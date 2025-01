Dịp Tết ăn lẩu là nhất nhưng coi chừng những "đại kỵ" này kẻo rước bệnh vào thân

Ăn đồ nhúng tái, sống

Nhiều người ưa thích cảm giác "tươi ngon" khi ăn đồ nhúng tái, sống. Tuy nhiên, thói quen này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Thịt, hải sản chưa được nấu chín kỹ có thể chứa các loại ký sinh trùng như sán, giun... gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí là nhiễm trùng máu.

Vi khuẩn có hại như E.coli, Salmonella... có thể tồn tại trong thực phẩm sống hoặc nấu chưa chín kỹ. Đồ ăn tái, sống khó tiêu hóa, gây áp lực lên dạ dày, ruột, lâu dần có thể dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, luôn đảm bảo thịt, hải sản được nấu chín kỹ trước khi ăn. Không nên ăn nội tạng động vật sống hoặc tái. Chọn lựa thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng.

Nhiều người có thói quen ăn lẩu cực hại cho sức khỏe mà không hay biết. Ảnh: Adobe Stock

Lạm dụng gia vị cay nóng

Vị cay nồng của sa tế, ớt... là "linh hồn" của nhiều món lẩu. Tuy nhiên, việc lạm dụng gia vị cay nóng có thể gây ra nhiều tác hại khôn lường. Gia vị cay nóng kích thích niêm mạc dạ dày, gây ra các triệu chứng như ợ chua, đau dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng.

Ăn quá nhiều đồ cay nóng khiến cơ thể bị "nóng trong", dễ nổi mụn nhọt, rôm sảy. Ăn cay quá nhiều có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim, gây áp lực lên hệ tim mạch. Khi ăn lẩu nên sử dụng gia vị cay nóng một cách vừa phải. kết hợp ăn kèm rau xanh, trái cây để giảm bớt tác hại của gia vị cay nóng.

Ăn lẩu quá lâu

Việc ăn lẩu kéo dài hàng giờ đồng hồ tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Nước lẩu chứa nhiều purin, khi ăn quá lâu, cơ thể hấp thụ nhiều purin, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout.

Nước lẩu đun sôi liên tục trong thời gian dài làm tăng nồng độ nitrite, chất có thể gây ngộ độc. Ăn lẩu quá lâu khiến dạ dày phải làm việc quá sức, gây ra các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng. Do đó, nên hạn chế thời gian ăn lẩu trong khoảng 1-2 giờ, nên ăn lẩu vào buổi trưa để cơ thể có thời gian tiêu hóa.

Ăn lẩu trong thời gian quá lâu cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Shutter Stock

Ăn quá no

Ăn quá no khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức, gây đầy bụng, khó tiêu, ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và chức năng của các cơ quan nội tạng, bao gồm cả thận. Ăn quá no khiến cơ thể phải huy động nhiều năng lượng để tiêu hóa thức ăn, tăng áp lực lên thận trong quá trình lọc máu và đào thải chất độc. Thói quen ăn quá no, đặc biệt là vào buổi tối, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa, dẫn đến béo phì, tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, ảnh hưởng đến chức năng thận.

Không phân biệt đồ dùng thực phẩm sống

Nhiều người có thói quen dùng chung đũa, bát để gắp cả đồ sống và đồ chín, điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan, gây ra ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn từ đồ sống có thể lây sang đồ chín, gây ra ngộ độc thực phẩm.

Một số bệnh truyền nhiễm có thể lây lan qua đường ăn uống, việc không tách biệt đồ sống - chín làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nên sử dụng đũa, bát riêng biệt cho đồ sống và đồ chín. Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với đồ sống. Chọn quán lẩu có uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

