3 điều kiêng kỵ khi cúng rằm tháng 10 Âm lịch ở chung cư

Sống ở chung cư khiến mọi thói quen truyền thống phải "thích nghi" với không gian hiện đại: diện tích hạn chế, quy định phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt, hàng xóm sát vách… Chính vì vậy, đến rằm tháng 10 âm lịch – dịp nhiều gia đình cúng Tết Hạ Nguyên để cầu bình an, hóa giải điều xui – việc cúng bái cũng cần tinh tế và tuân thủ nguyên tắc riêng.

Nếu không cẩn trọng, những hành động tưởng chừng bình thường trong nhà đất có thể trở thành "đại kỵ" đối với chung cư. Dưới đây là 3 điều nhất định phải tránh.

1. Đốt vàng mã ở căn hộ

Không ít người tin rằng "cúng là phải hóa vàng" mới thể hiện lòng thành, nhưng ở chung cư, việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực cao. Căn hộ thường sử dụng nội thất dễ bắt lửa, khói cũng khó thoát, chỉ một tàn lửa nhỏ rơi xuống cũng đủ gây sự cố. Khói từ giấy đốt còn dễ lan sang căn hộ khác qua hệ thống thông gió chung, khiến hàng xóm khó chịu hoặc xảy ra mâu thuẫn. Ở góc độ tâm linh cũng không ủng hộ việc hóa vàng trong không gian chật hẹp, bởi nó làm mất đi tính trang trọng của nghi lễ.

Hiện nay, các tòa nhà quy định rõ ràng rằng cư dân tuyệt đối không được đốt vàng mã ngay tại căn hộ. Điều này cũng được quy định theo pháp luật khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó có quy định cụ thể và tăng mức xử phạt đối với hành vi đốt vàng mã không đúng nơi quy định, đặc biệt tại các tòa nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Thay vì đốt vàng mã ngay tại căn hộ, gia chủ nên hỏi ban quản lý xem có khu vực hóa vàng tập trung hay không; nếu tòa nhà cấm, hãy thay bằng lời khấn, hoa quả hoặc hương không khói để tránh phiền toái.

(Ảnh minh hoạ)

2. Đặt mâm cúng ở hành lang hoặc thang bộ

Với không gian hạn chế ở chung cư, nhiều người thường đặt mâm cúng ở hành lang hoặc thang bộ cho thoáng. Thực tế, đây là khu vực công cộng, đóng vai trò là lối thoát hiểm của cả tòa nhà. Việc bày mâm lễ tại đây vừa gây cản trở đi lại, vừa tiềm ẩn rủi ro an toàn nếu có sự cố. Hơn nữa, người qua lại liên tục khiến không gian này trở nên ồn ào, tạp khí, không phù hợp với tính trang nghiêm của một nghi lễ tâm linh.

Cách phù hợp hơn là đặt mâm lễ trong nhà, trên một chiếc bàn nhỏ sát cửa nếu diện tích hạn chế. Gia chủ có thể đóng cửa bớt để khói hương không lan rộng hoặc sử dụng hương sạch, ít khói để đảm bảo sự thoải mái cho những căn hộ xung quanh.

3. Rải muối, gạo hay đồ cúng xuống sân chung hoặc khu vực công cộng

Theo quan niệm dân gian, việc rải muối gạo có thể xua đuổi điều xui, nhưng trong môi trường chung cư, đây là hành động mất vệ sinh và dễ gây phản cảm. Các loại thực phẩm rơi xuống sân có thể thu hút côn trùng, chim bồ câu và khiến nhân viên vệ sinh phải vất vả dọn dẹp. Thậm chí, nhiều tòa nhà đã có quy định xử phạt cư dân vì hành vi xả rác "dưới danh nghĩa tâm linh".

Xét về ý nghĩa, muối và gạo mang tính biểu tượng cho sự thanh tẩy và đủ đầy, hoàn toàn không bắt buộc phải rải. Gia đình có thể đặt chúng trong mâm lễ, hoặc nếu muốn giữ phong tục, chỉ nên rải nhẹ trong chậu cây riêng của nhà mình, tuyệt đối không rải ra khu vực chung.

(Ảnh minh hoạ)

Cúng rằm tháng 10 ở chung cư không chỉ là việc thể hiện tâm linh, mà còn phản ánh sự tinh tế và ý thức chung sống của mỗi gia đình. Chỉ cần tránh 3 điều kiêng kỵ trên, lễ cúng sẽ vừa trọn vẹn ý nghĩa, vừa đảm bảo văn minh, an toàn và giữ gìn sự hài hòa với cộng đồng.