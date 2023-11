Diva Hồng Nhung gây tranh cãi khi hát tiếng Anh tại show Chị Đẹp nhưng vẫn đạt điểm số cao nhất

“Đối với tôi, điều hay hơn cả ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là mọi người sẽ dấn thân vào những vùng không an toàn của mình. Bây giờ, hãy nghĩ rằng những thử thách ở phía trước đều là thế mạnh của bản thân mình” - Hồng Nhung nói trước giờ G trình diễn tiết mục cá nhân.

Hồng Nhung chọn ca khúc Fly me to the moon (In other words). Lúc nhận điểm số, Hồng Nhung ngạc nhiên vì bản thân bị chấm điểm. “Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy” - cô nói trên sân khấu. Tổng số điểm mà ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội nhận được là 88 điểm (Trần Hồng Hà: 29 điểm, Trần Thành Trung: 30 điểm, Denis Đặng: 29 điểm), số điểm gần như tuyệt đối và nằm trong top đầu của chương trình.

Sân khấu Fly me to the moon của Hồng Nhung.

Nói về Hồng Nhung, Trần Thành Trung chia sẻ: “Chị vẫn rất là năng lượng như ngày nào, chị là người chịu khó làm mới bản thân khi cover những bài hát của giới trẻ mà không ngại so sánh. Cũng như đầu tư những màn trình diễn công phu. Vì vậy chị đã là thần tượng của bao nhiêu thế hệ, em muốn chị hãy duy trì và phát huy nó để tiếp tục là thanh xuân, thần tượng của những bạn trẻ”.

Tuy nhiên trên MXH, màn trình diễn của Hồng Nhung không nhận về những ý kiến hoàn toàn là tích cực, trái lại có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh cách xử lí, cách phát âm của diva. Nhiều người cho rằng cô xử lí ca khúc quá nặng nề, cách nhấn nhá thiếu thanh thoát tạo nên tổng thể không phù hợp với ca khúc. Các ý kiến cho rằng Fly me to the moon bản gốc vốn rất nhẹ nhàng, bay bổng và mơ mộng và Hồng Nhung đã không thể truyền tải được tinh thần này.

Hồng Nhung gây tranh cãi với tiết mục chào sân tại show Chị Đẹp.

Khán giả cũng chỉ ra cách hát tiếng Anh của Hồng Nhung khá nặng nề. Các ý kiến chỉ trích đi xa hơn, cho rằng phía ban cố vấn “cả nể” đàn chị Hồng Nhung nên đều cho điểm gần như tuyệt đối dù nhiều sân khấu khác có tổng thể tốt hơn. Từ đấy, các luồng ý kiến cũng đánh giá tiết mục của Hồng Nhung chưa thuyết phục bằng 2 “chị đại” trước là Thu Phương và Lệ Quyên nhưng vẫn bằng điểm.

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến bênh vực Hồng Nhung, cho rằng cách xử lí của nữ diva là sáng tạo so với bản gốc, mang đến chiếc áo Jazz. Netizen cũng bênh vực và cho biết cách Hồng Nhung nói tiếng Anh rất hay và sang, đặc biệt là giọng Anh (British Accents).

- Cấn quá mọi người ơi. Ý là biết phát âm rõ nhưng mà mình tưởng cái vibe là phải bay bổng ai ngờ nó cứ bị kẹt lại! Bản gốc nhẹ nhàng mà nay nhấn nhá không thích

- Hát hay nhưng mà nghe mệt như bài Giận anh ấy. Không tạo ra cảm giác Fly me to the moon được, thấy bị kẹt ngoài không gian rồi!

- Đoạn tiếng Anh bị sượng trân thật. Nhưng sang đoạn tiếng Việt thì nghe ổn áp liền nha, vẫn là diva!