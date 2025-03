Được biết, dù được tích cực điều trị, sức khỏe của diễn viên Quý Bình vẫn suy kiệt dần, nhiều lần chuyển biến nặng trước khi qua đời vào sáng ngày 6/3.

Bệnh u não có nguy hiểm thế nào?

Theo trang Mayo Clinic, khối u não là sự phát triển của các tế bào trong não hoặc gần não. Khối u não có thể xảy ra trong mô não. Khối u não cũng có thể xảy ra gần mô não. Các vị trí gần đó bao gồm dây thần kinh, tuyến yên, tuyến tùng và màng bao phủ bề mặt não.

U não có thể bắt đầu trong não. Chúng được gọi là u não nguyên phát. Đôi khi, ung thư lan đến não từ các bộ phận khác của cơ thể. Những khối u này là u não thứ phát, còn được gọi là u não di căn.

Có nhiều loại u não nguyên phát khác nhau. Một số khối u não không phải là ung thư. Chúng được gọi là u não không phải ung thư hoặc u não lành tính. U não không phải ung thư có thể phát triển theo thời gian và đè lên mô não. Các khối u não khác là ung thư não, còn được gọi là u não ác tính. Ung thư não có thể phát triển nhanh. Các tế bào ung thư có thể xâm lấn và phá hủy mô não.

Khối u não có kích thước từ rất nhỏ đến rất lớn. Một số khối u não được phát hiện khi chúng còn rất nhỏ vì chúng gây ra các triệu chứng mà bạn nhận thấy ngay lập tức. Các khối u não khác phát triển rất lớn trước khi được phát hiện. Một số phần của não ít hoạt động hơn những phần khác. Nếu khối u não bắt đầu ở một phần não ít hoạt động hơn, nó có thể không gây ra các triệu chứng ngay lập tức. Kích thước khối u não có thể trở nên khá lớn trước khi khối u được phát hiện.

Hình ảnh khối u não (Ảnh: National Cancer Institute)

Triệu chứng của bệnh u não

Các dấu hiệu và triệu chứng của khối u não phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u não. Các triệu chứng cũng có thể phụ thuộc vào tốc độ phát triển của khối u não, còn được gọi là cấp độ khối u.

Các dấu hiệu và triệu chứng chung do khối u não gây ra có thể bao gồm:

- Đau đầu hoặc cảm giác áp lực ở đầu, nặng hơn vào buổi sáng.

- Đau đầu xảy ra thường xuyên hơn và có vẻ nghiêm trọng hơn.

- Đau đầu đôi khi được mô tả là đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu.

- Buồn nôn hoặc nôn.

- Các vấn đề về mắt, chẳng hạn như mờ mắt, nhìn đôi hoặc mất thị lực ở hai bên tầm nhìn. Mất cảm giác hoặc khả năng vận động ở một cánh tay hoặc một chân.

- Có vấn đề về thăng bằng.

- Vấn đề về lời nói.

- Cảm thấy rất mệt mỏi.

- Sự nhầm lẫn trong những vấn đề hàng ngày.

- Vấn đề về trí nhớ.

- Gặp khó khăn khi thực hiện các lệnh đơn giản.

- Thay đổi tính cách hoặc hành vi.

- Co giật, đặc biệt là khi không có tiền sử co giật.

- Vấn đề về thính giác.

- Chóng mặt hoặc cảm giác thế giới đang quay cuồng, còn gọi là chứng chóng mặt.

- Cảm thấy rất đói và tăng cân.

U não không phải ung thư có xu hướng gây ra các triệu chứng phát triển chậm. U não không phải ung thư cũng được gọi là u não lành tính. Chúng có thể gây ra các triệu chứng tinh tế mà bạn không nhận thấy lúc đầu. Các triệu chứng có thể trở nên tồi tệ hơn sau nhiều tháng hoặc nhiều năm.

U não ung thư gây ra các triệu chứng trở nên tồi tệ nhanh chóng. U não ung thư cũng được gọi là ung thư não hoặc u não ác tính. Chúng gây ra các triệu chứng xuất hiện đột ngột. Chúng trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày hoặc vài tuần.

1 dấu hiệu thường gặp rất dễ bị bỏ qua khi bị u não

Đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất của khối u não. Đau đầu xảy ra ở khoảng một nửa số người bị khối u não. Đau đầu có thể xảy ra nếu khối u não đang phát triển đè lên các tế bào khỏe mạnh xung quanh. Hoặc khối u não có thể gây sưng não làm tăng áp lực lên đầu và dẫn đến đau đầu.

Đau đầu do khối u não thường tệ hơn khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một số người bị đau đầu khiến họ thức giấc. Đau đầu do khối u não có xu hướng gây ra cơn đau tệ hơn khi ho hoặc rặn. Những người bị khối u não thường báo cáo rằng cơn đau đầu giống như đau đầu do căng thẳng. Một số người nói rằng cơn đau đầu giống như đau nửa đầu.

Khối u não ở phía sau đầu có thể gây ra chứng đau đầu kèm theo đau cổ. Nếu khối u não xảy ra ở phía trước đầu, cơn đau đầu có thể giống như đau mắt hoặc đau xoang.

Hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt nếu bạn có các dấu hiệu và triệu chứng dai dẳng khiến bạn lo lắng.