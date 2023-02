Điều tra vụ 2 vợ chồng chết và bị thương bất thường tại nhà riêng

Ngày 6/2, UBND xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trên địa bàn thôn Lê Lợi vừa xảy ra vụ việc ông Chu Huy H (sinh năm 1978) bị thương nặng bên cạnh vợ là bà Chu Thị H (sinh năm 1978) đã tử vong bất thường.

Trước đó, sáng cùng ngày, một số người dân xã Hoằng Đông đi ngang qua số nhà 21, ngõ 1, Tỉnh lộ 510 B, thôn Lê Lợi thì phát hiện ông H bị thương nặng, bên cạnh là người vợ đã tử vong. Người dân đã khẩn trương đưa ông H đi cấp cứu, đồng thời báo tin đến Công an xã Hoằng Đông.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Đông đã tới bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vợ chồng ông H là lao động tự do và có 2 người con. Ông H đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 67 do mất sức lao động.