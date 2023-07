Diễn viên Lê Bống: Tôi từng khóc rất nhiều sau khi đọc những bình luận tiêu cực

Sinh năm 1995, Lê Bống từng được biết đến với khá nhiều danh xưng, tiktoker, người mẫu, MC truyền hình và mới đây nhất là vai trò diễn viên. Xuất phát điểm với vai trò tiktoker, Lê Bống là chủ nhân của nhiều clip triệu view và nhanh chóng trở thành cái tên nổi đình đám trên mạng xã hội.

Thế nhưng, bên cạnh sự nổi tiếng cũng là không ít những phản ứng trái chiều từ dư luận. Có giai đoạn, Lê Bống liên tục bị chỉ trích và nhận không ít "gạch đá" từ cư đân mạng.

Nhìn lại những ngày đã qua của mình, Lê Bống thừa nhận cô đã có khoảng thời gian không hề dễ dàng.

Thời gian gần đây, người ta dường như thấy Lê Bống ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn. Thậm chí trên kênh tiktok gần 10 triệu người theo dõi của mình, Lê Bống cũng "lười" đăng tải clip hơn trước. Thay vào đó, người ta thấy Lê Bống xuất hiện ở các lớp học khác nhau từ lớp học dẫn chương trình cho tới lớp học diễn xuất.

Bống là Tiktoker, là MC và giờ đây là diễn viên. Lê Bống muốn định danh mình ở danh xưng nào?

Mình rất thích 1 câu nói đại ý rằng 'cuộc sống là 1 cuốn sách mà nếu bạn không trải nghiệm thì mãi mãi chỉ đọc được trang bìa'. Thời điểm hiện tại mình muốn trải nghiệm thật là nhiều, mỗi lần trải nghiệm mình muốn dùng hết toàn bộ sức lực và tâm trí, quyết tâm của mình để làm thật tốt.

Mình nghĩ nếu mà mình cứ cố gắng như vậy thì dù mình có được khán giả đón nhận hay không thì mình cũng đã cố gắng hết sức mình và đã trải nghiệm rồi. Ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy khá nhiều thiếu xót và kinh nghiệm. Vì thế trong giai đoạn này mình tự rèn luyện bản thân như lớp học MC, lớp học diễn xuất, đọc sách, tham gia các hoạt động rèn luyện bên trong, khi đã vững nền tảng mình sẽ tiếp tục phát triển bản thân hơn nữa.

Lê Bống từng nhận không ít những bình luận trái chiều trong quá khứ, thậm chí tên bạn còn gắn với hai chữ "thị phi". Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, Lê Bống nghĩ sao?

Ai cũng có những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, ví dụ như hồi bé mình thích màu đỏ, lớn lên mình lại thích màu hồng màu trắng. Nhìn lại thời gian đã qua thì đó chính là tuổi trẻ và mình đã hết mình với tuổi trẻ đó. Bây giờ nhìn lại và nghĩ bản thân có tiếp tục như thời gian tuổi trẻ không thì Bống nghĩ là không. Bản thân mình nghĩ bây giờ cần trưởng thành lên, đúc kết được những bài học cho bản thân. Khoảng thời gian đó, có những sai lầm có những lần mắc lỗi, có cả niềm vui. Và từ tất cả những trải nghiệm đó mình gom lại làm hành trang để phát triển bản thân mỗi ngày. Mình nghĩ mình là 1 người tích cực trong mọi chuyện, mọi vấn đề. Nhưng đôi khi trước đây, có những tích cực của mình lại là tiêu cực. Mình nghĩ là tích cực nhưng khi mọi người đón nhận nó lại là tiêu cực. Ở thời điểm hiện tại mình có những cách nhìn toàn diện hơn và hiện tại có lẽ mình đã dịu hơn 1 chút so với trước đây.

Lê Bống đã bao giờ rơi vào khoảng rơi của cảm xúc hay chưa?

Mình nghĩ bất cứ ai cũng đã từng rơi vào trạng thái chán chường không muốn làm gì cả nhưng quan trọng khoảng thời gian đó dài hay ngắn. Có những khoảng thời gian mình nghĩ thôi mình dừng lại, không làm nữa. Có những lúc mình cố gắng hết mình nhưng lúc nhận lại vượt qua tầm kiểm soát. Có những lúc buồn quá, Bống đã nghĩ tới việc bỏ cuộc. Khi đọc bình luận của mọi người cũng đã khóc. Mình nghĩ những người làm trong nghề này, được mọi người biết đến nhiều thì cũng sẽ có những lúc trải qua cảm giác tồi tệ. Có những lúc mình buồn tới mức đọc bình luận xong khóc, trằn trọc, đấu tranh rồi mất 1 thời gian khá dài để hồi phục lại.

May mắn là tình yêu với công việc đã giữ mình lại. Hồi mới vào nghề, mình không bao giờ đọc bình luận vì sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng tới cảm xúc, sau này đọc bình luận thì lại bị buồn quá. Giờ đây mình vẫn đọc bình luận nhưng để ý xem mọi người đón nhận sản phẩm của mình ra sao. Nếu là tích cực mình sẽ vô cùng biết ơn và xem đó là động lực của mình. Nếu là bình luận tiêu cực và trái chiều mình cũng biết ơn để bản thân tự nhìn nhận và cải thiện. May mắn là thời gian gần đây, tỉ lệ bình luận tích cực trên trang cá nhân của mình nhiều hơn, mình cũng có nhiều động lực hơn để cố gắng.

Lê Bống của hiện tại đang bận rộn với điều gì, có vẻ như bạn ít xuất hiện hơn trên mạng xã hội như trước?

Cảm ơn mọi người vì đã luôn dành sự yêu thương và quan tâm tới mình. Quả thật, thời gian qua mình khá bận rộn với việc tập trung phát triển bản thân, hoàn thiện các kỹ năng để trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Và mình cũng có cơ hội lần đầu tiên thử sức trong 1 tác phẩm phim truyền hình trong Nhà mình lạ lắm!.

Đây vừa là may mắn vừa áp lực đối với mình. Bản thân mình sẽ trau dồi, nghiêm túc với vai diễn này. Trong tác phẩm này, Bống vào vai cô gái tên Hà Giang. Cô gái này sống ở miền núi, sau đó vì một vài biến cố mà chuyển lên thành phố.

Nhân vật này trong suốt bộ phim có nhiều lần chuyển biến tâm lý, nuôi hy vọng, mơ ước có 1 cuộc sống đầy đủ, khá giống với mục tiêu của Bống. Trước quá trình bước vào đoàn phim, Bống đã dành toàn bộ quỹ thời gian của mình để đọc kịch bản, nuôi dưỡng tâm lý nhân vật. Xem các bộ phim mà nhân vật có nét tính cách tương tự Hà Giang để tìm hiểu cách diễn, chuyển biến tâm lý. Trong quá trình đó, Bống cũng có nói chuyện với đạo diễn phim để hiểu thêm về nhân vật. Do đây là lần đầu đóng bộ phim dài tập, nên Bống gần như bỏ hết công việc đang làm. Tạm thời hoãn lại để tập trung hết cho phim.

Là lần đầu tiên nên Bống cảm thấy bản thân còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Nên khi vào phim, Bống tập trung cao độ dồn hết tâm trí vào nhân vật và các cảnh quay. Do lần này được đóng chung với nhiều diễn viên, nghệ sĩ gạo cội nên Bống cũng nhận rất nhiều sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm. Đấy là điều Bống cảm thấy vô cùng biết ơn. Bống được nhắc nhở và chỉ dẫn từ những chi tiết nhỏ nhất.

Đối với những phân cảnh khó, thì trước khi tới trường quay, Bống cố gắng tập trước gương, quay lại bằng điện thoại. Tới khi lên đứng trước máy quay, Bống may mắn là chỉ cần diễn một lần là đã qua. Tuy nhiên, có những phân cảnh tưởng chừng như đơn giản chỉ một vài giây nhưng Bống phải quay đi quay lại tới tận 20 lần. Tứ đó Bống hiểu được rằng, sẽ có những phân cảnh bản thân nghĩ rằng là dễ thì lại rất khó. Còn những phân cảnh bản thân nghĩ là khó nhưng khi diễn lại thành công, nhờ hợp với mình.

Nhiều người trầm trồ vì vóc dáng của Lê Bống, bạn có thể tiết lộ 1 chút bí quyết giữ dáng của mình không?

Khoảng thời gian đóng phim mình đã tăng cân khá nhiều, khoảng 5-6kg. Lý do là vì thay đổi nhịp sinh học, dậy từ 4-5 giờ sáng, kết thúc lúc 11-12 giờ đêm. Ngoài ra việc ăn uống rất là đầy đủ, một ngày 3 bữa đủ chất, nếu mà quay muộn thì đoàn còn lo thêm buổi đêm nữa. Kết thúc xong phim đến thời điểm hiện tại thì mình đã quay lại việc tập luyện, ăn uống theo chế độ nên đã về lại được vóc dáng như cũ là 52kg.

Sau khi đóng máy ngày nào mình cũng tập luyện. Mình thường ăn theo mẹo để không bị quá no. Trước bữa ăn 30 phút, mình thường uống 1 cốc nước đầy để giúp cho dạ dày mình không có cảm giác quá trống. Mình sẽ ăn canh trước sau đó đến ăn rau, sau đó mới ăn đến tinh bột. Mình sẽ lựa chọn các loại tinh bột như gạo nứt, miến... Đấy là các mẹo mà mình hay ăn. Đặc biệt khi ăn thì mình cố gắng nhai thật chậm, thật kỹ. Lý do là thông tin từ dạ dày lên não phải mất 15 phút, nếu mình ăn quá nhanh thì mình không cảm thấy được mình no.

Xin cảm ơn chia sẻ của Lê Bống!