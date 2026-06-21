Bác sĩ chuyên khoa Phục hồi chức năng Vương Tư Hằng (Trung Quốc) chia sẻ, thứ thực sự cướp đi phẩm giá của tuổi già không hẳn là cái chết, mà là trạng thái mất năng lực tự chăm sóc bản thân kéo dài. Theo các nghiên cứu chuyên sâu về sức khỏe người trung niên và cao tuổi tại Đài Loan, có 3 căn bệnh "đầu bảng" là nguyên nhân chính đẩy người bệnh vào cảnh liệt giường.

3 "tên trộm" đánh cắp khả năng tự lập của người già

Bác sĩ Vương cho biết, quá trình mất khả năng vận động thường không xảy ra tức thì mà là hệ quả của việc cơ thể bị các bệnh lý gặm nhấm dần dần. Ba "kẻ thù" lớn nhất bao gồm:

Đột quỵ (Bệnh mạch máu não): Đây là căn bệnh tàn khốc nhất. Nếu như các bệnh mãn tính khác diễn tiến từ từ, thì đột quỵ lại đến như một cơn bão. Có thể giây trước bạn vẫn đang sinh hoạt bình thường, giây sau đã bị liệt nửa người, mất khả năng đi lại và ăn uống. Đột quỵ không chỉ khiến nguy cơ tàn phế tăng gấp đôi mà còn là lý do hàng đầu khiến người bệnh phải nhập viện dưỡng lão.

Đái tháo đường: Trái ngược với đột quỵ, căn bệnh này giống như "luộc ếch trong nước ấm". Giai đoạn đầu, người bệnh thường chủ quan vì không thấy đau đớn. Tuy nhiên, khi các biến chứng như bệnh lý thần kinh, bệnh võng mạc, suy thận hay loét bàn chân xuất hiện, tốc độ suy sụp sức khỏe sẽ nhanh đến chóng mặt.

Ung thư: Sau khi chẩn đoán, người bệnh thường bị sụt giảm thể lực nghiêm trọng. Ngoài bản thân khối u, các phương pháp điều trị như phẫu thuật và hóa trị cũng tiêu hao đáng kể khối lượng cơ bắp và khả năng vận động của cơ thể.

Ngoài ra, các bệnh như sa sút trí tuệ (dù không nằm trong top 3 nhưng là chỉ dấu hàng đầu cho nhu cầu chăm sóc dài hạn), bệnh tim và bệnh phổi cũng là những "sát thủ thầm lặng" dần dần tước đoạt khả năng tự chăm sóc của người cao tuổi.

"Hiệu ứng cộng hưởng" - Mắc nhiều bệnh cùng lúc, nguy cơ tàn phế tăng 78%

Bác sĩ Vương cảnh báo rằng, mất năng lực tự lập hiếm khi do một bệnh đơn lẻ, mà thường là sự cộng hưởng của nhiều bệnh nền. Khi một người đồng thời mắc cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim và từng bị đột quỵ, nguy cơ bị tàn phế sẽ tăng vọt lên đến 78%. Thay vì đợi đến khi bệnh "gõ cửa" mới chạy chữa, hãy ưu tiên việc xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc từ bây giờ.

5 việc cần làm ngay để về già không là gánh nặng

Để tránh cảnh nằm liệt giường và giữ được phẩm giá cho những năm tháng cuối đời, bác sĩ Vương Tư Hằng đưa ra 5 lời khuyên cốt lõi:

Kiểm soát huyết áp và mỡ máu: Đây là khoản đầu tư thông minh nhất để phòng chống đột quỵ.

Điều trị tiểu đường sớm: Đừng đợi đến khi biến chứng xuất hiện. Việc điều chỉnh chế độ ăn, giảm cân và ổn định đường huyết ngay từ hôm nay sẽ giúp bạn thoát khỏi nguy cơ suy thận và biến chứng thần kinh.

Chăm sóc hệ tim mạch: Một hệ tim mạch khỏe mạnh là "cái kiềng ba chân" giúp bạn giữ vững phong độ sức khỏe tổng thể.

Tích lũy khối lượng cơ bắp: Dù mắc bệnh gì, người có cơ bắp tốt hơn sẽ có sức bền và khả năng phục hồi nhanh hơn. Tập thể dục và tập tạ chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại sự suy kiệt.

Bảo vệ trí não: Hãy duy trì thói quen đọc sách, giải đố và tham gia các hoạt động xã hội để giữ cho bộ não luôn minh mẫn, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Lời nhắn nhủ từ bác sĩ: "Khi về già, cái đáng sợ không phải là chết, mà là sống không có phẩm giá. Mỗi quyết định nhỏ như kiểm soát huyết áp, ổn định đường huyết hay duy trì thói quen tập luyện hôm nay, chính là cách bạn đang trải thảm cho một hành trình 'già đi một cách thanh lịch' 20 năm sau".

Hy vọng những thông tin trên giúp bạn có thêm động lực chăm sóc sức khỏe ngay từ hôm nay.