"Thượng công chúa" mở màn gây thất vọng

Từng được xem là một trong những dự án cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ nửa cuối năm 2026, Thượng công chúa nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi có sự trở lại của cặp đôi Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Tuy nhiên, chỉ sau những tập đầu tiên, bộ phim đã xuất hiện những ý kiến trái chiều. Bên cạnh sức hút từ các cảnh tình cảm táo bạo, tác phẩm cũng vấp phải không ít nhận xét về diễn xuất, nhịp kể chuyện và chất lượng sản xuất.

Ngay trong ngày đầu phát sóng, phim đã tạo được sự chú ý trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ sau khoảng hai giờ lên sóng, chỉ số quan tâm của phim vượt mốc 24.000 điểm. Bốn tập đầu cũng nhanh chóng đưa bộ phim trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Một trong những điểm khiến Thượng công chúa nhận về những ý kiến trái chiều là màn thể hiện của nữ chính Mạnh Tử Nghĩa. Nhân vật Mộ Vãn Dao không đơn thuần là một nàng công chúa kiêu kỳ. Đằng sau vẻ ngoài ngang tàng, mạnh mẽ là những tổn thương từ quá khứ, đặc biệt là quãng thời gian bị đưa đi hòa thân. Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tính cách, vừa có sự kiêu hãnh của người mang dòng dõi hoàng tộc, vừa có sự tỉnh táo, toan tính của một người phụ nữ từng trải qua biến cố.

Tuy nhiên, trong một số bài bình luận đăng tải sau khi phim phát sóng, diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa bị cho là chưa thể hiện trọn vẹn chiều sâu nhân vật. Những biểu cảm nhấn mạnh, cách nhấn giọng và một số động tác hình thể bị nhận xét còn thiếu tiết chế, khiến hình ảnh một công chúa từng trải đôi lúc trở nên cường điệu.

Một số ý kiến cũng đặt Mộ Vãn Dao bên cạnh Đậu Chiêu - nhân vật Mạnh Tử Nghĩa từng đảm nhận trong Cửu trùng tử. Theo các bình luận này, hai vai diễn có những nét tương đồng về tạo hình, khí chất và cách thể hiện sự mạnh mẽ, khiến khán giả kỳ vọng nữ diễn viên sẽ có bước chuyển biến rõ nét hơn trong lần trở lại này.

Công chúa Đan Dương có tính cách cao ngạo, nhiều lần gây khó dễ cho Ngôn Thượng. (Ảnh chụp màn hình)

Ở tuyến nam chính, Lý Quân Nhuệ cũng đối diện với những nhận xét trái chiều. Ngôn Thượng được xây dựng là một thư sinh xuất thân nghèo khó, có tài năng, tham vọng và khả năng tính toán. Nhân vật không chỉ mang vẻ ngoài ôn hòa mà còn ẩn chứa khát vọng bước chân vào chính trường. Dẫu vậy, nam diễn viên chưa làm nổi bật được sự giằng co giữa vẻ ngoài điềm đạm và tham vọng bên trong nhân vật. Dù vậy, cũng có những ý kiến đánh giá cao sự tiết chế trong cách thể hiện của Lý Quân Nhuệ ở giai đoạn đầu, khi Ngôn Thượng vẫn đang trong quá trình tiếp xúc và thăm dò công chúa.

Tốc độ phát triển tình cảm cũng đặt ra vấn đề về tính thuyết phục trong xây dựng tâm lý nhân vật. Ba tập đầu dành khá nhiều thời lượng cho những tương tác giữa Mộ Vãn Dao và Ngôn Thượng, trong khi nền tảng tình cảm và động cơ của hai nhân vật chưa được khai thác đủ sâu. Việc chuyển nhanh từ trạng thái đề phòng, thăm dò sang những cử chỉ thân mật có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy thiếu sự chuẩn bị về tâm lý.

Phân cảnh Mộ Vãn Dao công khai thân phận công chúa, yêu cầu Ngôn Thượng chuẩn bị nước nóng và bế mình vào bồn tắm ở tập 3 tạo ra nhiều phản ứng. Sang tập 4, hai nhân vật đã có cảnh hôn tình cảm. Nhịp phim phát triển tình cảm nhanh chóng này khiến không ít khán giả thích thú, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về cách xây dựng mối quan hệ giữa hai nhân vật.

Cảnh tắm gây tranh cãi trong phim Thượng công chúa. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, chất lượng phục trang, đạo cụ và hình ảnh cũng là những yếu tố được đưa ra bàn luận. Trang phục, phụ kiện chưa tạo được cảm giác tinh tế như kỳ vọng ở một bộ phim cổ trang có quy mô đầu tư đáng chú ý. Cách lựa chọn góc máy trong một số cảnh quay cũng chưa thực sự phát huy lợi thế hình ảnh của diễn viên.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, phim vẫn vượt mốc 100 triệu lượt xem dù gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh phát sóng cùng thời điểm như Ngọc điệm thu, Gả kim thoa... Trong các tập sau, những diễn biến liên quan đến quá khứ hôn nhân của Mộ Vân Dao, bi kịch của nàng hầu Xuân Hoa và sự bộc lộ tình cảm của Ngôn Thượng được kỳ vọng sẽ giúp phim nhận được đánh giá tích cực hơn.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ lần thứ 3 đóng phim cùng nhau. (Ảnh chụp màn hình) Thượng công chúa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Y Nhân Khuê Khuê, phim xoay quanh công chúa Đan Dương tên Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa đóng) và chàng thư sinh xuất thân nhà nghèo Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ). Trên đường trở về kinh thành sau chuyến đi cầu phúc cho mẹ quá cố, Mộ Vãn Dao gặp sự cố với xe ngựa và tình cờ lưu lại nhà Ngôn Thượng. Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ, hai nhân vật bước vào mối quan hệ vừa hợp tác, vừa dò xét lẫn nhau. Một người mang thân phận hoàng tộc, từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc hôn nhân chính trị; người còn lại có tài năng, tham vọng nhưng thiếu chỗ dựa quyền lực. Sự khác biệt về địa vị, tính cách và mục tiêu sống được kỳ vọng tạo nên sức hấp dẫn cho câu chuyện tình yêu kết hợp đấu trí.



