Phát hiện u não từ 30 năm trước sau khi nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Bà Theresa Hardwick (58 tuổi), trong chuyển đi nghỉ ở Saint Brieuc, Brittany, Pháp vào tháng 7 năm 2019 thì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì ăn trai.



Bà mẹ 2 con nói với hãng SWNS: "Không có dấu hiệu cảnh báo nào trước khi tôi bị ngộ độc thực phẩm".

Theresa Hardwick phát hiện u não từ 30 năm trước sau khi nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Internet)

Ngoài việc nôn mửa, bà còn nói những điều "vô nghĩa", khiến chồng bà, ông Paul (56 tuổi), phải đưa bà đến Bệnh viện Trung tâm Saint Brieuc. Sau đó, bà được chuyển đến Bệnh viện St. Richard, Chichester ở Anh.

Bà bị lên cơn co giật ở Chichester. Đó cũng là thời điểm các bác sĩ phát hiện ra một khối u não cấp độ thấp bên trong não của bà - khối u đã phát triển trong 30 năm.

Bà Theresa Hardwick nói: "Nếu tôi chưa bao giờ bị bệnh, khối u của tôi có thể vẫn chưa được phát hiện. Các bác sĩ cho rằng não tôi bị co thắt do ảnh hưởng của ngộ độc thực phẩm". May mắn thay, khối u của bà không phải ung thư và các bác sĩ đã có thể phẫu thuật cắt bỏ nó vào tháng 8 năm 2019.

Bà Theresa Hardwick sau phẫu thuật u não. (Ảnh: Internet)Theresa Hardwick

Bà Hardwick hiện đang trong giai đoạn hồi phục tốt nhưng sẽ cần phải chụp chiếu để đảm bảo khối u không quay trở lại. "Tôi cảm thấy may mắn vì khối u của tôi đã có thể phẫu thuật được. Hiện, tôi đang được theo dõi bằng cách quét não thường xuyên", bà mẹ 2 con chia sẻ.

"Tuy nhiên, tôi hiểu rằng không có một phương pháp nào phù hợp cho tất cả mọi người khi nói đến khối u não". Gia đình bà cũng rất ủng hộ. Con gái của bà, Anna, một trợ lý tài chính 25 tuổi, sẽ leo 5.859 dặm lên núi Kilimanjaro để quyên tiền cho nghiên cứu về khối u não.

Những dấu hiệu cảnh báo khối u não đang hiện hữu nhưng nhiều người không để ý

Theo Mayo clinic, các dấu hiệu, triệu chứng của khối u não phụ thuộc vào kích thước, vị trí của khối u não. Các triệu chứng cũng có thể phụ thuộc vào tốc độ phát triển của khối u não, còn được gọi là cấp độ khối u.

2 mẹ con bà Theresa Hardwick. (Ảnh: Internet)

Trong đó, đau đầu là triệu chứng phổ biến nhất của u não. Đau đầu xảy ra ở khoảng một nửa số người bị u não. Nhức đầu có thể xảy ra nếu khối u não đang phát triển đè lên các tế bào khỏe mạnh xung quanh nó. Hoặc khối u não có thể gây sưng não, làm tăng áp lực trong đầu và dẫn đến đau đầu.

Các dấu hiệu và triệu chứng chung do khối u não gây ra có thể bao gồm:

- Nhức đầu hoặc áp lực ở đầu nặng hơn vào buổi sáng.

- Nhức đầu xảy ra thường xuyên hơn và có vẻ nghiêm trọng hơn.

- Nhức đầu đôi khi được mô tả là đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu.

- Buồn nôn hoặc nôn mửa.

Buồn nôn hoặc nôn mửa là một trong những dấu hiệu của u não. (Ảnh minh họa)

- Gặp các vấn đề về mắt, chẳng hạn như mờ mắt, nhìn một thành hai hoặc mất thị lực ở hai bên mắt.

- Mất cảm giác hoặc cử động ở cánh tay hoặc chân.

- Rắc rối với sự cân bằng.

- Vấn đề về lời nói.

- Cảm thấy rất mệt mỏi.

- Nhầm lẫn trong các vấn đề hàng ngày.

- Vấn đề về trí nhớ.

- Gặp khó khăn khi thực hiện các lệnh đơn giản.

- Thay đổi tính cách hoặc hành vi.

- Động kinh, đặc biệt nếu không có tiền sử động kinh.

- Vấn đề về thính giác.

- Chóng mặt hoặc cảm giác thế giới đang quay, còn gọi là chóng mặt.

- Cảm thấy rất đói và tăng cân.

Các khối u não không phải ung thư còn được gọi là khối u não lành tính. Chúng có thể gây ra những triệu chứng khó phát hiện mà ban đầu bạn không nhận thấy. Các triệu chứng có thể trở nên tồi tệ hơn trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Các khối u não ác tính sẽ xuất hiện các triệu chứng cảnh báo tồi tệ nhanh chóng. Chúng gây ra các triệu chứng xuất hiện đột ngột, trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày hoặc vài tuần.

(Nguồn: NYPost, Mayo Clinic)