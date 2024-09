Ngày 24/9, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, từ Campuchia về TP.HCM. Trong những đối tượng bị bắt tạm giam có Nguyễn Bé Vi, sinh năm 1996 làm nghề DJ (Hình ảnh do công an cung cấp).