểm cộng không đồng nghĩa IELTS không còn được sử dụng trong tuyển sinh đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi chứng chỉ vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai. Ngoài ra, chứng chỉ có thể được sử dụng để chứng minh yêu cầu đầu vào đối với những chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ.

Bộ cho rằng cách này giúp chứng chỉ được sử dụng như một minh chứng về năng lực có liên quan trực tiếp, thay vì trở thành một khoản điểm cộng nằm ngoài thang đo xét tuyển. Nguyên tắc được đặt ra là một năng lực được ghi nhận một lần và theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh.