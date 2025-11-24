Trong năm, ngoài Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy, Rằm tháng Tám…, Rằm tháng 10 Âm lịch cũng là một dấu mốc quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Ông bà xưa gọi đây là ngày "thu liễm khí" khi trời đất, mùa màng, con người cùng bước vào giai đoạn khép lại, gom lại, chuẩn bị cho chu kỳ mới.

Nghe thì giống khái niệm của giới chiêm tinh hay phong thủy, nhưng thực ra, "thu liễm khí" rất gần với đời sống. Đó là lúc ta tự nhìn lại mình, bớt phô trương, bớt ồn ào, sống chậm lại để thấy rõ mình cần gì. Với phụ nữ, đặc biệt là những người đang quay cuồng trong guồng công việc – con cái – gia đình, Rằm tháng 10 là dịp tuyệt vời để đặt tay lên ngực, hỏi một câu rất giản dị: "Dạo này mình sống có ổn với chính mình chưa?".

"Thu liễm khí" là gì cho dễ hiểu?

Nếu nói theo ngôn ngữ xưa, "khí" là dòng năng lượng vô hình bao quanh con người, nhà cửa, đất trời. Còn "thu liễm" là khép lại, thu gọn, bớt phóng ra ngoài. Đến Rằm tháng 10, thời tiết chuyển hẳn sang mùa đông, cây cối thôi đâm chồi mà rụng lá, thắt lại nhựa sống để chống rét.

Người xưa nhìn thiên nhiên rồi soi chiếu vào đời sống. Họ tin rằng, nếu mình vẫn sống ồ ạt, bừa bãi, cảm xúc phung phí, chi tiêu quá tay, nói năng bốc đồng… thì rất dễ "tán khí", nghĩa là hao hụt sức lực, may mắn, thậm chí cả sức khỏe. Bởi vậy, Rằm tháng 10 được coi là thời điểm đẹp để dừng lại, để thu dọn: Dọn nhà, dọn bếp, dọn ban thờ, và dọn luôn cả tâm trí.

Đặt trong đời sống bây giờ, "thu liễm khí" có thể hiểu đơn giản là: Bớt phô trương, bớt khoe, bớt hơn thua. Biết rút về lo cho bên trong – sức khỏe, gia đình, cảm xúc. Tự nhắc mình không phải cái gì cũng cần lên mạng kể, không phải ai cũng cần biết đời mình đang ra sao.

Vì sao Rằm tháng 10 Âm lịch được xem là "dấu chấm phẩy" của cả năm?

Nếu tính theo nhịp sống truyền thống, sau Rằm tháng 10 là giai đoạn người ta thu hoạch nốt, cất vào kho, chuẩn bị cho những tháng lạnh và dần tính chuyện Tết. Thời điểm này giống như một dấu chấm phẩy, không phải kết thúc hẳn, nhưng là đoạn nghỉ nhỏ để chỉnh lại nhịp.

Với nhà nông: Rằm tháng 10 là khi thóc lúa, hoa màu đã cơ bản xong, nhà nào nhà nấy tranh thủ sắp xếp, che mưa chắn rét, lo chuồng trại, sửa sang mái nhà.

Với người làm ăn buôn bán: Đây là lúc nhìn lại chặng đường đã qua của năm, tính toán nợ nần, thu chi, chuẩn bị cho đợt bùng nổ cuối năm.

Với mỗi gia đình: Đó là lúc cha mẹ xem con cái học hành tới đâu, năm qua gia đình có biến động gì, cần bớt đi đâu, thêm điều gì.

Ngày Rằm, đèn hương thắp lên, mâm cơm dù đơn sơ hay cầu kỳ cũng là cách để người ta nói với tổ tiên: "Nhà mình năm nay vẫn ổn, có lo toan nhưng vẫn gắng giữ nếp". Chính không khí nhẹ nhàng ấy khiến Rằm tháng 10 mang một cảm giác rất đặc biệt, không rộn ràng như Tết, không u tịch như Rằm tháng Bảy, mà trầm nhưng ấm, giống cái ôm nhẹ sau một năm bươn chải.

Vì sao "thu liễm khí" lại quan trọng với phụ nữ?

Phụ nữ bây giờ mang nhiều vai cùng lúc: Làm việc như một đồng nghiệp, chăm con như một người mẹ, chăm sóc nhà cửa như một người nội trợ, có khi còn là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình. Sống kiểu đó, rất dễ rơi vào trạng thái "quá tải mà không kịp nhận ra".

"Thu liễm khí" với phụ nữ có thể hiểu là ba việc:

- Thu lại nhịp sống: Không ôm việc quá nhiều, không nhận thêm những việc mình đã biết là quá sức nhưng vẫn cố vì sĩ diện. Cho phép mình được chậm, được từ chối.

- Thu lại cảm xúc: Đừng dốc hết tâm sự cho những mối quan hệ hời hợt, đừng kể hết chuyện nhà với người ngoài. Giữ cho mình một khoảng riêng tư, đó cũng là một dạng an toàn.

- Thu lại tiền bạc, tiêu pha: Cuối năm là mùa rất dễ "vung tay quá trán" vì quà cáp, mua sắm, sale. Rằm tháng 10 là lúc phụ nữ nhìn lại: Mình chi nhiều cho cái cần hay cái muốn? Có thể bớt chút đồ đẹp để tăng chút tiền dự phòng không?

Người xưa tin rằng, phụ nữ biết "thu liễm khí" thì nhà dễ yên, con cái bớt xáo trộn, chồng cũng bớt căng thẳng. Trong một gia đình, phụ nữ giống như ngọn lửa bếp vừa sưởi ấm vừa giữ nhịp. Khi người phụ nữ biết chậm lại, khép bớt những mệt mỏi, thì căn nhà cũng bớt tiếng cãi vã, nhiều thêm tiếng cười.

Gợi ý vài việc nhỏ để "thu liễm khí" ngày Rằm tháng 10 Âm lịch

Không cần làm gì quá cầu kỳ, chỉ vài thay đổi rất nhỏ cũng đủ khiến mình thấy lòng nhẹ hơn:

- Dọn bàn thờ, gian bếp sạch sẽ: Lau bụi, thay nước, chỉnh lại bát hương, bày biện gọn gàng. Nhà sạch thì lòng cũng dễ thấy bình an.

- Nấu một mâm cơm ấm: Không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy, chỉ cần vài món nhà ai thích, thêm bát cơm mới, đĩa xôi, ít hoa quả. Quan trọng là mọi người ngồi với nhau, ăn trong bình thản.

- Tự cho mình một khoảng lặng: Sau khi dọn dẹp, thắp hương xong, hãy ngồi xuống, tắt bớt điện thoại, để yên 5–10 phút. Hít sâu, thở chậm, nghĩ xem mình muốn buông bớt điều gì, muốn giữ lại điều gì cho năm sắp tới.

- Viết vài dòng cho chính mình: Có thể là một tờ giấy nhỏ dán trên gương: "Mình đã cố gắng rất nhiều", "Từ nay mình sẽ yêu bản thân hơn một chút", "Không ai đáng để mình kiệt sức vì làm vừa lòng hết thảy". Đơn giản, nhưng là một lời hứa với bản thân.

"Thu liễm khí" không phải là thu mình, co rút, sống thu mình trong vỏ ốc. Ngược lại, đó là cách tạm khép lại những ồn ào, để thấy rõ mình hơn, để bảo vệ những điều quan trọng nhất với mình: Sức khỏe, con cái, gia đình, giá trị sống.

Với phụ nữ, Rằm tháng 10 không cần là một nghi lễ cầu kỳ. Chỉ cần hôm ấy, mình bớt nói lời gắt gỏng, bớt lướt mạng đến khuya, bớt so đo với cuộc sống của người khác… đã là một cách "thu liễm khí" rất đẹp.

Bởi sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là mình làm được bao nhiêu mâm cỗ, mua bao nhiêu đồ cúng, mà là sau ngày Rằm ấy, trong lòng mình yên hơn một chút, nhẹ hơn một chút, và đủ bình tĩnh để bước tiếp những tháng cuối năm.