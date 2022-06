Hương Ly: "Cô bé chăn trâu" 3 lần đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, bật khóc ngay trên sân khấu vì kết quả

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại thành công khi tìm ra Top 3 chung cuộc được lòng phần lớn công chúng. Bên cạnh đó, cũng có những sự tiếc nuối dành cho các cô gái không đạt được thành tích như kỳ vọng, ví dụ như Hương Ly.

Ngay từ vòng sơ khảo, Hương Ly đã là thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Không chỉ bởi cô là Quán quân của một cuộc thi người mẫu nổi tiếng, một gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, mà còn vì cô đã dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tới 3 lần.

Hương Ly sinh năm 1995, quê Gia Lai. Cô sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo 3 vòng 82 - 60 - 92cm. Hương Ly xuất thân là một người mẫu và đoạt danh hiệu Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Cô từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ trong nước.

Hiện tại, Hương Ly mang hình ảnh một cô gái xinh đẹp, gợi cảm, sang chảnh, nhưng trong quá khứ nữ người mẫu từng là một cô gái chăn trâu. Sinh ra trong một gia đình làm nông ở vùng quê, Hương Ly cũng như nhiều đứa trẻ khác phải đi chăn trâu, phụ giúp công việc cho bố mẹ. Chia sẻ về tuổi thơ của mình, Hương Ly cho rằng những đứa trẻ chăn trâu tìm thấy niềm vui từ công việc của mình và không hẳn chăn trâu là khổ.

Năm 2015, Hương Ly tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model. Cô được đánh giá cao ngay từ đầu về sự tự tin và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Ưu thế ngoại hình cùng sự nỗ lực đã giúp Hương Ly giành được ngôi vị Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Sau cuộc thi, nữ người mẫu trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang trong nước, nhiều lần được các nhà thiết kế lựa chọn cho vị trí first face, vedette.

Dù đã có thành tích và chỗ đứng khá vững trong làng thời trang, Hương Ly lại có sự đam mê rất lớn với cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hương Ly đã 3 lần đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Năm 2017, cô nộp hồ sơ dự thi nhưng rút lui vì lý do cá nhân. Đến năm 2019, Hương Ly trở lại đường đua nhan sắc và dừng chân ở vị trí Top 5 chung cuộc. Năm 2022, Hương Ly một lần nữa ghi danh, tham dự cuộc thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng kết quả không thay đổi, cô một lần nữa dừng chân ở Top 5 chung cuộc.

Nhìn lại hành trình thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 của Hương Ly, không thể phủ nhận rằng nữ người mẫu là một trong những thí sinh nổi bật nhất và có sự nỗ lực thấy rõ. Trong các tập thử thách của chương trình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", Hương Ly thường xuyên lọt top cao, cô nàng còn gây bất ngờ khi thể hiện khá tốt trong các phần thi hùng biện - tranh luận. Hương Ly cũng là thí sinh có ý tưởng mới lạ, độc đáo khi tạo nên chiếc váy dạ hội bằng giấm ăn.

Tuy nhiên, trong đêm chung kết, phần thể hiện của Hương Ly chưa thuyết phục ban giám khảo và khán giả. Mặc dù có kỹ năng trình diễn hút sân khấu nhưng kỹ năng ứng xử, tiếng Anh của Hương Ly bị đánh giá là kém so với các thí sinh khác trong Top 5. Hương Ly có phần lúng túng khi trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt, và một sai lầm khác của cô là chọn trả lời song ngữ trong khi kỹ năng tiếng Anh chưa hoàn thiện. Đó là lý do phần thi ứng xử của Hương Ly bị chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều sau đêm thi.

Kết thúc hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 ở vị trí Top 5, Hương Ly đã bật khóc nức nở trên sân khấu. Khi nhận được lời động viên, cổ vũ từ người hâm mộ tại đó, Hương Ly khẳng định: "Cô gái chăn trâu không bao giờ bỏ cuộc".

Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp Gia Lai cũng trả lời câu hỏi liệu cô có tiếp tục tham gia cuộc thi nhan sắc nào sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không. Hương Ly cho biết: "Mọi người có hỏi mình thi sắc đẹp nữa không thì mình chắc chắn là không nha. Vì tình yêu mình dành cho gia đình Hoàn vũ quá lớn và chỉ có một. Thanh xuân này, sự cống hiến này, tất cả tình yêu mình chỉ dành cho Miss Universe mà thôi''.

https://afamily.vn/huong-ly-co-be-chan-trau-3-lan-di-thi-hoa-hau-hoan-vu-bat-khoc-ngay-tren-san-khau-vi-ket-qua-2022062721343445.chn