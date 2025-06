8 tác dụng phụ nếu tiêu thụ nhiều đường

1. Tăng nguy cơ béo phì và thừa cân

Đường bổ sung (đặc biệt là fructose) làm tăng cảm giác thèm ăn, gây ăn quá mức, đặc biệt là trong các loại đồ uống có đường (soda, nước trái cây công nghiệp).

Một nghiên cứu năm 2013 đăng trên The New England Journal of Medicine cho thấy uống đồ uống có đường làm tăng đáng kể nguy cơ tăng cân ở cả trẻ em và người lớn.

2. Tăng nguy cơ tiểu đường loại 2

Đường gây kháng insulin, làm tăng glucose huyết, dẫn đến rối loạn chuyển hóa và nguy cơ tiểu đường type 2.

Một phân tích tổng hợp năm 2010 đăng trên Diabetes Care cho thấy tiêu thụ nhiều đồ uống có đường có liên quan đến tăng 26% nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

3. Gây bệnh tim mạch

Tiêu thụ nhiều đường làm tăng huyết áp, triglycerid và gây viêm mạn tính – tất cả đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Một nghiên cứu đăng trên JAMA Internal Medicine cho thấy người tiêu thụ trên 25% năng lượng từ đường bổ sung có nguy cơ tử vong do bệnh tim tăng gấp 2 lần so với người tiêu thụ ít hơn 10%.

4. Gây sâu răng và tổn thương răng miệng

Vi khuẩn trong miệng tiêu hóa đường và tạo axit phá hủy men răng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo giảm tiêu thụ đường tự do xuống dưới 10% tổng năng lượng tiêu thụ hằng ngày để giảm nguy cơ sâu răng.

5. Gây gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD)

Fructose chuyển hóa chủ yếu ở gan, tiêu thụ quá mức sẽ gây tích tụ chất béo trong gan.

Một nghiên cứu đăng trên Hepatology chỉ ra mối liên hệ giữa tiêu thụ đồ uống có đường và tỷ lệ mắc NAFLD cao hơn.

6. Tăng nguy cơ trầm cảm và rối loạn tâm thần

Chế độ ăn nhiều đường có thể gây viêm thần kinh, ảnh hưởng đến dẫn truyền thần kinh và tâm trạng.

Một nghiên cứu theo dõi 10.000 người trong 22 năm cho thấy tiêu thụ đường cao liên quan đến nguy cơ trầm cảm cao hơn 23% ở nam giới.

7. Tăng tốc quá trình lão hóa da

Đường dư thừa gây ra phản ứng glycation, tạo các sản phẩm cuối (AGEs) phá vỡ collagen và elastin – làm da nhăn, xỉn màu.

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều đường liên quan đến sự hình thành AGEs – tác nhân gây lão hóa mô.

8. Tăng nguy cơ ung thư

Đường không gây ung thư trực tiếp, nhưng góp phần tăng béo phì, viêm mạn tính và kháng insulin – các yếu tố nguy cơ ung thư.

Một phân tích tổng hợp năm 2019 kết luận rằng tiêu thụ nhiều đồ uống có đường liên quan đến tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú.