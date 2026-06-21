Hạ chí là thời điểm chuyển giao trong năm khi năng lượng dương đạt đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất và độ ẩm cao nhất! Thế hệ trước thường nói: Nếu bạn chăm sóc bản thân tốt trong dịp hạ chí, bạn sẽ ít ốm đau hơn trong cả năm; nếu bạn không chăm sóc bản thân tốt trong dịp hạ chí, bạn sẽ khổ sở trong những ngày hè nóng bức nhất.

Hãy ăn đúng cách 4 loại thực phẩm theo mùa này và tránh 1 thói quen xấu gây hại cho sức khỏe để tăng cường lá lách, làm dịu tâm trí, xua tan cái nóng của mùa hè, ổn định khí dương trong cơ thể và thoải mái vượt qua giai đoạn nóng bức và khó khăn nhất của những ngày hè oi ả!

1. Mì tươi

Từ thời xa xưa, con người đã ăn bánh bao vào ngày đông chí và mì vào ngày hạ chí. Ăn mì vào ngày hạ chí là một phong tục giữ gìn sức khỏe đã tồn tại hàng nghìn năm.

Mùa hè là thời điểm tiêu hao nhiều năng lượng và cạn kiệt sinh lực. Mì có vị nhẹ, dễ tiêu hóa, bổ dưỡng cho dạ dày, kích thích tiết nước bọt và bổ sung năng lượng. Chúng không gây khó tiêu hay nóng trong người, giúp mọi người vượt qua mùa hè một cách thoải mái. Điều này tượng trưng cho một khởi đầu suôn sẻ và khỏe mạnh cho giai đoạn nóng nhất của mùa hè.

Bạn cần mì tươi, rau xanh, hành lá thái nhỏ, một chút muối, nước tương nhạt và dầu mè. Đun sôi nước trong nồi, cho mì vào và nấu trên lửa vừa cho đến khi mì chín mềm và dai. Chần sơ rau xanh. Cho muối, một ít nước tương nhạt và hành lá thái nhỏ vào bát, sau đó múc súp nóng vào để hòa tan gia vị. Cho mì vào bát và rưới vài giọt dầu mè lên trên.

2. Bánh Hạ chí

Bạn cần mướp, tôm, xúc xích Trung Quốc, hành lá thái nhỏ, trứng, tinh bột khoai lang. Gọt vỏ mướp, xé nhỏ, thêm một chút muối để hút bớt nước, vắt khô và để sang một bên. Cắt nhỏ tôm và xúc xích, rồi cho vào mướp đã xé nhỏ. Đập hai quả trứng vào, thêm hành lá thái nhỏ, hai muỗng canh tinh bột khoai lang và một chút muối để nêm gia vị, rồi khuấy đều cho đến khi thành hỗn hợp sệt. Phết một lớp dầu mỏng lên chảo, đổ bột vào và dàn đều. Chiên ở lửa nhỏ cho đến khi vàng đều cả hai mặt. Chiên cho đến khi vàng nâu và chín đều, sau đó vớt ra khỏi chảo.

Mướp có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè, làm mát máu, loại bỏ ẩm thấp và làm dịu sự khó chịu, nóng bức của ngày hạ chí; tôm bổ sung năng lượng thiết yếu, ít chất béo và chất dinh dưỡng; xúc xích tạo hương thơm và kích thích vị giác.

Những chiếc bánh kếp này nhẹ và không hề ngấy, có tác dụng làm mát mà không gây hại cho tỳ vị, đồng thời bổ dưỡng mà không gây ẩm mốc. Chúng là món ăn bổ dưỡng theo mùa, hoàn hảo cho ngày hạ chí, được mọi lứa tuổi yêu thích.

3. Trứng Hạ chí

Có một câu ngạn ngữ dân gian rằng "ăn trứng vào ngày hạ chí sẽ giúp phòng tránh say nắng mùa hè".Vậy nên bạn cần vài quả trứng, vài lát gừng và một ít ngải cứu (tùy chọn).

Rửa sạch trứng và cho vào nồi nước lạnh. Thêm các lát gừng và đun nhỏ lửa trong 10 phút cho đến khi chín. Sau khi nấu xong, nhẹ nhàng đập vỡ vỏ trứng, tắt bếp và để yên trong 5 phút để các hương vị hòa quyện. Bóc vỏ và ăn trực tiếp.

Trứng có tính chất bổ dưỡng nhẹ nhàng và bồi bổ cơ thể, nhanh chóng bù đắp năng lượng và máu đã mất trong mùa hè. Chúng cũng giúp tăng cường chức năng tỳ vị, nâng cao sức bền và cải thiện hiệu quả tình trạng mệt mỏi, chán ăn và suy nhược cơ thể do nắng nóng ẩm của mùa hè gây ra, giúp bạn thoải mái trải qua mùa hè mà không bị khó chịu.

4. Canh đậu xanh và hạt sen

Đậu xanh thanh nhiệt giải nhiệt mùa hè; hạt sen an thần, bổ tỳ vị, củng cố khí huyết.

Sự kết hợp của hai thành phần này tạo nên hương vị tươi mát mà không quá lạnh, đồng thời thanh nhiệt mà không gây hại cho dạ dày. Công thức đặc biệt giúp cải thiện các triệu chứng như cáu gắt, mất ngủ, khô miệng và khó chịu ở dạ dày trong những ngày hạ chí, biến nó thành một món chè ngọt bổ dưỡng tuyệt vời cho những ngày hè nóng bức.

Những điều kiêng kỵ trong ngày Hạ chí

Vào ngày Hạ chí, năng lượng dương dâng lên bề mặt cơ thể, trong khi năng lượng dương của các cơ quan nội tạng lại yếu nhất!

Nhiều người sau khi đổ mồ hôi nhiều vào mùa hè thường ngay lập tức tiếp xúc với không khí lạnh, uống nước đá, ăn đồ lạnh hoặc ở trong phòng điều hòa lâu. Điều này khiến không khí lạnh xâm nhập trực tiếp vào tỳ vị và các khớp, gây tích tụ hàn thấp.

Dù việc tận hưởng không khí mát mẻ lúc này có thể dễ chịu trong chốc lát, nhưng chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng ẩm thấp, khó chịu với lạnh, tiêu chảy, đau khớp và mệt mỏi tái phát trong những ngày hè nóng bức nhất. Bởi vậy, hãy tránh băng giá, gió lạnh và các biện pháp làm mát quá mức để bảo vệ năng lượng dương, ngăn ngừa bệnh tật, đau khổ trong những ngày hè nóng nhất!

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