Diễn viên gạo cội phim Thor qua đời đột ngột

Trang Deadlinevừa đăng tải thông tin tài tử Ray Stevenson qua đời ngày 21-5 tại Ý sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở đảo Ischia.

Trước lúc mất, Ray Stevenson tham gia quay phim "Cassino on Ischia". Người đại diện của Ray Stevenson chưa công bố chi tiết nguyên nhân khiến nam diễn viên này qua đời.

Ray Stevenson qua đời đột ngột, nguyên nhân chưa được công bố

Ray Stevenson sinh ngày 25-5-1964 tại Lisburn – Bắc Ireland. Ông xuất hiện trên các chương trình truyền hình vào những năm 1990. Phim đầu tay của ông là "The Theory of Flight".

Trong suốt sự nghiệp, ông tham gia hơn 50 phim điện ảnh lẫn truyền hình. Ngoài ra, ông còn tham gia diễn xuất trong một số vở kịch. Những phim ông tham gia gồm: "King Arthur", "Kill the Irishman", "The Three Musketeers", "Accident Man", "Memory"…

Vai diễn Volstagg trong loạt phim “Thor”, Titus Pullo trong phim "Rome", Ohthere trong "Vikings" của ông được nhiều khán giả yêu thích. Ngoài ra, ông còn lồng tiếng cho nhân vật Gar Saxon trong phim hoạt hình "Star Wars".

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc sự ra đi đột ngột của Ray Stevenson. Ngoài phim đang quay dang dở "Cassino On Ischia", Ray Stevenson còn một vài dự án khác đã tham gia nhưng chưa ra mắt khán giả.