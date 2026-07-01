Lộ diện thủ khoa tất cả các khối thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước. Cùng với phổ điểm các môn thi, danh sách những thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo thống kê, kỳ thi năm nay có 5 thí sinh đạt tổng điểm tuyệt đối 30/30, giảm 4 em so với năm 2025.

Trong đó, khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) chỉ ghi nhận 1 thí sinh đạt 30 điểm, là em Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh).

Ở khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có tới 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, nhiều nhất trong các tổ hợp xét tuyển. Ba em đến từ TP.HCM, gồm Nguyễn Lê Yến Nhi và Đinh Ngọc Hải Lam (cùng học tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông) cùng một thí sinh khác; thí sinh còn lại đến từ Đắk Lắk.

Trong khi đó, các tổ hợp còn lại không ghi nhận thí sinh nào đạt 30/30.

Ở khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), hai thí sinh của Hà Nội là Nguyễn Hương Giang (Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm) và Nguyễn Trung Thái Sơn (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) cùng một thí sinh đến từ Hưng Yên cùng đạt mức 29,75 điểm, trở thành đồng thủ khoa của tổ hợp này.

Với khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), hai thí sinh Hà Nội là Nguyễn Xuân Tuệ Minh (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) và Nguyễn Diệp Anh (Trường THCS-THPT Dewey) cùng đạt 29 điểm.

Ở khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), thí sinh Nguyễn Thanh Bình, thí sinh tự do tại Hà Nội, là thủ khoa với 28,75 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kết quả kỳ thi vừa được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh.

Sau khi biết điểm, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7 nếu có nhu cầu. Đồng thời, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Dự kiến, điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển đại học sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

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