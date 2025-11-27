Rằm tháng 10 âm lịch – với nhiều người chỉ là một mốc thời gian trên lịch – nhưng trong văn hóa truyền thống, đây là thời khắc đặc biệt: kết thúc một chu kỳ, tạ ơn mùa màng và cũng là lúc con người "thu liễm khí" - khép lại những bộn bề để chuẩn bị bước vào mùa lạnh. Giữa vô số nghi thức, chỉ có một việc được xem là tuyệt đối không thể bỏ qua trước ngày Rằm tháng 10 hằng năm: dọn dẹp, lau sửa bàn thờ.

Ảnh minh họa.

Đây được xem là việc không thể bỏ qua trước khi đến ngày Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Tại sao vậy?

Việc lau sửa bàn thờ không chỉ là thói quen mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong dân gian, Rằm tháng 10 còn được gọi là "Tết lúa mới" - thời điểm con cháu dâng mùa mới, tạ ơn trời đất và tổ tiên sau một năm làm ăn.

Một bàn thờ sạch, ngay ngắn không chỉ là nghi lễ, mà còn là cách báo cáo thành quả, bày tỏ lòng biết ơn với nguồn cội, đồng thời tạo cảm giác ấm áp, vững chãi cho các thành viên trong gia đình.

Trong khái niệm "thu liễm khí", con người được khuyên bớt phô trương, bớt tiêu hao cảm xúc, thay vào đó là chắt chiu, giữ lại năng lượng tích cực. Không có hành động nào thể hiện điều này rõ ràng hơn việc tự tay lau từng bát hương, thay chén nước, sắp lại di ảnh và chỉnh lại nếp nhang. Khi không gian này sạch sẽ, con người cũng dễ tĩnh tâm hơn, cảm giác gia đình êm ấm và bớt mâu thuẫn vặt, đặc biệt khi khí trời chuyển lạnh.

Quá trình lau dọn cũng là dịp để mỗi người nhìn lại một năm đã qua.

Ảnh minh họa.

Vậy bắt đầu từ đâu và làm thế nào cho đúng?

Không cần nghi thức rườm rà hay sắm sửa hoành tráng. Chỉ cần dùng khăn sạch lau từng bát hương, chân nến, lư hương, thay nước mới, lau sạch khay nước, sắp lại ảnh thờ cho ngay ngắn và tránh đặt đồ trang trí bừa bộn. Nếu có hoa tươi thì thay hoa; nếu không có cũng không sao.

Lời khấn, nếu không thuộc nghi thức dài, có thể là lời nói giản dị từ tấm lòng: cảm ơn tổ tiên, xin gia đình mạnh khỏe, công việc thuận lợi. Nhiều gia đình hiện đại cho rằng lời nói chân thành còn giá trị hơn việc đọc vanh vách văn khấn mà lòng không tập trung.

Ngoài hành động vật lý, điều quan trọng không kém là khoảnh khắc tĩnh tâm sau khi dọn xong: tắt bớt điện thoại, ngồi vài phút bên bàn thờ, nghĩ về năm đã qua, điều cần buông bỏ, điều cần giữ lại; viết vài dòng mục tiêu nhỏ cho tháng cuối năm. Đó là phần tinh thần của "thu liễm khí": một phép thử nội tâm giúp mỗi người sắp xếp lại ưu tiên, xoa dịu âu lo và tiếp tục bước đi với tâm nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng, cần nhắc rằng không phải ai cũng giữ cùng một tín ngưỡng; không có áp đặt nào ở đây. Nếu gia đình bạn không có bàn thờ hoặc không theo nghi lễ, vẫn có thể biến mốc Rằm tháng 10 thành một ngày dọn nhà, dọn lòng: trả hết các khoản nhỏ, viết lại to-do list, gọi hỏi thăm người thân, hoặc cùng ăn bữa cơm đơn giản. Tinh thần chính là biết dừng, biết tạ ơn, biết sắp xếp những điều ấy hợp với mọi ngôi nhà.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.