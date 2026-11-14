Diệu Nhi vào bệnh viện ma cùng chồng

Dàn cast Running Man Vietnam 2026 có một tập thi đấu không dễ giữ phong độ: Chọn người đứng sau hậu trường làm đối thủ cũng chưa chắc thắng, vào bệnh viện ma lại gặp Quái Vật Chúa không thể bị loại bằng cách xé bảng tên thông thường. Khách mời Diệu Nhi đảm nhận vai trò thủ lĩnh, nhưng hành trình giải cứu cô cũng đầy biến số.

Quen nhìn ê-kíp đứng ngoài hướng dẫn và theo sát các thử thách, các thành viên Running Man Vietnam nay được đổi vai: Trực tiếp thi đấu với những người làm chương trình. Cơ hội đã đến, chỉ có chiến thắng là không dễ đến theo. Từ biên tập viên đến trợ lý, người quay phim, những gương mặt ít xuất hiện trước ống kính lần lượt khiến Gia tộc R nhận ra rằng đứng sau hậu trường không có nghĩa là đứng sau về thể lực.

Đó là một trong những điểm nhấn của tập 16 mang chủ đề "Mãi Là Anh Em Siêu Nhân", phát trên YouTube FOREST STUDIO. Lên sóng đúng thứ Sáu ngày 13, tập này còn đưa các thành viên vào bối cảnh bệnh viện u ám, kết hợp giải mã escape room với nhiệm vụ xé bảng tên. Diệu Nhi tiếp tục tham gia với vai trò khách mời và đảm nhận vị trí thủ lĩnh của biệt đội cựu siêu nhân.

Chọn đối thủ tưởng dễ, thi rồi mới biết ai mới là người cần lo

Trước khi gặp quái vật, các thành viên khởi động bằng nhiệm vụ "Phá vỡ rào cản". Một người quan sát hình ảnh rồi dùng lời nói hướng dẫn đồng đội tạo dáng, tất cả phải hoàn thành trước khi quả bóng khổng lồ phát nổ. Hai Thành có lợi thế ở phần mô tả trực quan, giúp các thành viên nắm yêu cầu. Tuy nhiên, từ nghe hiểu đến đưa cơ thể vào đúng tư thế vẫn còn một khoảng cách, đủ để những pha lúng túng và hiểu lệch ý đồng đội xuất hiện.

Sang "Vượt tường", đối thủ của Gia tộc R chính thức là các thành viên ê-kíp. Hai bên phải vượt qua sáu bức tường, tiến đến vị trí trung tâm để lấy bông phấn tẩm bột màu và tấn công đối phương. Luật nghe gọn, nhưng muốn làm được thì phải nhanh hơn người bên kia.

Tám Trung mở màn bằng việc thách đấu "Cụ Cảnh", thành viên ban biên tập. Một người ít đứng trước ống kính dễ khiến đối phương chủ quan, và Tám Trung đã phải nhận thất bại. Diệu Nhi cũng không khá hơn khi chọn biên tập viên người Hàn Quốc Lim Chaeyoon. Đối thủ nhanh chóng áp sát bông phấn, còn nữ diễn viên chậm chân hơn và kết thúc màn so tài với diện mạo xanh lè.

Hai Thành chọn tiền bối An Cheol Ho, dồn sức vượt tường nhưng gặp đối thủ có tốc độ và độ nhanh nhẹn không hề kém cạnh. Tư Ngọc đối đầu chị Hương Xuân đến từ HTV, còn Hai Thành tranh thủ góp thêm một lời tuyên bố: "Hôm nay tui cho mùa xuân thành mùa thu luôn". Phần cổ vũ đã đủ khí thế, phần thi đấu vẫn phải tự giải quyết.

Khi ê-kíp liên tục giành chiến thắng, các thành viên chuyển sang tìm đối thủ được cho là nhẹ sức hơn. Sáu Tút chọn Mika, trợ lý của Hai Thành, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Hóa ra người thường ngày hỗ trợ công việc cũng có thể khiến người chơi phải vất vả khi đổi sang vị trí đối đầu.

Đến lượt Năm Phát, Hai Thành lại chọn Xuân Truyền, cameraman của Út Tuấn, có ngoại hình lực lưỡng. Lý giải của anh khá rõ: Thua đối thủ mạnh thì đỡ mất mặt, còn thắng sẽ vẻ vang cho Gia tộc R. Sau loạt màn so tài, Hai Thành phải bày tỏ sự khâm phục với ê-kíp, gọi họ là những "chân nhân ẩn thân" và thừa nhận: "Chúng tôi làm không lại".

Diệu Nhi có chồng đi cùng, nhưng sự yên tâm không kéo dài lâu

Nhiệm vụ "Tiêu diệt quái vật" đưa cả đội vào không gian bệnh viện với hành lang tối, ánh sáng lập lòe và những âm thanh bất ngờ. Các thành viên phải giải mã manh mối, thoát khỏi phòng bí ẩn và giải cứu thủ lĩnh Diệu Nhi. Trong bối cảnh ấy, Tám Trung hét toáng ngay từ lúc bắt đầu, khiến những người đi cùng cũng giật mình theo.

Sáu Tút vẫn theo sát Diệu Nhi dù bản thân không tránh khỏi lo lắng. Nhưng việc có chồng đồng hành chưa giúp nữ diễn viên yên tâm được bao lâu thì Sáu Tút và Út Tuấn nhận thông báo bị loại. Biệt đội mất hai người, còn Diệu Nhi không còn người chồng luôn đi cạnh.

Hai Thành cũng chọn phương án có đồng đội bên mình để hạn chế nguy cơ bị đánh úp. Anh rủ Tư Ngọc cùng giải mã, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đọc gợi ý mới, cô lập tức bỏ chạy. Bản thông tin chương trình chưa nói rõ nguyên nhân của phản ứng này, nhưng tình huống khiến hành trình đồng hành của hai người thêm khó đoán.

Trong lúc đó, những lời mời chơi từ quái vật cũng không phải lúc nào đem lại manh mối hữu ích. Có căn phòng đã được người khác đến trước, khiến các thành viên phải tiếp tục tìm kiếm. Không gian đáng sợ đã đủ làm người chơi mất bình tĩnh, cuộc đua thông tin lại càng khiến mọi quyết định cần được cân nhắc.

Quái Vật Chúa xuất hiện, cách xé bảng tên quen thuộc cũng hết tác dụng

Càng về cuối, biệt đội nhận được gợi ý về gián điệp hỗ trợ Quái Vật Chúa. Khó hơn nữa, đối thủ này không thể bị loại bằng cách xé bảng tên thông thường. Muốn chiến thắng, các thành viên phải tìm và ghép đủ sáu mảnh bảng tên của Quái Vật Chúa.

Khi các căn phòng linh hồn đóng cửa, những người còn trụ lại tập trung suy luận. Luật chơi tiếp tục tạo áp lực: Ai xé nhầm bảng tên đồng đội sẽ lập tức bị loại. Như vậy, nghi ngờ thôi chưa đủ để hành động; một quyết định quá nhanh có thể khiến chính người ra tay phải dừng cuộc chơi.

Người bị nghi nhiều nhất hóa ra vô tội, những nhân vật hỗ trợ phe quái vật dần lộ diện, còn cán cân tiếp tục bất lợi cho biệt đội cựu siêu nhân. Giữa tình thế ấy, Tư Ngọc lần đầu có thể trụ đến những phút cuối của tập phát sóng. Những lớp bí mật và thay đổi trong cuộc chơi khiến Hai Thành nhận xét: "Đây là một tập chơi quá xuất sắc, biên tập quá xuất sắc!".

Tập 16 cũng đánh dấu chặng cuối hành trình bốn tháng của Gia tộc R tại Running Man Vietnam 2026. Khép lại mùa giải, chương trình gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi đến khán giả, đặc biệt là cộng đồng Runnies đã đồng hành. Riêng với các thành viên, tập cuối còn để lại một trải nghiệm khá cụ thể: Có những đối thủ vẫn đứng cạnh mình suốt mùa, chỉ đến lúc bước ra thi đấu mới biết khó thắng đến đâu.