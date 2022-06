Diễn viên Hải Lê - Bác sĩ Hùng của 'Bão ngầm' tiết lộ suýt trở thành công an

Bão ngầm vừa kết thúc với cái kết không có hậu dành cho nhân vật bác sĩ Hùng của anh. Diễn viên Hải Lê có hài lòng với cái kết này?



Theo quan điểm của tôi, đó là cái kết tốt nhất cho nhân vật bác sĩ Hùng, bởi Hùng đã mất đi người thân duy nhất là anh trai. Còn người con gái Hùng yêu thương lại lừa dối anh ấy suốt thời gian qua. Nếu Hùng còn sống, cả hai cũng không thể ở bên nhau.

Sau khi tập cuối lên sóng, nhiều khán giả nói Hùng tự tử là thiếu bản lĩnh. Nhưng nếu đặt vào địa vị nhân vật Hùng, có lẽ nhiều người sẽ thông cảm với anh. Hùng đã phải chịu cú sốc quá lớn.

Nhân vật Hùng do Hải Lê đảm nhận chịu cái kết không có hậu.

Nhân vật bác sĩ Hùng thu hút anh ở điểm gì? Diễn viên Hải Lê có trông chờ, kì vọng điều gì sau vai diễn khá mới mẻ này không?

Nhân vật Hùng khiến Hải rất ấn tượng ngay từ khi nhận được kịch bản. Đó cũng là một mẫu nhân vật mà Hải chưa được thể hiện trước đây: một chàng trai tốt tính, lương thiện, tâm huyết với công việc, sống hết mình vì tình yêu, thậm chí là khá ngây thơ khi không hề biết công việc trái pháp luật của anh trai mình… Sau vai diễn này, Hải cũng mong được khán giả yêu quý và đón xem các vai diễn khác của ở những bộ phim tiếp theo.

Trong Bão ngầm, tình tiết thiếu úy Hạ Lam có con với em trai của ”ông trùm” nhận phản ứng trái chiều của khán giả. Là người đóng vai bạn trai của Hạ Lam, anh nghĩ gì về chi tiết này?

Đúng là tình tiết này đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Là người vào vai bạn trai của Hạ Lam (Cao Thái Hà), Hải thông cảm cho cô ấy. Lam dù sao cũng chỉ là một cô sinh viên mới ra trường, và khi gặp bác sĩ Hùng, với tính cách trái ngược hoàn toàn với Hải Triều (Hà Việt Dũng).

Hùng xuất hiện đúng lúc Hạ Lam yếu đuối, cần sự an ủi.

Mối quan hệ tình cảm của Hạ Lam và Hùng khiến cho chuyên án bị ảnh hưởng.

Trong khi Hải Triều khô khan, suốt ngày chỉ biết đến công việc thì Hùng lãng mạn và sống hết mình với tình yêu, luôn coi Hạ Lam là sự ưu tiên đặc biệt. Vậy nên Lam nảy sinh tình cảm với Hùng là điều hiển nhiên. Thậm chí có thể nói, nếu như Hùng không phải là em trai của ông trùm thì Hùng và Hạ Lam chính là hai mảnh ghép ăn khớp.

Dự định tiếp theo của anh sau bộ phim Bão ngầm là gì?

Hiện tại, Hải đang tập trung vào công việc kinh doanh riêng. Tất nhiên, tôi cũng đang chờ có cơ hội được mời vào những dạng nhân vật mới. Hải luôn mong được làm mới mình với khán giả truyền hình.

Vẻ điển trai của nam diễn viên Bão ngầm.

Đóng nhiều vai phản diện rồi, anh có muốn thử thách bản thân ở dạng vai chính diện không? Có khi nào anh nghĩ rằng mình sẽ nhận vai công an sau Bão ngầm?

Trong bộ sưu tập các vai diễn của Hải chưa từng có vai diễn công an. Đây cũng là hình tượng mà tôi rất mong chờ được hóa thân.

Thực ra, suýt chút nữa tôi đã đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang. Khi thi đại học, Hải có đăng ký thi Học viện Cảnh sát nhân dân và trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh. Tôi may mắn đỗ cả hai trường. Sau đó, gia đình muốn Hải theo ngành công an, nhưng Hải lại đam mê diễn xuất hơn. Cũng có thể là do nghề chọn mình (cười). Quả thực việc quyết tâm theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh và đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp là một bước ngoặt trong cuộc sống của tôi.

Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Hải Lê!

Hải Lê tên thật là Thanh Hải, là một nam diễn viên đầy triển vọng của màn ảnh phía Nam. Hải Lê từng tốt nghiệp chuyên ngành Diễn xuất tại trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội vào năm 2012.

Trước khi đến với Bão Ngầm, anh từng tham gia các phim: Yêu Đến Tận Cùng, Đồng Tiền Quỷ Ám, Trói Buộc Yêu Thương,...

Năm 2016, diễn viên Hải Lê được Hiệp hội Nhà báo và Hiệp hội Giải trí Hàn Quốc trao tặng giải thưởng Nam diễn viên triển vọng châu Á.