Thủ khoa A00 toàn quốc ở Bắc Ninh có bố mẹ làm nông nghiệp

Công chụp ảnh với mẹ trong lễ tuyên dương.

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Nguyễn Khắc Công (trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh) đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Tinh thần tự học bền bỉ

Chia vui với Báo GD&TĐ, thầy Đàm Hương Bảo - Giáo viên môn Vật lý Trường THPT Tân Yên số 1, người đồng hành với Nguyễn Khắc Công từ năm lớp 10, bày tỏ niềm vui lớn hơn cả kỳ vọng khi biết tin học trò trở thành một trong những thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với ba điểm 10 tuyệt đối.

"Điều khiến tôi yên tâm nhất ở Công là sự cẩn thận và chăm chỉ. Em không bao giờ để một kiến thức nào còn khúc mắc mà không hỏi đến cùng", thầy Đàm Hương Bảo, giáo viên Vật lý, chia sẻ khi nói về cậu học trò Nguyễn Khắc Công - thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Theo thầy Bảo, Công là học sinh mà thầy trực tiếp giảng dạy môn Vật lý từ năm lớp 10. Trong suốt ba năm THPT, em là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường và liên tục đạt thành tích cao. Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Công giành giải Nhì môn Vật lý.

"Lên lớp 12, học sinh chỉ có thể theo một đội tuyển vì lịch thi các môn trùng nhau. Tuy nhiên, Công học đều cả ba môn Toán, Lý, Hóa rất tốt. Riêng môn Vật lý thì em nổi trội hơn nên được chọn vào đội tuyển", thầy Bảo cho biết. Điều khiến người thầy ấn tượng nhất ở cậu học trò không chỉ là năng lực học tập mà còn là tinh thần tự học bền bỉ.

"Em rất chăm chỉ, chịu khó và cần mẫn. Thầy cô giao bài là em luôn cố gắng làm hết. Có câu nào chưa hiểu, em nhắn tin hỏi ngay, tranh thủ mọi lúc để trao đổi kiến thức. Em không ngại hỏi, cũng không giấu dốt", thầy Bảo nhận xét.

Theo thầy, trong đội tuyển Vật lý, Công luôn là học sinh được kỳ vọng nhất bởi sự chắc chắn trong học tập. Mỗi khi gặp vấn đề chưa rõ, em đều chủ động hỏi và tìm cách hiểu đến cùng.

"Tôi luôn tin Công sẽ đạt kết quả rất tốt vì em học rất chắc. Nhưng việc em đạt trọn vẹn 30 điểm với cả ba môn đều được 10 thì thực sự ngoài mong đợi", thầy giáo bày tỏ.

"Không ngủ vì tranh thủ làm bài tập..."

Nhắc đến một kỷ niệm đáng nhớ, thầy Bảo kể có lần thấy học trò ngáp liên tục trong giờ học nên hỏi thăm. "Tôi hỏi sao hôm nay buồn ngủ thế, em bảo trưa nay không ngủ vì ở nhà làm bài tập. Nghe vậy mới thấy em dành rất nhiều thời gian cho việc học. Đó là sự chăm chỉ rất đáng quý", thầy kể.

Không chỉ học giỏi, Công còn có hoàn cảnh gia đình bình dị. Theo thầy Bảo, bố mẹ em đều làm nông nghiệp, gia đình sinh sống ở khu vực nông thôn có địa hình đồi núi, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác.

"Bố mẹ đều làm nông nghiệp, điều kiện không phải thuận lợi nhưng Công luôn nỗ lực vươn lên bằng chính việc học của mình. Đó cũng là điều khiến thầy cô rất trân trọng", thầy nói.

Sau thành tích xuất sắc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điều người thầy mong mỏi nhất là cậu học trò sẽ được học tập trong một môi trường đại học phù hợp để tiếp tục phát huy năng lực.

"Tôi hy vọng em sẽ vào được một trường đại học tốt, có điều kiện phát triển tài năng và theo đuổi con đường mà mình yêu thích. Với sự chăm chỉ và tinh thần cầu thị như hiện nay, tôi tin Công sẽ còn tiến xa", thầy Đàm Hương Bảo chia sẻ.

Học chắc kiến thức cơ bản, trong sách giáo khoa

Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công vẫn chưa hết xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc tra cứu kết quả.

"Tối hôm trước em cũng ngủ nhưng chỉ ngủ được một ít vì khá hồi hộp. Khi tra điểm thì em run", Công kể.

Theo nam sinh, trước khi có kết quả, em đã tự chấm bài và chỉ mong số điểm thực tế đúng như những gì mình dự đoán. "Khi biết điểm, em rất vui vì kết quả đúng như số điểm em đã so. Nhưng em cũng không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa", Công chia sẻ.

Người đầu tiên Công báo tin vui không phải bạn bè mà là gia đình. "Khi có kết quả, em báo ngay cho anh trai và bố mẹ. Bố mẹ rất phấn khởi", em nói.

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp, sự động viên của gia đình luôn là nguồn động lực để Công nỗ lực trên con đường học tập.

Chia sẻ về bí quyết giúp mình chinh phục ba điểm 10, nam sinh cho rằng điều đầu tiên là giữ được sự tự tin. "Em nghĩ điều quan trọng nhất là sự tự tin. Mình cứ nghĩ mình làm được thì sẽ có thêm động lực và sự bình tĩnh để làm bài tốt hơn", Công nói.

Không chạy theo việc luyện đề từ quá sớm, Công lựa chọn cách học nền tảng trước rồi mới tăng tốc ở giai đoạn nước rút. "Trong quá trình học, em dành thời gian để học thật chắc kiến thức cũ. Em đọc kỹ sách giáo khoa và nắm vững kiến thức cơ bản trước. Đến giai đoạn cuối em mới bắt đầu làm nhiều đề", em chia sẻ.

Theo Công, khi đã có nền tảng vững, việc giải đề sẽ giúp rèn kỹ năng và làm quen với áp lực phòng thi hiệu quả hơn.

Sau thành tích 30 điểm tuyệt đối, Công dự định đăng ký vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ngôi trường em đã đặt mục tiêu từ trước và hy vọng sẽ tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích với các ngành kỹ thuật, công nghệ.