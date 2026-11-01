Nếu những chương trình truyền hình thực tế quen thuộc thường đưa người chơi đến với các thử thách vận động, giải trí hoặc cạnh tranh tài năng, The Huế Creators lại lựa chọn một hướng đi khác: Đưa những nhà sáng tạo quốc tế đến Huế, cùng tìm hiểu văn hóa bản địa và biến những giá trị truyền thống thành ý tưởng, sản phẩm hoặc trải nghiệm mới.

Ngày 31/10/2026, tại Hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố Huế đến năm 2027, UBND thành phố Huế chính thức giới thiệu chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia mang tên The Huế Creators.

Chương trình dự kiến triển khai mùa đầu tiên trong năm 2027, quy tụ 10 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc, cùng 5 nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam.

Không đơn thuần lấy Huế làm bối cảnh ghi hình, chương trình hướng đến việc đưa văn hóa, di sản, con người và đời sống địa phương trở thành chất liệu xuyên suốt hành trình. Các đội chơi sẽ trực tiếp làm việc với nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng bản địa để phát triển những ý tưởng sáng tạo gắn với Huế.

5 quốc gia, 5 đội chơi và hành trình khám phá Huế qua 15 tập

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, mùa đầu tiên của The Huế Creators dự kiến gồm 15 tập với 5 đội tham gia.

Mỗi đội có 3 thành viên, gồm 2 nhà sáng tạo được tuyển chọn từ cùng một quốc gia và một nghệ sĩ hoặc nhân vật sáng tạo Việt Nam. Thành viên Việt Nam đóng vai trò cầu nối văn hóa, đồng thời trực tiếp tham gia các thử thách và quá trình sáng tạo cùng đồng đội.

Các nhà sáng tạo được tuyển chọn dựa trên khả năng kể chuyện, sản xuất nội dung, sáng tạo hình ảnh, âm nhạc, thiết kế hoặc những lĩnh vực phù hợp với định dạng chương trình. Bên cạnh chuyên môn, khả năng làm việc nhóm, thích ứng với môi trường đa văn hóa và tôn trọng sự khác biệt cũng là những tiêu chí quan trọng.

Đặc biệt, The Huế Creators không tổ chức loại đội giữa mùa. Cả 5 đội sẽ cùng tham gia hành trình đến chặng cuối, tích lũy điểm số, thành tích và lợi thế qua từng thử thách để hướng tới danh hiệu “Đội Sáng tạo xuất sắc nhất mùa”.

Chương trình cũng không xếp hạng quốc gia, thay vào đó tập trung đánh giá kết quả sáng tạo của từng đội.

Dự kiến khoảng 70% nhiệm vụ được thực hiện theo đội và 30% là nhiệm vụ liên đội. Cách tổ chức này cho phép các thành viên vừa cạnh tranh, vừa có cơ hội hợp tác và trao đổi thế mạnh với những nhà sáng tạo đến từ quốc gia khác.

Danh sách nghệ sĩ, khách mời và nhà sáng tạo chính thức hiện chưa được công bố. Theo đơn vị sản xuất, thông tin sẽ được cập nhật sau khi hoàn tất quá trình tuyển chọn và xác nhận lịch trình tham gia.

Từ Nhã nhạc cung đình, ẩm thực đến làng nghề: Di sản Huế trở thành thử thách sáng tạo

Điểm đáng chú ý của The Huế Creators nằm ở cách xây dựng nội dung. Thay vì chỉ đưa người chơi tham quan những địa điểm nổi tiếng, mỗi tập sẽ bắt đầu bằng một đề bài thực tế gắn với văn hóa, đời sống hoặc nhu cầu phát triển tại Huế.

Trước khi thực hiện, các đội phải tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa và bối cảnh của chất liệu văn hóa mà mình sử dụng. Nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng địa phương sẽ trực tiếp đồng hành, hướng dẫn thực hành, góp ý và kiểm chứng kết quả.

Hành trình 15 tập dự kiến được chia thành 5 phần nội dung gồm Lễ, Âm, Vị, Nghề và Huế hôm nay.

Ở phần Lễ, các đội tiếp cận thế giới của nghi thức, kiến trúc, cổ phục, hoa văn, mỹ học cung đình và văn hóa ứng xử. Đây là những chất liệu mang đậm dấu ấn lịch sử, gắn với bản sắc văn hóa Cố đô.

Phần Âm đưa người chơi đến với Nhã nhạc cung đình, Ca Huế, âm nhạc truyền thống và những thanh âm đời sống. Thông qua đó, các nhà sáng tạo tìm hiểu cách âm nhạc lưu giữ ký ức và phản ánh đời sống văn hóa địa phương.

Với phần Vị, ẩm thực Huế trở thành trung tâm của hành trình khám phá. Người chơi không chỉ tìm hiểu món ăn mà còn tiếp cận câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, nếp sống và nghệ thuật tiếp đãi. Trong khi đó, phần Nghề kết nối các đội với nghệ nhân và làng nghề, giúp họ tìm hiểu vật liệu, kỹ thuật chế tác cùng những tri thức được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Cuối cùng, Huế hôm nay là chặng đưa các kết quả sáng tạo vào thử nghiệm trong đời sống đương đại. Những ý tưởng có tiềm năng sẽ được tiếp tục nghiên cứu, kết nối với doanh nghiệp, nền tảng hoặc đối tác để xem xét khả năng phát triển sau chương trình.

Như vậy, kết quả của mỗi thử thách không nhất thiết phải là một sản phẩm hoàn chỉnh. Đó có thể là nội dung sáng tạo, một ý tưởng đã được kiểm chứng, nguyên mẫu sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm mới. Điều quan trọng là quá trình thực hiện phải tôn trọng nguồn gốc và bối cảnh của các giá trị văn hóa được khai thác.

Không chỉ là chương trình truyền hình, The Huế Creators còn hướng tới thị trường quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc điều hành dự án, đại diện đơn vị phát triển và sản xuất The Stars, cho biết chương trình được kỳ vọng trở thành một định dạng truyền hình thực tế nguyên bản do người Việt sáng tạo.

“Chúng tôi mong muốn phát triển The Huế Creators trở thành một IP truyền hình thực tế nguyên bản do người Việt sáng tạo, lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng, hướng đến khu vực và thế giới”, ông Nguyễn Thành Trí chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Trí.

Theo đại diện đơn vị sản xuất, mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở một mùa phát sóng. Về lâu dài, chương trình được định hướng trở thành hạt nhân của Hệ sinh thái Nhà sáng tạo Huế, kết nối các nhà sáng tạo quốc tế với nghệ nhân và cộng đồng địa phương, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển những sản phẩm, trải nghiệm mới.

TikTok Việt Nam tham gia dự án với vai trò Đơn vị phát triển chương trình và Nền tảng chiến lược. Theo kế hoạch, nền tảng này sẽ hỗ trợ kết nối cộng đồng sáng tạo tại các thị trường, tìm kiếm và tuyển chọn nhà sáng tạo, đồng thời tham gia truyền thông, đào tạo và cố vấn phát triển nội dung.

Sau mùa đầu tiên, TikTok dự kiến tiếp tục đồng hành với các hoạt động như Hue Creators Network và Hue Creators Summit, hướng tới xây dựng mạng lưới hợp tác giữa nhà sáng tạo, nghệ nhân, chuyên gia và doanh nghiệp.

Về tiến độ, chương trình dự kiến thực hiện công tác tiền kỳ, tuyển chọn và phát triển nội dung từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027. Hoạt động ghi hình tại Huế được lên kế hoạch diễn ra từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2027, với khoảng 15 ngày ghi hình chính thức trong tổng thời gian sản xuất dự kiến 20 ngày. Sau giai đoạn hậu kỳ và kiểm chứng nội dung văn hóa, 15 tập chương trình dự kiến được phát sóng hằng tuần trong khoảng tháng 6 đến tháng 9/2027.

Đơn vị sản xuất đang nghiên cứu phương án hợp tác với các đài truyền hình trong nước và đối tác phát hành tại những quốc gia có nhà sáng tạo tham gia. Nội dung cũng dự kiến được phân phối trên các nền tảng số với phụ đề, thuyết minh hoặc lồng tiếng phù hợp từng thị trường.

Về tổ chức, UBND thành phố Huế giữ vai trò chỉ đạo và định hướng tổng thể. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là đơn vị đầu mối của thành phố, phụ trách kết nối nguồn lực di sản và phối hợp kiểm chứng tính phù hợp của các nội dung văn hóa. Công ty The Stars đảm nhiệm phát triển và sản xuất chương trình.

Với định hướng phát triển trong giai đoạn 2027–2029, The Huế Creators được kỳ vọng mở ra một cách tiếp cận mới: Đưa văn hóa địa phương vào truyền hình thực tế, đồng thời tạo điều kiện để những ý tưởng xuất hiện trong chương trình có cơ hội tiếp tục phát triển ngoài đời sống.

Từ câu chuyện ẩm thực, âm nhạc đến những nghề truyền thống, Huế sẽ không chỉ được giới thiệu qua hình ảnh những di tích hay danh thắng quen thuộc, mà còn qua cách những người trẻ đến từ nhiều nền văn hóa cùng khám phá, học hỏi và sáng tạo.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, The Huế Creators có thể trở thành một thử nghiệm đáng chú ý trong việc kết nối truyền hình giải trí với văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam.