Điều ít biết về người mẹ tài sắc của Á hậu Huyền My: Nhập viện, khóc hết nước mắt khi làm quản lý cho con gái

Mẹ Á hậu Huyền My: Từ bà chủ thẩm mỹ viện đến làm quản lý cho con gái

Huyền My giành ngôi Á Hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Với chiều cao 1m74, số đo 3 vòng 83 – 62 – 93, và gương mặt khá ái, toát lên vẻ kiêu sa, Huyền My đã nhận được nhiều sự ưu ái của công chúng sau khi tham gia cuộc thi Hoa Hậu năm ấy.

Đượ biết, cô vốn là tiểu thư trong gia đình trí thức ở Hà Nội. Bố cô làm ở Viện Hàn lâm Đức, thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ là chủ của một thẩm mỹ viện. Gia đình Huyền My từng có thời gian sinh sống ở Đức.

Á hậu Huyền My trong khoảnh khắc giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2014.

Sự giàu sang của Á hậu Huyền My được chứng minh bằng việc gia đình đã thuê trọn một ê-kíp để lo trang phục, làm tóc, make up cho cô. Nhà Á hậu còn có một căn biệt thự rộng lớn nằm trên diện tích 800m2 được bao quanh bởi vườn cây tuyệt đẹp. Ngoài vườn có bài trí ao cá, xích đu, ghế đá như công viên, trong nhà có bể bơi riêng.

Sau đó không lâu, bố mẹ Huyền My lại chiều ý con gái, rời căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội để chuyến đến một căn hộ sang trọng nằm trên tầng 17 của khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Tuy tham gia nghề mẫu từ sớm nhưng bố mẹ vẫn muốn con gái tập trung học tập. Lúc thi hoa hậu, cô đang là sinh viên năm nhất của Học viện Thời trang London. Giữa năm 2016, cô sang Anh du học ngắn hạn để nâng cao kiến thức về nghệ thuật và thời trang.

Huyền My được mẹ theo sát trong các sự kiện giải trí.

Yêu chiều con gái là vậy nên chị Lan Phương mẹ Huyền My đã quyết định làm bầu show cho con gái. Đây là một cuộc việc khá mới mẻ nhưng vì lo cho con nên chị dành cả tâm huyết để theo con.

Mẹ Á hậu Huyền My: Ngất nhập viện, khóc hết nước mắt lo cho con

Mẹ Á hậu Huyền My - chị Lan Phương luôn cảm thấy may mắn vì được đồng hành làm quản lý cho con. Nói về hành trình dài bên con gái, chị nhớ lại chị lấy chồng năm 20 tuổi và đến khi 21 tuổi đã có Huyền My. Một người mẹ trẻ không biết nhiều kiến thức thông tin nên đã gặp rất nhiều bỡ ngỡ trong việc chăm sóc và nuôi con. Kể về nàng Á hậu khi còn nhỏ, chị Lan Phương chia sẻ, con gái bị sinh thiếu một tháng nên nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa. Huyền My khi còn nhỏ rất khảnh ăn và khó nuôi.

Cô được mẹ chăm sóc, cưng chiều từ lúc nhỏ.

Thế nhưng chị Lan Phương may mắn khi Huyền My từ nhỏ đã luôn biết nghe lời bố mẹ. "Hồi nhỏ, My nghịch lắm, nghịch như một đứa con trai. Con bé chạy nhảy liên tục khiến giáo viên cũng lo lắng và phản ánh với gia đình. Nhưng bạn ấy lại không hề bướng bỉnh, nổi loạn mà rất biết nghe lời bố mẹ", chị Lan Phương kể lại.

Sau khi là mẹ của một cô con gái nổi tiếng, chị Lan Phương cho hay thời điểm đầu vô cùng áp lực và lo lắng. Nhưng hiện tại, mọi thứ tạm thời đã ổn định và tốt đẹp, con gái cũng trưởng thành hơn nên bà không còn lo nhiều như 6 năm trước.

"Bản chất tôi là người kinh doanh không quen với môi trường showbiz. Khi My thi xong và xuất hiện trước công chúng, có những đêm tôi không ngủ được vì lo lắng, cũng có những khi ngồi nghĩ mà rớt nước mắt vì thương con và không biết phải bắt đầu từ đâu. Vợ chồng tôi loay hoay không biết phải đưa ra đường hướng cho con như thế nào. Có những thời điểm tôi thấy bất lực và bế tắc. Nhưng cũng rất may, cho đến giờ phút này, mọi thứ đều tốt và thuận theo tự nhiên", chị Lan Phương nhớ lại lúc Huyền My mới giành ngôi Á hậu.

Không chỉ vậy, có lần vì áp lực chuẩn bị cho con đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, sức khỏe của chị Lan Phương không được tốt và vừa phải nhập viện để điều trị về huyết áp. Ra viện không lâu nhưng mẹ của Á hậu Huyền My đã ngay lập tức đồng hành cùng con gái dự sự kiện ở khắp nơi.

Huyền My dành tình cảm đặc biệt cho mẹ.

Trong suốt quá trình quản lý cho con, chị Lan Phương đã cố gắng làm tốt hết sức có thể. Đáp lại sự hy sinh của mẹ, Á hậu Huyền My hoàn toàn tôn trọng và nghe theo sự sắp xếp của gia đình.