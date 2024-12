Cuối năm 2023, Jung Kook cho ra mắt album đầu tay GOLDEN, đánh dấu tư cách nghệ sĩ solo sau 10 năm debut cùng BTS. Tuy nhiên, quảng bá album mới không được bao lâu thì nam ca sĩ thông báo lên đường nhập ngũ. Theo đó, cả 7 thành viên BTS đều thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhằm mục đích đưa cả nhóm trở lại vào đúng năm 2025.

Quyết định này của Jung Kook khiến người hâm mộ ấm lòng, nhưng cũng rất tiếc nuối. Bởi lẽ, thời điểm Jung Kook chọn tạm ngưng hoạt động, sự nghiệp cá nhân của anh chàng đang lên như diều gặp gió. Album đầu tay GOLDEN với liên hoàn hit Seven, 3D, Standing Next To You,... phá đảo mọi BXH doanh số và nhạc số, đưa Jung Kook trở thành popstar thế hệ mới.

Tiếp đà thành công, Jung Kook của 2024 tiếp tục gặt hái thêm chuỗi thành tích kỷ lục dù không hoạt động. Fandom BTS cùng người hâm mộ cá nhân đông đảo tập trung cày view, tăng stream cho Jung Kook trên mọi nền tảng. Do đó, dù không hoạt động, em út BTS vẫn lãnh cúp đều đều ở các giải thưởng cuối năm.

Mới đây, người hâm mộ vừa thống kê thành tích Jung Kook đạt được trong năm qua, khiến dân tình choáng ngợp vì đúng là "out trình Kpop". Jung Kook mang về hơn 50 giải thưởng, kỷ lục âm nhạc lớn nhỏ - một điều mà không nghệ sĩ solo Kpop nào từng đạt được.

Trong số đó, Jung Kook đạt cúp ở các lễ trao giải quốc tế quan trọng như BBMAs, iHeartRadio,... Nội địa thì có GDA, MMA, MAMA, AAA, HMA,... Jung Kook cùng album GOLDEN cũng đạt nhiều giải thưởng tại Nhật Bản, Trung Quốc - những thị trường quan trọng nhất châu Á. Từ Hàn Quốc đến quốc tế, Jung Kook phủ sóng toàn cầu. Bên cạnh đó, Jung Kook đạt được 2 chứng nhận Bạch kim tại Mỹ, 2 chứng nhận Vàng, cho thấy doanh thu tại xứ cờ hoa cực áp đảo.

Jung Kook mang về tất cả thành tích này chỉ nhờ 1 album. Nhìn lại những gì nam thần tượng đã đạt được, fan nức nở không thôi. Năm 2025, Jung Kook sẽ xuất ngũ, chính thức comeback cùng BTS. Truyền thông Hàn hé lộ BTS đang ấp ủ album mới và World Tour. Sự trở lại của nhóm nhạc toàn cầu hứa hẹn sẽ càn quét làng nhạc. Người hâm mộ cũng rất trông đợi vào hoạt động âm nhạc cá nhân tương lai của em út Jung Kook.

