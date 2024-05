Nhiều diễn viên Hàn Quốc đã cho thấy tuổi tác chỉ là con số khi vào vai nam sinh trung học. Dù đang ở tuổi 30 hay thậm chí lớn hơn, họ vẫn thể hiện hoàn hảo vai diễn một cách bất ngờ, nhờ kỹ năng diễn xuất và ngoại hình trẻ trung.

Dưới đây là những gương mặt đã gây sốt khi vào các vai học sinh trung học của màn ảnh Hàn Quốc.

Byeon Woo-Seok – Lovely Runner (Cõng anh mà chạy)

(Ảnh: Allkpop)

Byeon Woo-seok, thủ vai Ryu Sun-jae trong bộ phim Lovely Runner, đã gây ấn tượng trong lòng khán giả bằng diễn xuất của mình. Mặc dù đã 31 tuổi nhưng Woo-seok dễ dàng hóa thân vào vai một học sinh trung học, từ đó chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

Hwang In-Youp – The Sound of Magic (Âm thanh kỳ diệu)

(Ảnh: Netflix)

Hwang In Youp được nhiều khán giả biết đến khi vào vai học sinh trung học trong các bộ phim truyền hình như True Beauty, 18 Again, The Sound of Magic,... Diễn xuất của anh được thể hiện rất tốt khi vào vai Na II-deung, một học sinh trung học tài năng và giàu có trong The Sound of Magic phát sóng vào năm 2022.

Park Hyung-Sik – Doctor Slump (Nốt trầm đời bác sĩ)

(Ảnh: JTBC)

Park Hyung-Sik mang đến một nét diễn xuất quyến rũ với vai Yeo Jeong-Woo trong bộ phim truyền hình nổi tiếng năm 2024 Doctor Slump. Tuy đã ở tuổi 32 nhưng anh dễ dàng nắm bắt và khắc họa một cách chân thật cậu thiếu niên Jeong Woo nhờ vẻ ngoài trẻ trung và diễn xuất linh hoạt.

Ji Chang-wook – Welcome to Samdal-ri (Chào mừng đến với Samdal-ri)

(Ảnh: Allkpop)

Chào mừng đến với Samdal-ri được ra mắt năm vào cuối năm 2023, trong đó chàng diễn viên Ji Chang-wook vào vai Cho Yong-pil, một nhà dự báo thời tiết. Anh đã có phần thể hiện hoàn hảo khi đảm nhiệm phiên bản tuổi teen của Yong-pil, cho thấy kỹ năng diễn xuất đáng chú ý ở tuổi 36.

Choi Woo-Shik – Our Beloved Summer (Mùa hè yêu dấu của chúng ta)

(Ảnh: Netflix)

Choi Woo-Shik đã chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi anh đảm nhận vai học sinh trung học trong bộ phim truyền hình đình đám Mùa hè yêu dấu của chúng ta phát sóng năm 2021. Dù đã ở độ tuổi 30 nhưng Choi Woo-shik vẫn thể hiện tốt những nét tính cách đặc trưng của một học sinh trung học, qua đó thuyết phục khán giả với sức trẻ và sự quyến rũ của mình.