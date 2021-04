Diệu Nhi "gài hàng" đỉnh cao: Dụ nhóm Oh My Girl qua Việt Nam nhưng người lo chi phí là Trịnh Thăng Bình

Ăn Đi Rồi Kể - Delicious Drama Tour là một chương trình truyền hình giải trí đầu tiên có sự hợp tác sản xuất toàn diện giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Chương trình vừa được phát sóng tại HTV2, sau đó sẽ xuất hiện trên kênh KBS World (tiếp sóng thêm trên các đài địa phương).

Mở bát tập đầu tiên của Ăn Đi Rồi Kể, khán giả được hai "thiên thần ẩm thực" Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi đưa ngay đến phim trường Hotel Del Luna gặp gỡ hai thành viên Oh My Girl (Seunghee & Hyojung) và giới thiệu một trong những món ăn được giới trẻ Hàn yêu thích nhất ngày mưa - món bánh xèo Hàn Quốc.

Riêng tại Việt Nam, sự xuất hiện của hai khách mời S.T Sơn Thạch và Kaity đã mang đến tiếng cười ngay từ những cảnh quay đầu. Ngoài ra, dưới sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa, dàn sao Việt đã cơ hội thể hiện tình yêu hết mình với ẩm thực Hàn Quốc.

Chứng kiến hành trình của Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi cùng hai "mẩu" của OH MY GIRL, Kaity Nguyễn và S.T Sơn Thạch liên tục "phát hờn" khi không thể "sờ tận tay, thấy tận mắt" thế giới ẩm thực đa dạng của Hàn Quốc. Thậm chí, Kaity Nguyễn tiết lộ cô chính là mọt phim chính hiệu của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc và bày tỏ cảm xúc háo hức khi được xem lại những phân cảnh nổi tiếng trong những TV-Drama từng làm mưa làm gió.

Mặt khác, hai cô nàng của nhóm OH MY GIRL đã không thể che giấu sự yêu thích của mình đối với Việt Nam. Hyojung cho biết thêm Hội An, Đà Nẵng là địa điểm nổi tiếng mà bạn trẻ Hàn nào cũng muốn đến. Diệu Nhi lập tức "gài kèo" bạn đồng hành: "Khi nào OH MY GIRL ghé thăm Việt Nam, Trịnh Thăng Bình sẽ trở thành hướng dẫn viên dắt mọi người đi chơi và lo toàn bộ chi phí".

Sự duyên dáng, thân thiện của hai nghệ sĩ Việt khiến hai idol cởi mở, vui vẻ hơn. Trịnh Thăng Bình còn quyết định "tuyên chiến" với cô nàng Seunghee bằng lời tuyên bố hùng hồn: "Mọi người không biết anh đây cũng là thiện xạ đó" trong cuộc so tài bắn súng. Dẫu vậy, sự tự tin của anh chàng trước cuộc chiến đã nhanh chóng "sụp đổ" khi Seunghee ghi loạt điểm "khủng" và khiến Diệu Nhi và Hyojung cười "xỉu up, xỉu down".

Kết thúc chuyến thăm phim trường, Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi đã đến gian bếp của bếp trưởng Park Jun Woo để thực hiện cuộc chiến với Seunghee và Hyojung. Dưới sự hướng dẫn của bếp trưởng, dàn sao được học cách làm món ăn bí ngòi chiên và bánh xèo Hàn Quốc.

Nếu như bánh xèo Việt Nam sử dụng bột gạo pha cùng bột nghệ, nước cốt dừa thì với Hàn Quốc sử dụng bột mì, trứng và nước lọc để trộn vỏ bánh. Phần nhân bánh sử dụng tôm mực, và đặc biệt nhiều hành lá. Vì sử dụng rất nhiều loại rau này nên món bánh xèo Hàn còn có tên gọi khác là bánh hành.

Món bánh xèo nhìn đơn giản nhưng được xuất hiện từ thời Joseon (1392 – 1897). Khi ấy, món bánh này hoàn toàn không có thịt hay hải sản. Chúng được những gia đình quý tộc phân phối cho người nghèo không có khả năng mua thịt.

Năm 1670, bánh lần đầu tiên được xuất hiện với cái tên "binja" trong cuốn sách nấu ăn của Jang Gye Hyang - 1 quý tộc người Hàn Quốc. Đến nay, bánh xèo trở thành món ăn được tất cả người dân của xứ sở Kim chi yêu thích, mọi người thường chọn ăn bánh xèo trong những ngày mưa hoặc mùa đông lạnh giá.

Theo công thức của đầu bếp Park Jun Woo, một chiếc bánh xèo cơ bản của người Hàn cần: 20gr bí ngòi vàng và xanh bỏ hạt, 10gr cà rốt, 30gr khoai tây, 20gram hành tây, 30gr hành lá hoặc tỏi tây. Với phần vỏ bánh, cần: 30gr bột mì đa dụng, 0,5gr tiêu đen, 5gram trứng gà, 15ml nước.

Đầu bếp chia sẻ, người Hàn không bao giờ dùng kéo cắt bánh khi ăn món này vì như vậy sẽ là mất đi kết cấu, hương vị. Một người vốn không thích ăn hành như Diệu Nhi cũng phải tấm tắc khen ngợi khi thưởng thức món bánh này.

Tại đây, Trịnh Thăng Bình cũng tự hào kể về những món bánh truyền thống, được làm từ cùng một loại bột của Việt Nam: "Ở đất nước chúng tôi thì có bánh xèo, bánh khọt, bánh cống rồi cả bánh khoái. Ở từng vùng miền sẽ có một loại bánh khác nhau, sử dụng nhân khác nhau".

Dù lợi thế "sân nhà" và đã được thưởng thức bí ngòi chiên rất nhiều lần trước đó nhưng khi bắt tay vào thực hiện Hyojung và Seunghee lại thua trước hai đại diện Việt Nam. Đầu bếp nhận xét dù bề ngoài món ăn của Diệu Nhi – Trịnh Thăng Bình không bắt mắt bằng của hai idol nhưng hương vị rất đặc biệt.

Trong gian bếp, hai "thiên thần ẩm thực" cũng thể hiện tài nghệ xóc chảo, lật bánh xèo điệu nghệ của mình. Nhiều khán giả thích thú: "Cuối cùng Diệu Nhi cũng có đất dụng võ sau bao nhiêu năm làm Food-blogger rồi". Trong khi, Diệu Nhi "một phát ăn ngay" thì Trịnh Thăng Bình cũng không kém cạnh khi thành công lật bánh xèo liên tục trên chảo.

