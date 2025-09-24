Diện mạo của Han So Hee khiến công chúng không thể không bàn tán

Thắc mắc này nổ ra sau khi minh tinh sinh năm 1993 xuất hiện tại họp báo ra mắt phim mới với vóc dáng mảnh mai đến kinh ngạc. Đứng cạnh Jeon Jong Seo, Han So Hee gầy thấy rõ với không chỉ tay chân mà đầu cũng rất nhỏ.

Trên MXH, cư dân mạng nhận xét Han So Hee có tỷ lệ cơ thể vô cùng khó tin là đầu nhỏ, tay chân thon dài. Nếu người bình thường mà gầy cỡ như nữ diễn viên, họ sẽ trông như cây kẹo mút với đầu to, chân tay nhỏ xíu. Theo các netizen, để đạt đến vóc dáng 0% mỡ thừa của bây giờ, Han So Hee chắc hẳn đã phải ăn kiêng, tập luyện rất khắc nghiệt. Mặc dù tỷ lệ cơ thể của Han So Hee hiện tại đạt chuẩn xu hướng thẩm mỹ mảnh mai và siêu gầy ở Kbiz, nhưng nhiều người lại lo lắng cho sức khỏe của cô. Việc giảm cân quá mức khiến Han So Hee nhiều lần lộ thân hình gầy trơ xương, xanh xao kém khỏe mạnh.

Han So Hee có vóc dáng vô cùng mảnh mai, không mỡ thừa. Nhiều khán giả đã phải đặt câu hỏi Han So Hee có ăn uống không, hay chỉ hít không khí sống qua ngày sau khi nhìn thấy hình ảnh mới về cô

Cũng vì giảm cân quá mức, Han So Hee từng khiến fan xót xa với diện mạo gầy trơ xương

Trước đây, chính Han So Hee cũng thú nhận rằng cô biết việc bản thân gầy như hiện tại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, giữ vẻ ngoài đạt chuẩn "mình hạc xương mai" nhằm lên hình đẹp nhất với ngoại hình không mỡ thừa, cô bắt buộc phải ép cân nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, minh tinh hy vọng khán giả sẽ không giảm cân như cô, khiến sức khỏe bị tổn hại. "Tôi xin khẳng định là bạn xinh đẹp không phải vì gầy, mà bạn cần khỏe mạnh để trở nên xinh đẹp. Vậy nên đừng cố giảm cân để giống tôi", Han So Hee cảnh báo người hâm mộ.

Han So Hee chia sẻ rằng cô biết việc bản thân quá gầy sẽ gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, cô buộc phải ép cân để có vóc dáng mảnh mai, không chút mỡ thừa. Nữ diễn viên cũng khuyên công chúng không nên giảm cân quá mức như mình

Han So Hee từng là 1 trong những mỹ nhân được săn đón top đầu của giới giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, danh tiếng của cô đã sụp đổ sau khi dính drama "tình tay 3" với Ryu Jun Yeol và Hyeri (thành viên nhóm Girl's Day), cùng những ồn đời tư khác lẫn thái độ ứng xử bốc đồng. Các khán giả được cho là đã quay lưng, chẳng còn mặn mà với nữ diễn viên này. Fan meeting của nữ diễn viên bán không được vé và phải hủy bỏ tổ chức 5 thành phố gồm Frankfurt và Berlin (Đức), London (Anh), Paris (Pháp) và New York (Mỹ).

Nguồn: KoreaBoo