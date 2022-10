Diệu Nhi viết thư tay xin lỗi trước đám cưới với Anh Tú

Chỉ còn 5 ngày nữa, hôn lễ được mong chờ của cô dâu Diệu Nhi và chú rể Anh Tú sẽ diễn ra tại Phan Thiết, Bình Thuận. Trong suốt 7 năm bên nhau, cặp đôi nhận được sự chúc mừng và ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Chính vì vậy, khoảnh khắc Diệu Nhi diện chiếc váy cưới bước vào lễ đường cùng với Anh Tú được rất nhiều người chờ chứng kiến trong ngày 10/10 tới. Nhiều sao Việt như Trấn Thành, Trường Giang, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy,... đều khoe đã nhận được thiệp mời từ cặp đôi.

Vào tối 5/10, Diệu Nhi bất ngờ có chia sẻ dài để nói về ngày trọng đại. Diệu Nhi thổ lộ rằng đây là giai đoạn hạnh phúc nhưng vô cùng bận rộn trong cuộc đời cô. Tuy vậy, nữ diễn viên cũng dành thời gian viết thư tay để gửi lời xin lỗi đến những người quen biết, khán giả,... do không thể gửi thiệp mời vì nhiều lý do. Diệu Nhi cho biết hôn lễ sắp tới chỉ diễn ra nhỏ gọn, ấm cúng tại Phan Thiết. Vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú trân trọng tình cảm của tất cả những người sẽ có mặt để tham dự và những người không thể đến vì nhiều lý do.

Diệu Nhi thổ lộ rằng những ngày vừa qua là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô vì được cùng chồng chuẩn bị cho hôn lễ

Cụ thể, Diệu Nhi chia sẻ: "Trong 7 năm yêu nhau, em và Tú được gặp rất nhiều người, được gặp rất nhiều tâm giao. Và không ít những khoảnh khắc tình yêu được sự chứng kiến của mọi người. Với em, tất cả những ai ở bên, từng ở bên, từng thấy chúng em kề nhau là một chữ 'duyên', chữ 'duyên' nặng tình. Và em trân trọng tất cả những điều đó. Lời xin lỗi em muốn tự tay viết ra để gửi đến tất cả những ai từng cùng chúng em trên con đường 7 năm bên nhau. Những người mà vì nhiều lý do, điều kiện,... em Diệu Nhi chưa thể gửi 1 lời mời trân trọng, cùng thiệp cưới ngày 10/10 đến tay tất cả mọi người. Mong mọi người hiểu cho em.

Em không nghĩ mình là cô dâu tháng 10, đám cưới của tụi em cũng nhỏ bé và ấm cúng thôi. Do mọi người thương em và Tú nên mới thương cả đám cưới như vậy. Em cũng muốn nói rằng, em trân trọng tất cả những ai có mặt hoặc không thể có mặt vì bất kì lý do gì trong ngày 10/10 tới. Bởi, em Diệu Nhi ghi nhớ tất cả những ân tình dành cho tụi em suốt 7 năm qua".

Diệu Nhi viết thư tay xin lỗi nhưng người quen biết nhưng không thể gửi thiệp mời dự hôn lễ vì nhiều lý do

Đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra vào ngày 10/10 tại Phan Thiết. Cùng thời điểm này, làng giải trí Việt còn có hôn lễ của MC Liêu Hà Trinh, ca sĩ Lý Tuấn Kiệt

