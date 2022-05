Đình Tú ghép với Huyền Lizzie 'Thương ngày nắng về' có ăn ý nhất?

TPO - Chuyện tình cảm giữa "phi công trẻ" Duy (Đình Tú) và Vân Trang (Huyền Lizzie) trong Thương ngày nắng về có bước tiến triển mới. Điểm lại dàn diễn viên nữ đóng cùng Đình Tú, Huyền Lizzie được trông chờ là bạn diễn nữ mới ăn ý của nam diễn viên này.

Đình Tú- Huyền Lizzie

Đình Tú và Huyền Lizzie đang là cặp đôi được chú ý nhất nhì màn ảnh nhỏ phía Bắc với màn kết hợp trong bộ phim Thương ngày nắng về. Trong phim, Vân Trang (Huyền Lizzie) được chàng trai trẻ Duy (Đình Tú) dành tình yêu và theo đuổi. Vốn là tuýp phụ nữ lạnh lùng, mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng Vân Trang dần xiêu lòng trước tình cảm của chàng trai trẻ.

Đình Tú và Huyền Lizzie đang là cặp đôi "hot" nhất nhì màn ảnh phía Bắc.

Khi phim lên sóng, Huyền Lizzie và Đình Tú liên tục tung ra những bộ hình tình cảm. Trong hậu trường, hai diễn viên cũng dành cho nhau sự quan tâm. Họ còn cùng nhau thực hiện những video trẻ trung, vui tươi để đăng trên trang cá nhân. Có thời điểm Huyền Lizzie và Đình Tú phải lên tiếng để đính chính về mối quan hệ của cả hai và khẳng định không có chuyện "phim giả tình thật".

Cả hai thân thiết trong hậu trường.

Không chỉ kết hợp ăn ý với bạn diễn nữ và tạo ra những "phản ứng hóa học" giữa hai nhân vật, Đình Tú trong Thương ngày nắng về có sự thay đổi trưởng thành hơn về cả diễn xuất lẫn tính cách nhân vật so với những vai diễn trước. Dù là anh chàng trẻ trung, giàu có nhưng Duy của Đình Tú luôn cư xử chững chạc, là người biết trước sau. Cách Duy theo đuổi Vân Trang cũng rất "đàn ông".

Sau phần 1 có vẻ còn hơi gượng, Đình Tú và Huyền Lizzie ngày càng ăn ý, tung hứng diễn xuất mượt mà hơn ở phần 2 Thương ngày nắng về. Trong tập 17 phần 2, khán giả chờ đợi những cảnh phim tình cảm của họ trên màn ảnh.

Đình Tú - Phương Oanh

Sau những bộ phim đầu tay như Tuổi thanh xuân, Máy bay kí sự... Đình Tú nhận được sự chú ý của khán giả với vai Vừ trong Lặng yên dưới vực sâu. Trong phim, Đình Tú kết đôi cùng Phương Oanh (vai Súa) - đàn chị hơn anh 3 tuổi. Dù vậy, cả hai không gặp nhiều trở ngại khi thể hiện những cảnh tình cảm.

Lặng yên dưới vực sâu có thể coi là bộ phim giúp Đình Tú tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Nam diễn viên trẻ diễn tròn vai một chàng trai dân tộc tốt bụng, chân thành, trải qua nhiều sóng gió mới đến được với người mình yêu.

Phương Oanh cũng là một người tình màn ảnh của Đình Tú.

Sau Lặng yên dưới vực sâu, Đình Tú và Phương Oanh có dịp tái hợp làm một cặp đôi trong Cô gái nhà người ta. Lần này, Đình Tú nhận vai Khoa "gà" - thanh niên trẻ ở nông thôn có hoài bão, khát khao nhưng năng lực thì có hạn. Sự ngu ngơ, bộp chộp của nhân vật Khoa nhiều lần khiến khán giả bức xúc. So với bạn diễn là Phương Oanh, nhân vật của Đình Tú cho thấy sự non nớt và có phần thiếu chín chắn hơn, một phần do tính cách của nhân vật Khoa.

Dù là đàn em nhưng Đình Tú hóa thân vào vai Khoa "gà" khá mượt mà, kể cả trong những cảnh tình cảm với cô giáo Uyên (Phương Oanh). Vai diễn Cô gái nhà người ta cũng mang lại màu sắc mới mẻ cho Phương Oanh. Bộ đôi hoàn cảnh của Khoa-Uyên được khán giả đón nhận nồng nhiệt, không hề thấy sự chênh lệch giữa hai người.

Đình Tú - Phương Anh

Với Ghét thì yêu thôi và Yêu thì ghét thôi, Đình Tú và Phanh Lee (Phương Anh) trở thành bộ đôi ăn ý trên màn ảnh nhỏ. Cả hai kết hợp ăn ý và tự nhiên, ở cả vai trò người yêu cho tới khi đã kết hôn, trở thành đôi vợ chồng trẻ. Ngoài đời, hai diễn viên cũng giữ mối quan hệ chị em thân thiết.

Vai Du trong hai bộ phim nói trên cũng là một trong những vai diễn nổi bật của Đình Tú. Du tốt bụng, có đam mê nhưng gia cảnh khó khăn nên lận đận trong công việc. Sau khi kết hôn, anh chàng phải đi làm shipper và luôn mặc cảm với những bạn bè xung quanh.

Đình Tú- Phương Anh thân thiết sau Ghét thì yêu thôi và Yêu thì ghét thôi

Ghét thì yêu thôi và Yêu thì ghét thôi là câu chuyện về những người trẻ trong hành trình lập nghiệp và tìm kiếm tình yêu. Đình Tú một lần nữa thành công với dạng vai khù khờ, tốt bụng nhưng kém cỏi trong sự nghiệp.

Đình Tú- Quỳnh Kool

Đình Tú và Quỳnh Kool không "lạ" nhau trên màn ảnh nhỏ. Cả hai từng vào vai cặp đôi yêu nhau trong bộ phim Đi qua mùa hạ phát sóng năm 2017. Trong Hướng dương ngược nắng, Đình Tú và Quỳnh Kool là cặp đôi oan gia, luôn luôn xung khắc. Trước khi sự thật về thân thế của Trí (Đình Tú) bị phát hiện, ai cũng nghĩ Trí và Ngọc (Quỳnh Kool)- cô tiểu thư ẩm ương là anh em cùng cha khác mẹ. Vốn hay chí chóe, ghét bỏ nhau nhưng sau này cả hai lại nảy sinh tình cảm khi biết họ không chung dòng máu.

Đình Tú - Quỳnh Kool là cặp oan gia trong Hướng dương ngược nắng.

Lần thứ hai kết hợp trên phim, Đình Tú và Quỳnh Kool tạo nên một cặp đôi thú vị trên màn ảnh. Hai nhân vật Trí và Ngọc mang lại sự trẻ trung, hài hước giữa những ân oán, tranh đấu trên thương trường. Trí và Ngọc thành đôi cũng là tình tiết khiến người xem bất ngờ. Trong phim, Trí là người tốt bụng, hiền lành nhưng không chăm chỉ làm việc. Ngoài 20 tuổi mà vẫn lông bông, sống dựa vào chị.

10/05/2022