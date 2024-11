Mới đây, trên trang cá nhân, DJ Mie - bạn gái cũ của Hồng Thanh gây ấn tượng với mọi người bởi diện mạo vô cùng xinh tươi, trẻ trung, khoe vòng eo nhỏ xíu khi dạo phố Hà Nội.

Nhan sắc của cô nàng sinh năm 1995 được đánh giá ngày càng thăng hạng sau khi chia tay diễn viên Hồng Thanh. Trước đó, DJ Mie từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ 2 lần ở một bộ phận trên khuôn mặt. Sau đó ai cũng nhận thấy cô nàng "lột xác" thấy rõ.

Nhan sắc DJ Mie trước (bên trái) và sau (bên phải) phẫu thuật nâng mũi

DJ Mie từng nâng mũi để có diện mạo ưng ý

Sở hữu "baby face" (gương mặt baby), thân hình thon gọn, quyến rũ, ít ai biết DJ Mie (tên thật là Trương Tiểu My) từng tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi để có diện mạo ưng ý.

Nhìn lại ảnh trong quá khứ có thể thấy, trước khi phẫu thuật, phần cánh mũi của nữ DJ có vẻ hơi to, thiếu cân đối so với khuôn mặt. Do đó, cô nàng DJ nóng bỏng quyết định sửa mũi để có diện mạo ưng ý hơn.

Nữ DJ không ngại ngần chia sẻ với truyền thông, cô tìm đến một nơi làm đẹp nhỏ để phẫu thuật mũi sau khi thất tình. Tuy nhiên, sau khi nâng mũi, cô nàng rơi vào khủng hoảng, khóc 7 ngày 7 đêm vì không nhận ra gương mặt của mình.

Đến năm 2021, DJ Mie quyết định tìm đến "dao kéo" lần nữa để khắc phục lỗi sai sau nâng mũi. Nhờ tìm đúng người thực hiện, làm ở nơi uy tín, cô nàng đã có chiếc mũi ưng ý, giúp gương mặt hài hòa, nổi bật hơn các đường nét thanh tú vốn có.

Sau 2 lần phẫu thuật, so sánh ảnh của DJ Mie trong hiện tại với quá khứ, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Hiện tại, DJ Mie sở hữu chiếc mũi hoàn hảo với sống mũi cao, đầu mũi thon gọn, gương mặt thanh thoát, thu hút hơn. Nâng mũi đã giúp cô nàng 9X thăng hạng nhan sắc, ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, khiến dân tình không khỏi xuýt xoa mỗi khi xuất hiện.

Muốn nâng mũi hạn chế nguy cơ phải sửa lại cần ghi nhớ 5 điều

Theo ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ), nâng mũi là một trong những loại phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến. Dẫu vậy, vẫn có rất nhiều chị em tìm hiểu về nâng mũi chưa kỹ, chưa có kiến thức về kỹ thuật nâng mũi dẫn đến kết quả không được như mong muốn hoặc gặp trục trặc, biến chứng, phải sửa lại nhiều lần.

Để hạn chế tối đa nguy cơ phải sửa lại mũi, chuyên gia khuyến cáo mọi người nên ghi nhớ 5 điều trước khi làm.

1. Tìm hiểu về bác sĩ sẽ tiến hành nâng mũi

Người bạn định lựa chọn để tiến hành nâng mũi phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chứng chỉ hành nghề do các cơ quan quản lý y tế cấp phép.

2. Cơ sở thẩm mỹ phải được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ

Cơ sở bạn định lựa chọn để nâng mũi cần được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ. Đó có thể là ở bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, khoa phẫu thuật thẩm mỹ của các bệnh viện đa khoa hoặc tại các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

3. Nâng mũi theo tư vấn của bác sĩ

Khi đi nâng mũi thì nên nghe theo lời khuyên, lời tư vấn của bác sĩ chứ tuyệt đối không nên chạy theo trào lưu, chạy theo một dáng mũi đang gây sốt. Nguyên nhân bởi những trào lưu phẫu thuật làm đẹp thực sự chỉ mang tính nhất thời.

4. Tuân thủ chế độ chăm sóc sau phẫu thuật nâng mũi của bác sĩ

Sau khi nâng mũi xong, các bác sĩ đều có hướng dẫn tỉ mỉ chăm sóc sau nâng mũi tại nhà để vết mổ nhanh chóng phục hồi.

Bạn nên lưu ý tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn đó để quá trình bình phục diễn ra tốt nhất, dáng mũi nhanh ổn định nhất, thời gian nâng mũi được bền lâu nhất cũng như tránh những rủi ro không mong muốn.

5. Thường xuyên tái khám

Để có một chiếc mũi đẹp bền theo thời gian, đừng quên thường xuyên tái khám với bác sĩ.

Bạn cũng nên trao đổi với bác sĩ, nhân viên y tế tại cơ sở mình đã nâng mũi khi có bất cứ băn khoăn, lo lắng cũng như cảm thấy có điều gì đó bất thường sau nâng mũi để giải quyết kịp thời.