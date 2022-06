Bão ngầm tập cuối: Hạ Lam hạnh phúc nuôi con một mình, Hải Yến từ chối Hải Triều

Bão ngầm kết thúc để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem

Vào tối ngày 7/6, tập cuối bộ phim Bão ngầm đã lên sóng VTV1.

Trước việc vợ sắp cưới là người gián tiếp gây ra cái chết của anh trai, Hùng quá bàng hoàng, đau đớn nên đã tự sát. Dù sếp Hoạch có khuyên can rằng Hạ Lam chỉ vì nhiệm vụ, còn ông Đức đơn giản là phải trả giá cho những tội ác của mình, thế nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi bi kịch.

Xem đến đây, hẳn nhiều khán giả phải cảm thấy xót xa cho số phận của Hùng. Anh vô tội nhưng không may lại trở thành nạn nhân trong cuộc chiến giữa lực lượng công an cùng bè đảng tội phạm ma túy do ông Đức cầm đầu.

Không chỉ Hạ Lam...

... mà cả sếp Hoạch cũng rất đau xót trước cái chết của Hùng.

Về phần tay Tuất, phía công an đã có được đầy đủ bằng chứng hắn nhận hối lộ, cung cấp tin mật và giết người. Vì thế, tên này cũng phải nhận hình phạt thích đáng.



Hạ Lam viết đơn xin ra khỏi ngành.

Trong khi đó, Hạ Lam, sau cái chết của người yêu đã vô cùng suy sụp. Bên cạnh đó, có lẽ cô cũng rất xấu hổ khi nhận nhiệm vụ theo dõi đối tượng nhưng lại nảy sinh tình cảm cá nhân và còn có con với Hùng. Chính vì thế, Hạ Lam quyết định viết đơn xin ra khỏi ngành.

Về mối quan hệ giữa Hải Triều và Hải Yến, trong cuộc nói chuyện riêng giữa hai người, Yến hỏi Triều rằng có bao giờ anh nghĩ đến chuyện lấy cô làm vợ và cùng cô sinh con hay không. Triều bảo anh sẽ cưới cô làm vợ nhưng không phải lúc này. Trong ánh mắt Triều, có thể thấy rõ anh làm vậy chỉ vì trách nhiệm chứ chẳng phải vì có tình cảm với cô.

Hải Triều không thực sự yêu Hải Yến...

... thế nên cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để đối lấy thứ gọi là "trách nhiệm".

Lúc Yến hỏi bao giờ là thời điểm thích hợp, Triều đã nói có thể là 2 hoặc 3 năm nữa. Nghe được câu trả lời, Yến bảo rằng Triều vẫn chưa thể quên Lam và anh không phủ nhận điều này. Triều xin Yến cho mình thêm thời gian thế nhưng cô đã từ chối. Thứ Yến cần là tình yêu chân thành chứ không phải là trách nhiệm.

Hạ Lam để lại nỗi đau ở quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới.

Nếu bộ phim chỉ đến đây là kết thúc, hẳn nó sẽ khiến nhiều người cảm thấy rất buồn cho các nhân vật. Nhưng thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Sau 1 năm, Hải Triều và Hải Yến đã có thể thoải mái nói chuyện với nhau như những người bạn, người đồng nghiệp. Trong khi đó, Hạ Lam cũng bắt đầu một cuộc sống mới cùng cậu con trai mà cô có với Hùng. Nhìn nụ cười tươi của cô, có thể thấy Lam đã biết cách để lại quá khứ đau thương ở phía sau để tiếp tục tiến về phía trước.

