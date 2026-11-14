A Tuân ra mắt MV mới, song ca cùng Gia Bảo trong liveshow mừng sinh nhật

A Tuân trong đêm liveshow sinh nhật tối 11/11 tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Đêm tiệc diễn ra tại Trung tâm hội nghị Diamond Place, vừa là dịp mừng tuổi mới vừa là cột mốc để A Tuân nhìn lại chặng đường làm nghề. Con số 5 tỷ lượt xem của "Lệ Ngang Trời" trên TikTok, theo ê-kíp công bố tại sự kiện, là thành tích nổi bật nhất mà nam nghệ sĩ từng có với một ca khúc, cũng là lý do sản phẩm mới của anh được chờ đợi.

Từ giấc mơ trúng số đến lời đáp cho tin đồn

Tâm điểm của đêm diễn là màn giới thiệu MV "Giàu To Hay Sầu Lo" trên kênh YouTube A Tuân Official, do chính anh sáng tác. Nếu "Lệ Ngang Trời" xoáy vào những cung bậc của tình yêu thì bài hát mới lại chọn một câu hỏi đời thường hơn: tiền có mua được hạnh phúc không. MV kể về một chàng trai nghèo bỗng trúng số, bước vào thế giới giàu sang tưởng chạm được mọi thứ mình muốn, rồi dần nhận ra phía sau sự hào nhoáng là áp lực, cạm bẫy và những mối quan hệ khó lường. Đến khi tỉnh giấc, anh mới biết tất cả chỉ là một giấc mơ và trở về với cuộc sống bình dị bên người vợ. Thông điệp được gửi gắm khá rõ: tiền bạc, danh vọng không phải thước đo duy nhất của hạnh phúc.

Nam nghệ sĩ ra mắt MV "Giàu To Hay Sầu Lo" ngay trong đêm tiệc. Ảnh: NVCC

Ê-kíp quy tụ nhiều gương mặt quen của mạng xã hội. La Thành vừa đóng vai, vừa chỉ đạo diễn xuất và viết kịch bản. Trường An, Ni Sa Ki và Tủn Cùi Bắp (Thúy Liễu) cùng góp mặt, trong đó Thúy Liễu nhận vai người vợ với nét mộc mạc, duyên dáng đậm chất miền Tây. Riêng sự xuất hiện của Ni Sa Ki được A Tuân dùng như một lời đáp cho những đồn đoán lâu nay: anh khẳng định hai người chỉ là anh em, đồng nghiệp. Theo ê-kíp, MV mất khoảng một tháng chuẩn bị và sản xuất, riêng buổi ghi hình kéo dài liên tục 17 tiếng.

Ngay sau khi ra mắt, bài hát nhanh chóng lan trên TikTok, nhất là câu "Người ta thường cứ hay ước mơ cuộc đời giàu to, còn ta chỉ có ước mơ đời ta không sầu lo". Số liệu công bố tại sự kiện cho biết âm thanh của ca khúc đã đạt khoảng 200.000 lượt sử dụng trên nền tảng này.

Không khí sôi động trong đêm diễn. Ảnh: NVCC

Dù vậy, A Tuân cho biết anh không đặt nặng chuyện phải lặp lại thành tích của "Lệ Ngang Trời". Theo anh, mỗi bài hát có màu sắc và số phận riêng, và thành công của một sản phẩm không chỉ nằm ở con số mà ở việc người nghe thấy mình trong đó.

Trước phần ra mắt MV, A Tuân mở màn đêm diễn bằng chủ đề "Vai diễn cuộc đời" với các ca khúc quen thuộc như "Anh Em 4 Bể 1 Nhà", "Lệ Ngang Trời", "Tiền Vào Như Nước". Xen giữa các tiết mục solo là những màn kết hợp ngẫu hứng cùng diễn viên Gia Bảo, ca sĩ Chu Bin, Đỗ Minh Quân và nhiều khách mời khác.

A Tuân và diễn viên Gia Bảo. Ảnh: NVCC

A Tuân bên Đỗ Minh Quân và Chu Bin. Ảnh: NVCC

Khán phòng còn có sự hiện diện của doanh nhân Trần Quý Thanh, người A Tuân xem là thầy và cha đỡ đầu, cùng nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và khán giả yêu mến anh.

Doanh nhân Trần Quý Thanh tặng hoa chúc mừng A Tuân. Ảnh: NVCC

Nhiều khách mời lên sân khấu chúc mừng sinh nhật nam nghệ sĩ. Ảnh: NVCC