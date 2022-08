Giao lưu cùng Top 3 Hoa hậu Thể thao Việt Nam: Một lần nói rõ những lùm xùm hậu đăng quang, nhận xét thẳng thắn về Lê Bống

Cuộc sống đã bước sang một trang mới

Sau thời gian đăng quang Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, cảm xúc của Top 3 hiện như thế nào?

Hoa hậu Đoàn Thu Thủy: Hiện tại tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vì sự nỗ lực, cố gắng của mình trong khoảng thời gian dài đã được ban tổ chức và những người tin yêu mình công nhận. Bên cạnh đó tôi cũng nhận thấy được vai trò và trọng trách của mình khi đạt được ngôi vị cao nhất. Trong thời gian tới, tôi đã có những kế hoạch cho mình để thực hiện trong thời gian tới. Dù lịch trình dày đặc cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe và thần thái một chút nhưng chúng tôi đã thích nghi với sứ mệnh mới của mình.

Á hậu 1 Lê Phương Thảo: Khi đăng quang Á hậu 1, thực sự tôi hơi bất ngờ. Tất cả những cảm xúc trong 3 ngày đầu đăng quang là những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được trải qua trong cuộc đời. Quá hạnh phúc, lúc nào cũng lâng lâng và sung sướng. Giờ thì trạng thái của tôi đã dần bình ổn rồi.

Á hậu 2 Chu Thị Ánh: Tôi rất hạnh phúc, đặc biệt là trong tiệc tri ân được gặp lại tất cả các bạn thí sinh, trao cho nhau những cái ôm, lời động viên, yêu thương, đó là những khoảnh khắc tôi rất trân trọng.

Cả 3 đều là những gương mặt khá mới trong giới beauty queen Việt Nam, việc nhận các ý kiến đa chiều từ công chúng ngay sau khi đăng quang có khiến các bạn choáng ngợp?

Đoàn Thu Thủy: Cuộc sống của tôi đã bước sang một trang hoàn toàn mới, đi cùng với sự áp lực từ sứ mệnh mà mình được nhận. Đối với tôi, tôi luôn tiếp nhận tất cả thông tin thuận chiều và trái chiều để nhìn nhận lại bản thân và có sự thay đổi tích cực hơn trong thời gian tới. Tôi luôn hướng tới một lối sống lành mạnh, tích cực, dám khẳng định mình trước công chúng. Những hoạt động trong hành trình sắp tới của chúng tôi, tin rằng là cộng đồng và công chúng sẽ đón nhận hình ảnh tích cực và có những nhìn nhận đúng đắn.

Phương Thảo: Những bình luận trái chiều là điều tôi đã chuẩn bị từ trước. Tôi có tâm lý khá ổn định và bình tĩnh trước tất cả những sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Chính vì vậy tất cả những bình luận trên mạng gần như tôi đọc hết, tôi thấy khá thú vị, bởi vì khi mình càng nổi tiếng thì số lượng người yêu thích mình tăng lên, số người không thích mình cũng tỷ lệ thuận. Tôi sẵn sàng chịu sức nặng của vương miện. Không ai có được tất cả, khi nổi tiếng, chúng ta phải chấp nhận mặt trái của việc nổi tiếng ấy như một phần cuộc sống của mình.

Chu Thị Ánh: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi nhan sắc. Trong Top 3 thì tôi là người có phần thi ứng xử gây tranh cãi nhất. Tôi nghĩ, trong quá trình tham gia cuộc thi, ban giám khảo và ban tổ chức không chỉ nhìn vào kết quả của đêm chung kết mà còn là hành trình tôi không ngừng nỗ lực thể hiện tốt. Tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của khán giả để bản thân trở nên hoàn thiện hơn.

Được biết Top 3 đã trích tiền thưởng để động viên gia đình các chiến sĩ công an hy sinh trong đám cháy vừa qua. Các bạn có thể chia sẻ thêm về quyết định này?

Đoàn Thu Thủy: Thực ra chúng tôi biết ở ngoài kia còn rất nhiều chiến sĩ đang thầm lặng, hy sinh về công sức, thậm chí cả tính mạng để bảo vệ người dân. Tuy nhiên khi tôi nghe sự việc xảy ra ở Hà Nội, quận Cầu Giấy cũng là nơi tôi đang sinh sống thì tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ cho những chiến sĩ đang bảo vệ sự an toàn cho gia đình tôi ở đó.

Cũng may mắn rằng, đây không chỉ là tấm lòng của tôi mà còn của tất cả các thí sinh bước ra từ Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Đó là một nghĩa cử nhỏ bé thôi.

Hoa hậu Đoàn Thu Thủy khẳng định chưa bao giờ sử dụng chất kích thích

Việc tin đồn xấu rộ lên ngay sau đêm chung kết dù Tân Hoa hậu Thu Thủy đã phủ nhận nhưng cũng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh trong mắt công chúng, bạn có lo ngại chặng đường đương nhiệm tiếp theo của mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với các nàng Hậu khác?

Đoàn Thu Thủy: Cảm giác của tôi khi đó có một phần rất sốc và ấm ức. Nhưng ở độ tuổi này rồi, tôi đón nhận nó bình tĩnh, việc đầu tiên là chủ động nói chuyện với ban tổ chức để cho mọi người biết sự thật về clip đó. Tôi không phải là người giải quyết theo kiểu lẩn tránh hay tìm cách xóa, vì tôi biết mình không làm như thế. Tôi sẽ giải thích nhưng bằng hành động để chứng minh cho công chúng.

Khi ở một cương vị mới, chắc chắn tôi sẽ phải chấp nhận những thông tin thuận và trái chiều. Tôi đã chuẩn bị tâm lý. Tôi cảm nhận được sức nặng của vương miện sẽ khiến mình phải suy nghĩ, hành động nhiều hơn để mọi người công nhận.

Tôi dám khẳng định lối sống của mình từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ sử dụng chất kích thích. Đối với tôi, những sứ mệnh mà tôi đảm nhiệm không thể bị ảnh hưởng bởi những việc nhỏ nhặt như vậy. Tôi đã có những kế hoạch để bắt tay vào hành động ngay trong thời gian tới. Những áp lực không thể làm ảnh hưởng đến hành trình của tôi.

Hoa hậu Đoàn Thu Thủy lên tiếng về lùm xùm đời tư

Á hậu 1 Phương Thảo được đánh giá cao ở nền tảng học vấn, phong thái tự tin, bản lĩnh và vóc dáng đẹp. Đã có giây phút nào bạn tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 1?

Phương Thảo: Tôi không tiếc nuối. Tôi chỉ so sánh ngày hôm nay của bản thân mình với ngày hôm qua. Việc đoạt ngôi vị Á hậu 1 đã là sự thành công rất lớn so với bản thân tôi của ngày hôm qua rồi. Còn về việc nhiều người thắc mắc, tôi nghĩ Đoàn Thu Thủy có độ tuổi trẻ hơn, may mắn hơn. Trong cuộc sống, may mắn là điều rất quan trọng. Và Đoàn Thu Thủy cũng rất xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu. Tôi tin rằng Thủy sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình trong tương lai.

Có những bình luận gọi tên một thí sinh khác xứng đáng với ngôi vị Á hậu 2 hơn. Chu Thị Ánh cảm thấy thế nào?

Chu Thị Ánh: Tôi cảm thấy yếu tố để mình trở thành Á hậu 2 là giải thưởng phụ Người đẹp có body đẹp nhất. Ban giám khảo đã nhìn thấy những gì tôi phát huy qua 5 tập truyền hình thực tế và quá trình tham gia cuộc thi.

Giá trị vương miện không phải là điều quan trọng nhất

Một số ý kiến cho rằng Hoa hậu Thể thao Việt Nam là cuộc thi mới, chất lượng thí sinh không bằng các cuộc thi khác và các danh hiệu cũng không danh giá bằng. Các bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Chu Thị Ánh: Là một thí sinh của Miss Fitness Vietnam, tôi cảm nhận được sự đầu tư bài bản của ban tổ chức. Tôi nghĩ đây là cuộc thi mới nên chưa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhưng tôi mong, với trách nhiệp của Top 3, chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh, góp phần quảng bá cho cuộc thi, để mọi người sẽ biết đến Miss Fitness Vietnam những mùa sau nhiều hơn.

Đoàn Thu Thủy: Theo tôi, chất lượng thí sinh còn phụ thuộc vào tiêu chuẩn, tiêu chí của cuộc thi. Hoa hậu Thể thao Việt Nam thì khác khá nhiều so với các cuộc thi, vẻ đẹp mà cuộc thi tôn vinh cũng là vẻ đẹp của các cô gái chơi thể thao, có lối sống lành mạnh. Điều ấy cũng mang lại cho các cô ấy vẻ ngoài rắn rỏi và sự bản lĩnh ở bên trong, đôi khi khác với sự dịu dàng hay hiện đại của những cô gái trẻ bây giờ. Tuy nhiên, chúng tôi đón nhận những góp ý tích cực của mọi người để hình ảnh chúng tôi mang đến cũng là hình ảnh mà đại đa số cô gái có thể hướng tới. Một đêm chung kết cũng chưa thể bộc lộ hết những tố chất của các thí sinh. Hy vọng là bản lĩnh của 3 cô gái ở đây trong thời gian tới sẽ giúp mọi người đánh giá được cuộc thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam có chất lượng hay không.

Phương Thảo: Nếu mọi người để ý về mặt "profile" của các cô gái trong cuộc thi này thì có những bạn còn là doanh nhân khởi nghiệp, diễn viên, giáo viên, có cả những bạn nổi tiếng trên mạng xã hội. Tôi nghĩ về mặt "profile" thì các cô gái của cuộc thi khá ấn tượng. Phương Thảo luôn luôn sử dụng một hashtag là "women no limit" - có nghĩa là trong cuộc sống sẽ không có một tiêu chuẩn hay giới hạn nào cho vẻ đẹp của người phụ nữ cả. Khoảng chục năm trước, tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt phải là da trắng, mắt to, tóc đen dài, nhưng ở hiện tại, có lẽ những tiêu chuẩn đó đã hơi "cũ" mất rồi.

Chúng ta tôn trọng những vẻ đẹp khác nhau và ủng hộ cho những người phụ nữ trở nên tự tin hơn. Đó là một trong những yếu tố tích cực mà cuộc thi Miss Fitness Vietnam mang lại. Tôi tin chắc rằng nếu mình thi một cuộc thi Hoa hậu truyền thống thì sẽ không bao giờ được giải Á hậu, nhưng ở đây đã chấp nhận tôi - một cô gái khác biệt với làn da nâu, gương mặt không hề truyền thống và một cá tính mạnh mẽ.

Cũng có những nhận xét rằng chiếc vương miện và tiara của Top 3 Miss Fitness Vietnam 2022 chưa đủ độ xa hoa và sang xịn. Cảm nhận của Hoa hậu và hai Á hậu như thế nào?

Chu Thị Ánh: Tôi tôn trong tâm huyết của nhà chế tác. Bản thân chiếc tiara đã rất sang - xịn - đẳng cấp rồi, khi đội chiếc tiara của Á hậu 2, tôi mong mình có thể mang hào quang đó tỏa ra hơn và đến với cộng đồng.

Đoàn Thu Thủy: Tôi rất trân trọng tâm huyết và công sức của người chế tác, nhưng phần thưởng lớn nhất theo tôi là mình đã đạt được mục tiêu, được công chúng đón nhận. Một cô gái thông minh sẽ hiểu, chiếc vương miện hay tiara không phải là đích đến mà sắp tới chúng tôi làm được những gì mới là cái danh giá. Kể cả trong đêm chung kết không được trao vương miện đi chăng nữa thì nó vẫn rất danh giá.

Phương Thảo: Những chiếc vương miện - tiara này đều được chế tác từ kim cương, vàng, những loại đá quý, giá trị không hề nhỏ. Nhưng giá của những chiếc vương miện có thực sự quan trọng đến mức như vậy không? Thảo nghĩ, chiếc vương miện giá bao nhiêu không phải là yếu tố hàng đầu khi mà trong xã hội bây giờ có rất nhiều hoàn cảnh cần được giúp đỡ, rất nhiều công việc mà Top 3 Hoa hậu Thể thao cần phải đóng góp. Thảo mong khán giả hiểu, những điều Top 3 muốn mang đến không phải là sự hào nhoáng hay những vật chất xa xỉ mà là những điều gần gũi nhất, thân thiện nhất với người dân Việt Nam.

Top 3 chia sẻ về giá trị 3 chiếc vương miện và tiara

Lê Bống tình cảm và chân thành, Trần Thanh Tâm chưa chín chắn

Lê Bống và Trần Thanh Tâm là hai thí sinh thu hút truyền thông trong quá trình cuộc thi diễn ra, Top 3 có nhận xét gì về hai người bạn này?

Phương Thảo: Lê Bống thuộc team Thúy Vân cùng tôi, là một trong những người em gái mà tôi quý nhất ở cuộc thi. Có thể mọi người xem 5 tập truyền hình thực tế thì mỗi tập chỉ hơn 1 tiếng thôi, chưa hiểu rõ được tính cách của Lê Bống, hay là mọi người chỉ biết về những khía cạnh mà Lê Bống thể hiện trên mạng xã hội. Thực sự Lê Bống ngoài đời là cô gái rất ngoan, lễ phép và chân thành. Vì thế mà hầu hết các thí sinh hay ban tổ chức, ban giám khảo khi tiếp xúc đều dành cho cô ấy tình cảm rất đặc biệt. Qua lần này thì tôi cũng cảm nhận được rằng mạng xã hội chỉ là một phần của cuộc sống thôi, khi chỉ nhìn qua lăng kính một chiều thì sẽ không thể cảm nhận hết một con người bằng việc tiếp xúc thực tế ở bên ngoài.

Còn Thanh Tâm là một cô gái trẻ, năng động và nhiệt tình trong tất cả hoạt động của cuộc thi. Tôi hy vọng sau cuộc thi, Tâm sẽ có sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn, xây dựng được hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng.

Đoàn Thu Thủy: Tôi cảm thấy Lê Bống và Trần Thanh Tâm là hai cô gái mạnh mẽ, dám bước ra khỏi hình ảnh mà mọi người đã gắn với họ từ trước đến giờ, dám đón nhận những tiêu chuẩn mới, sẵn sàng rèn giũa cùng chúng tôi trong hành trình dài mặc dù hành trình đó cần sự bền bỉ và hy sinh. Trong ngày cuối cùng, hai cô ấy bước ra với cả sự hiện đại và cả sự nền nã, truyền thống của Hoa hậu - hình ảnh rất khác so với những gì từ trước tới giờ các bạn mang đến cho công chúng.

Chu Thị Ánh: Hai bạn đều rất cố gắng, nỗ lực. Khi tham gia cuộc thi, hai bạn đã rất nổi tiếng trên mạng xã hội rồi, nhưng không vì thế mà hai bạn tách biệt khỏi dàn thí sinh, rất hòa đồng. Lê Bống là người rất quan tâm tới tất cả mọi người, những tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mọi người là điều ai cũng cảm nhận được. Còn Thanh Tâm đang rất trẻ và trong sáng nên đôi khi có những cái chưa chín chắn. Sau khi tham gia cuộc thi, tôi nghĩ bạn đã có một hành trình tuyệt vời để trưởng thành hơn và đón nhận sự yêu thương, góp ý từ mọi người.

Á hậu Chu Thị Ánh nhận xét về Lê Bống - Trần Thanh Tâm

Cảm nhận của Top 3 về 3 huấn luyện viên của Miss Fitness Vietnam 2022?

Chu Thị Ánh: Cả 3 huấn luyện viên đều rất tâm huyết với nghề. Ba chị đều nổi tiếng, có kinh nghiệm. Riêng với chị Minh Tú - huấn luyện viên của tôi, chị giống như một người chị trong nhà, chia sẻ rất nhiều và cho bài học để cho chúng tôi tốt hơn.

Đoàn Thu Thủy: Ba chị đều có chuyên môn và thế mạnh riêng của mình. Mỗi chị là một màu sắc để chúng tôi nhìn vào, mỗi chị mang một tiêu chuẩn để chúng tôi hoàn thiện mình hơn, không chỉ về học thức, cá tính, sức bền bỉ kiên trì mà kể cả phong cách hình ảnh mà các chị mang đến cho công chúng. Ba chị giống như 3 tiêu chuẩn mà ban tổ chức đưa ra, muốn chúng tôi dung hòa cả 3 yếu tố đó để gánh vác sứ mệnh.

Phương Thảo: Điều tôi học được ở huấn luyện viên Kỳ Duyên và khâm phục cô ấy là sự bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn và những nhận xét trái chiều để đi đến ngày hôm nay, tất cả đều đã thừa nhận nỗ lực của huấn luyện viên Kỳ Duyên. Chị Thúy Vân và chị Minh Tú là hai người tôi ngưỡng mộ rất nhiều, tôi may mắn được chỉ dạy từ những điều nhỏ nhất trong quá trình thi.

Kế hoạch trong thời gian tới của Top 3 Hoa hậu Thế thao Việt Nam 2022 là gì?

Đoàn Thu Thủy: Tôi dành sự quan tâm của mình cho vấn đề sức khỏe và giáo dục thể chất học đường. Các em học sinh không chỉ học về kiến thức mà còn cần rèn luyện sức khỏe, nâng cao vóc dáng, cải thiện ngoại hình. Bên cạnh đó thì đây cũng là cách để các em giải tỏa tâm lý. Tôi sẽ dùng tiếng nói của mình để cùng với cộng đồng thực hiện những hành động thực tế ý nghĩa hơn chứ không còn là ý tưởng trong đầu.

Phương Thảo: Tôi đã có ý tưởng về talkshow. Có lẽ hoạt động đầu tiên của tôi là tới các trường đại học, phổ thông để trò chuyện với các em sinh viên, học sinh. Hành trình của tôi sẽ khá độc đáo và đa dạng khi tôi từng trải nghiệm, tiếp thu những nền văn hóa - giáo dục tinh hoa trên thế giới. Tất cả những trải nghiệm độc đáo đó, tôi muốn nó trở thành hành trang, động lực giúp các em có thêm nguồn năng lượng tích cực để phấn đấu, mở rộng con đường tương lai cho các em.

Chu Thị Ánh: Chắc chắn hoạt động tiếp theo của thôi sẽ gắn với thể thao, lan tỏa năng lượng, tinh thần tập luyện. Tôi sẽ dùng 100% tiền thưởng cho việc thiện nguyện, mang những bữa cơm dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao. Mong rằng khán giả sẽ đón nhận những sự cố gắng, nỗ lực của mình.

Xin cảm ơn Top 3 về cuộc trò chuyện!

https://afamily.vn/giao-luu-cung-top-3-hoa-hau-the-thao-viet-nam-mot-lan-noi-ro-nhung-lum-xum-hau-dang-quang-nhan-xet-thang-than-ve-le-bong-20220808144025071.chn