Ai cứu nổi Han So Hee?

Han So Hee từng là cái tên cực kỳ triển vọng của màn ảnh Hàn sau cơn sốt Thế Giới Hôn Nhân. Dù diễn xuất còn gây tranh cãi nhưng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính khác biệt, đầy nổi loạn, Han So Hee vẫn dễ dàng tìm được chỗ đứng trong nghề, thậm chí một thời gian dài còn được coi là "con cưng Netflix", liên tục có các dự án lớn mang tầm cỡ quốc tế. Thế nhưng tất cả sụp đổ khi cô vướng lùm xùm tình ái với nam diễn viên Ryu Jun Yeol. Việc liên tục có những phát ngôn mất kiểm soát xoay quanh Hyeri (người yêu cũ của Ryu Jun Yeol) khiến cô bị gắn mác tiểu tam, bị tẩy chay và mất hàng loạt hợp đồng lớn.

2025 chứng kiến nỗ lực tái xuất của Han So Hee thế nhưng dường như tất cả đều công công. Dự án phim mới của cô là PROJECT Y dù được lựa chọn để trình chiếu ở liên hoan phim quốc tế nhưng tại quê nhà, ngay khi tung ra poster đầu tiên, phim đã dính bão tẩy chay. Khán giả không chấp nhận được nội dung 18+ của phim càng không muốn thấy Han So Hee thuận lợi tái xuất.

Cặp chính của PROJECT Y

Dự án phim mới mà Han So Hee đang tiếp xúc kịch bản là Solo Leveling (tựa Việt: Tôi Thăng Cấp Một Mình) cũng đang đứng trước làn sóng tranh cãi gay gắt vì nữ chính. Dù phim mới được đồn đoán là sẽ do Han So Hee đóng chính nhưng cư dân mạng đã phản ứng vô cùng gay gắt, không chấp nhận việc cô sẽ tái xuất, nhất là bên cạnh nam thần vạn người mê Byeon Woo Seok.

Tình trạng của Han So Hee còn đáng báo động hơn nữa khi hiện cô cố gắng tổ chức các buổi fanmeeting toàn cầu nhưng không được khán giả đón nhận. Ngày 11/9, nữ diễn viên Han So Hee đã mở bán vé cho fanmeeting đầu tiên Xohee Loved Ones, tổ chức vào ngày 26/10 ở Seoul. Tuy nhiên, sau 5 ngày mở bán, có khoảng 700 vé đã được bán ra, tương đương 43% số ghế. Trước đó, Han So Hee đã hủy một loạt các buổi fanmeeting ở New York (Hoa Kỳ), Frankfurt và Berlin (Đức), London (Anh) và Paris (Pháp). Lý do hủy đều là do "Tình huống bất khả kháng" nhưng ai cũng biết lý do chính là cô không bán được vé. Cư dân mạng mỉa mai rằng không biết nữ diễn viên lấy đâu ra tự tin rằng mình có lượng fan quốc tế đông đảo như thế.

Đào lại quá khứ, Han So Hee còn từng một lần bị người đi đường chỉ chỏ, cười cợt khi đang đi xe bus công cộng. Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc Han So Hee vừa vướng bê bối tình ái chưa lâu. Liên tiếp những sự vụ xảy ra xoay quanh đời tư, sự nghiệp khiến khán giả không dám kỳ vọng vào tương lai làm nghề của nữ diễn viên từng được triệu người mến mộ này.