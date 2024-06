Chiều 25/6, truyền thông đồng loạt đưa tin về vụ việc nam vương Nhikolai Đinh đã bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 đã tiến hành vụ bắt giữ 1 nhóm 10 con nghiện ma túy vào ngày 13/6. Các đối tượng bao gồm cả nam vương Nhikolai Đinh khi bị bắt đều đang cất giữ trong người 1 - 2 gói ma túy. Qua kiểm tra nhanh cho thấy, tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Hình ảnh nam vương Nhikolai Đinh khi bị bắt vì tàng trữ ma túy

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề được công chúng thảo luận sôi nổi. Trong đó, chủ đề được nhắc tới nhiều nhất chính là “profile” không phải dạng vừa của Nhikolai Đinh.

Sinh năm 1995, Nhikolai Đinh là nam người mẫu nổi tiếng Vbiz sở hữu trong người 2 dòng máu Việt - Nga. Nhikolai Đinh sở hữu vẻ ngoài chuẩn cực phẩm với chiều cao khung 1m92.

Trước khi trở thành “Nam vương Môi trường Việt Nam”, Nhikolai Đinh còn từng là thành viên trong ban giám khảo của Hoa hậu Môi trường Việt Nam và cuộc thi Miss Eco Teen Việt Nam.

Nhikolai Đinh từng là người mẫu được săn đón nhất nhì Vbiz

Nhikolai Đinh sở hữu vẻ ngoài lai với chiều cao 1m92

Bên cạnh công việc người mẫu, Nhikolai Đinh cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều MV đình đám của các ca sĩ Vbiz như: Sau tất cả của Erik, Bùa yêu của Bích Phương, Người từng yêu anh rất sâu nặng của Hương Tràm, Keep me in love của Hồ Ngọc Hà...

Ngoài làm người mẫu, Nhikolai Đinh còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều MV đình đám

Nhikolai Đinh trong MV "Bùa Yêu" của Bích Phương

Nhikolai Đinh từng xuất hiện trong sit com "Tiệm bánh hoàng tử bé"

Nam người mẫu sinh năm 1995 từng tham gia phim sit com Tiệm bánh hoàng tử bé. Đây là series phim sit com ca nhạc đầu tiên của giới trẻ Việt Nam. Với vai diễn là một chàng trai Việt Kiều nói tiếng Việt chưa rành, nhân vật do Nhikolai Đinh đã tạo ra những chuyện hiểu lầm dở khóc, dở cười do bất đồng văn hóa và ngôn ngữ.