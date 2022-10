Vợ chồng Trường Giang đến tận nơi, dàn sao Việt đóng góp giúp đỡ bà con miền Trung

Những ngày qua, bà con miền Trung phải đối mặt với việc khắc phục hậu quả do cơn bão Noru gây ra. Thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn nên nhiều nghệ sĩ Việt đã trực tiếp đến tận nơi trao quà và đóng góp vật chất. Trong vòng vài ngày qua, rất nhiều hoàn cảnh gặp ảnh hưởng nặng nề sau bão đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ các nghệ sĩ Việt.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương có mặt tại Quảng Nam để trao nhu yếu phẩm và tiền mặt cho người dân. Tại một buổi lễ trao quà, Trường Giang xúc động bày tỏ: "Từ xưa đến bây giờ, đồng bào là hai tiếng gọi thân thương với tôi, đặc biệt dòng máu Quảng Nam. Tôi trân trọng và quý mến bởi đây là nơi nuôi tôi lớn. Vợ chồng chúng tôi có ít quà nhỏ gửi đến người dân bị ảnh hưởng do cơn bão Noru vừa qua". Vợ chồng Trường Giang còn kết hợp với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao tặng 200 phần quà bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt, áo tấm cho bà con ở huyện Thăng Bình, huyện Phú Ninh.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đến Quảng Nam để trao quà cho bà con khó khăn sau bão

Sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022, Thuỳ Tiên cùng dàn Hoa hậu, Á hậu đã đến miền Trung. Số tiền từ thiện bao gồm 500 triệu đồng từ quỹ từ thiện của công ty và hơn 1 tỷ đồng do các mạnh thường quân đóng góp. Trong chuyến từ thiện này, đoàn từ thiện của các nàng hậu đã trao 540 triệu đồng cho 9 hộ gia đình bị sập nhà (mỗi hộ 60 triệu đồng) tại huyện Sơn Trà và trao 405 triệu đồng cho 405 hộ tại huyện Ba Tơ. Phần còn lại sẽ trao cho địa phương để thực hiện tiếp.

Do có lịch trình công việc nên Thuỳ Tiên phải về trước 1 ngày, cô chia sẻ không thể cùng đoàn đến với Quảng Nam hôm sau, nhưng Tiên chắc chắn rằng, những thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bày tỏ: "Hành trình của cả đoàn gặp nhiều trắc trở nhưng hơn hết niền vui của các hộ dân là động lực để chúng mình tiếp tục hành trình của mình. Hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng khắc phục được những ảnh hưởng của bão lũ".

Thuỳ Tiên cũng có 1 ngày ở miền Trung cùng các Hoa hậu, Á hậu trao tiền mặt tại các địa phương

Những nhà bị thiệt hại nặng nề được hỗ trợ tiền để khắc phục

Ngoài ra, ra ca sĩ Thuỷ Tiên cũng trực tiếp đến Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung để giúp đỡ bà con. Nữ ca sĩ cập nhật những hình ảnh trong chuyến thiện nguyện và chia sẻ: "Lãnh đạo địa phương có chia sẻ rằng năm trước có hỗ trợ 20 thuyền cứu hộ nên năm nay công tác chuẩn bị di dời dân khi có bão lũ có phương tiện làm rất nhanh chóng và kịp thời, nên cũng đã hạn chế thiệt hại tối đa cho bà con. Cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức hỗ trợ cũng như gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã hết lòng trong công tác phòng chống thiên tai giúp bà con hạn chế tối đa thiệt hại".

Thuỷ Tiên đến Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đi giúp đỡ người dân

Về phần đóng góp vật chất, Đen Vâu đã gửi 300 triệu đồng cho Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An để giúp người dân ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đen Vâu nói: "Đen thay mặt ekip và các bạn Đồng âm xin được gửi tới Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An một chút sức nhằm chung tay khắc phục thiệt hại sức khoẻ, nhà cửa, hoa màu của bà con nơi đây. Hi vọng chút sức lực nhỏ bé giúp ích phần nào cho cộng đồng".

Đen Vâu đóng góp 300 triệu đồng

MC Khánh Vy cũng có hành động kịp thời, cô góp 50 triệu đồng để cùng bà con Nghệ An vực dậy sau cơn bão: "Cảm ơn, tri ân tấm lòng khắp cả nước luôn hướng về miền Trung. Dù là công là của, là lời động viên, cầu nguyện, tất cả đều có ý nghĩa lớn lao. Em xin phép cùng tập thể các anh chị em thương mến góp chút sức nhỏ bé đến Nghệ An".

MC Khánh Vy gửi 50 triệu hỗ trợ người dân

Ảnh: NVCC