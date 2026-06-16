Mới đây, thông tin "nữ hoàng phòng vé" Lê Khánh tăng cân quá nhanh trong thời gian ngắn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cô chia sẻ, mình tăng 6kg chỉ trong 9 tháng vì đang uống thuốc điều trị rối loạn lo âu, hiện sắp hoàn tất liệu trình và dần hồi phục. Sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô đều hồi phục, gần như trở lại bình thường, chỉ riêng cân nặng cần cải thiện thêm.

Lê Khánh khi vẫn giữ được vóc dáng thon gọn.

Dù vậy, diễn viên nói đây là căn bệnh khó khỏi hẳn, có thể tái đi tái lại tùy vào môi trường sống và cách mỗi người tiếp nhận thông tin. Với cô, điều quan trọng là học cách chấp nhận và không hoảng loạn mỗi khi triệu chứng quay lại.

Trước đó vào năm 2018, Lê Khánh đã nhận ra các triệu chứng rối loạn lo âu, sau sinh con đầu lòng. Ban đầu, nữ diễn viên không phát hiện bệnh cho đến khi sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Có lúc, cô thấy tay chân rã rời, mất năng lượng, chán ăn, nhưng đi khám lại không ra bệnh vì cơ thể vẫn khỏe mạnh.

Cùng tìm hiểu kỹ căn bệnh diễn viên Lê Khánh mắc, được ThS.BSNT Đỗ Trọng Thiện (Bác sĩ Khoa Tâm lý và Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) chia sẻ, giúp bạn đi khám kịp thời cũng như có giải pháp phòng tránh hiệu quả trong xã hội hiện đại:

Lê Khánh tăng 6kg trong 9 tháng do tác dụng phụ của thuốc điều trị rối loạn lo âu.

1. Rối loạn lo âu là bệnh gì?

Rối loạn lo âu là nhóm bệnh lý tâm thần đặc trưng bởi sự lo sợ, căng thẳng và lo lắng quá mức, kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hằng ngày. Khác với lo lắng bình thường (ví dụ lo trước kỳ thi), rối loạn lo âu xuất hiện ngay cả khi không có lý do rõ ràng.

Ai cũng có thể mắc lo âu, nhưng khi sự lo lắng xuất hiện thường xuyên, gần như liên tục, khó kiểm soát, không tương xứng với tình huống thực tế và gây ảnh hưởng đến công việc, học tập, các mối quan hệ hoặc sinh hoạt thì đó có thể là biểu hiện của bệnh lý rối loạn lo âu cần được đánh giá bởi bác sĩ.

2. Vì sao rối loạn lo âu có thể gây tăng cân?

Rối loạn lo âu có thể khiến người bệnh tăng cân, do cơ thể tiết ra cortisol gây căng thẳng kéo dài. Lúc này, cơ thể điều chỉnh khiến người bệnh có nguy cơ sụt cân/ tăng cân.

BS Đỗ Trọng Thiện đang tư vấn cho bệnh nhân.

Lo âu mạn tính khiến cơ thể tiết cortisol, dẫn đến tích lũy mỡ bụng, tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đồ ngọt và nhiều chất béo. Khi mắc rối loạn lo âu, các cơ chế gây tăng cân đến từ các nguyên nhân như:

Ăn uống để giải tỏa cảm xúc (ăn cho bớt căng thẳng), giúp kích thích não bộ giải phóng dopamine và serotonin (2 chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm giác tích cực) tạm thời, giúp cảm thấy dễ chịu hơn.

Tăng hormone căng thẳng: Lo âu mạn tính làm cơ thể tiết nhiều cortisol (hormone căng thẳng) làm tăng cảm giác thèm ăn, tăng tích trữ mỡ (đặc biệt là vùng bụng).

Rối loạn giấc ngủ: Khi thiếu ngủ liên tục, hormone gây đói tăng trong khi hormone tạo cảm giác no lại giảm, dẫn đến cơ thể thèm đồ ngọt và thực phẩm giàu năng lượng hơn

Giảm vận động do lo âu mạn tính: Khiến cơ thể mệt mỏi, mất động lực, ngại tham gia các hoạt động thể chất.

"Ngoài ra, tác dụng phụ của việc điều trị các nhóm thuốc hướng thần cũng gây tăng cân, mức độ ảnh hưởng tùy từng loại thuốc", BS Thiện nhấn mạn.

3. Dấu hiệu nào cảnh báo bạn bị rối loạn lo âu cần đi khám và điều trị?

Dấu hiệu cảnh báo: Chia thành 2 nhóm dấu hiệu tâm lý và dấu hiệu cơ thể.

Dấu hiệu tâm lý:

- Lo lắng quá mức, khó kiểm soát, xảy ra dai dẳng, kéo dài.

- Khó tập trung, hay quên.

- Dễ cáu gắt, bực bội không rõ lý do.

- Cảm giác bất an, sợ hãi.

Dấu hiệu cơ thể:

- Mệt mỏi kéo dài dù không hoạt động nhiều.

- Căng cơ, đau đầu, đau vai gáy không rõ nguyên nhân.

- Tim đập nhanh, hồi hộp, đau tức ngực, chóng mặt, khó thở, buồn nôn không rõ nguyên nhân.

- Đổ mồ hôi tay, run rẩy khi không gắng sức.

- Đau bụng, tiêu chảy khi căng thẳng.

- Khó vào giấc ngủ, ngủ không sâu.

4. Phòng tránh rối loạn lo âu bằng cách nào?

Cách phòng tránh:

- Vận động thể chất đều đặn giúp giảm cortisol (giảm hormone căng thẳng), cải thiện tâm trạng.

- Ngủ đủ giấc (7–8 tiếng/đêm).

- Thư giãn có chủ đích: hít thở sâu, yoga, thiền.

- Hạn chế caffeine, rượu vì chất kích thích làm nặng thêm lo âu.

- Chia sẻ với người thân hoặc tư vấn sớm cùng chuyên gia khi căng thẳng, mệt mỏi.

- Quản lý căng thẳng bằng cách sắp xếp công việc hợp lý, dành thời gian cho các sở thích cá nhân.

"Không phải mọi trường hợp rối loạn lo âu đều có thể phòng ngừa hoàn toàn, nhưng mọi người có thể giảm đáng kể nguy cơ bằng cách duy trì những thói quen lành mạnh giúp cơ thể và tinh thần thích nghi tốt hơn với căng thẳng", BS Thiện cho biết thêm.