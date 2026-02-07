Câu chuyện làm thương hiệu của Meghan Markle chưa bao giờ hết "hot" và cũng chưa bao giờ thiếu những tranh cãi. Vào thứ Tư vừa qua (4/2), trong khi Hoàng gia Anh đang trầm lắng đánh dấu Ngày Ung thư Thế giới, thì Nữ công tước xứ Sussex lại khuấy động mạng xã hội bằng một chiến dịch bán hàng mới trên trang Instagram "As Ever" của mình. Mục đích là để quảng bá cho dòng sản phẩm quà tặng Valentine ngọt ngào. Thế nhưng, đời không như là mơ, thay vì nhận được cơn mưa lời khen về sự tinh tế, Meghan lại vô tình trở thành tâm điểm của những bức ảnh chế (meme) khi dân mạng soi ra sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa cô và... một gã hề trong phim kinh dị.

Bức ảnh gây tranh cãi: Nghệ thuật hay sự rùng rợn?

Trong bức ảnh đang được lan truyền chóng mặt, Meghan Markle xuất hiện với một phong cách bí ẩn thường thấy. Cô diện một chiếc váy đen tuyền, chân mang đôi giày bệt màu đỏ nổi bật. Điểm nhấn của bức hình là việc Meghan cầm một chùm bóng bay màu đỏ rực rỡ được buộc vào một hũ mứt, và đặc biệt là cô hoàn toàn giấu mặt.

Kèm theo bức ảnh là những dòng giới thiệu rất "thơ": "Một bất ngờ ngọt ngào! Hãy mua ngay Bộ sưu tập Sweetheart phiên bản giới hạn... dành tặng cho chính bạn hoặc người thương yêu [biểu tượng trái tim]" . Rõ ràng, ý đồ của ê-kíp là tạo nên một không khí bí ẩn, sang trọng và đầy tính nghệ thuật để bán bộ quà tặng gồm sô-cô-la và mứt quả mâm xôi. Tuy nhiên, ranh giới giữa nghệ thuật và sự ám ảnh đôi khi lại mong manh vô cùng.

Sự liên tưởng "không hẹn mà gặp" với gã hề Pennywise

Ngay khi bức ảnh được đăng tải, thay vì chú ý đến hũ mứt hay thỏi sô-cô-la, cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào chùm bóng bay đỏ. Với những mọt phim điện ảnh, hình ảnh một người cầm chùm bóng bay đỏ lơ lửng ngay lập tức gợi nhớ đến Pennywise – gã hề ăn thịt người đầy ám ảnh trong tiểu thuyết và loạt phim bom tấn IT (Chú Hề Ma Quái) của Stephen King.

Trong phim, Pennywise thường dùng những quả bóng bay màu đỏ để dụ dỗ và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho trẻ em. Sự trùng hợp về màu sắc (váy đen, bóng đỏ) và cách tạo dáng giấu mặt của Meghan đã vô tình kích hoạt trí tưởng tượng phong phú của cộng đồng mạng.

Trên mạng xã hội X (Twitter cũ) và Instagram, hàng loạt bình luận so sánh đã nổ ra. Một người dùng đặt câu hỏi đầy châm biếm bên cạnh bức ảnh ghép Meghan và Pennywise: "Meghan đang cố nói gì với chúng ta đây?" .

Không dừng lại ở đó, sự hài hước của dân mạng được đẩy lên cao trào. Một tài khoản khác bình luận: "Ổn thôi. Trông cô ấy thực sự giống Pennywise phiên bản không trang điểm" . Thậm chí, có người còn gay gắt hơn: "Meghan còn đáng sợ hơn cả gã hề" , hay "Nhìn mà nổi da gà" .

Cuộc chiến hình ảnh trở nên rôm rả khi người ta bắt đầu chế ảnh, so sánh ai cầm bóng đẹp hơn. Một bình luận ngắn gọn nhưng đầy tính sát thương: "Pennywise thắng chắc" . Rõ ràng, nỗ lực tạo nét sang trọng của Meghan đã phản tác dụng khi người xem lại cảm thấy rờn rợn thay vì muốn mua hàng.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, không phải ai cũng thấy bức ảnh này đáng sợ. Vẫn có những người hâm mộ trung thành lên tiếng bảo vệ và khen ngợi gu thẩm mỹ của Nữ công tước. Một bình luận trên Instagram viết: "Chà! Sự thanh lịch giản đơn" . Họ cho rằng đây là phong cách tối giản, tập trung vào sản phẩm và cảm xúc hơn là phô trương gương mặt.

Được biết, đây là lần ra mắt sản phẩm Valentine thứ ba liên tiếp của thương hiệu "As Ever". Meghan đã rất nỗ lực tung ra bộ ba hũ mứt, sô-cô-la giới hạn và các gói quà tặng tình yêu. Nhưng có lẽ, việc chọn thời điểm đăng bài (trùng với Ngày Ung thư Thế giới – sự kiện mà Hoàng gia Anh rất chú trọng) cộng với concept hình ảnh dễ gây hiểu lầm đã khiến chiến dịch này gặp chút sóng gió.

Từ một bức ảnh quảng cáo mứt ngọt ngào, Meghan Markle lại một lần nữa chứng minh khả năng "tạo bão" truyền thông của mình, dù theo cách tích cực hay tiêu cực. Bài học rút ra ở đây có lẽ là: Khi dùng bóng bay đỏ làm đạo cụ, hãy cẩn thận kẻo người ta lại nhớ đến Stephen King thay vì nhớ đến ngày Lễ Tình Nhân!