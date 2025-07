Hyeri đang nhận được rất nhiều sự chú ý sau tin đồn hẹn hò nam vũ công Cha Woo Tae. Công ty quản lý trả lời "khó có thể xác nhận về đời sống riêng tư của nghệ sĩ", xem như ngầm xác nhận. Được biết, cặp đôi nên duyên khi cùng quay phim Victory, từ tháng 3 đến tháng 7/2023. Điều này làm rộ lên nghi vấn dù Hyeri có tình mới vẫn cố tình làm khó Ryu Jun Yeol - Han So Hee trong drama "thật thú vị". Ngôi sao sinh năm 1994 từ đó cũng bị nhiều cư dân mạng quá khích chỉ trích, "khủng bố".

Vào ngày 4/7, Hyeri đã lần đầu lộ diện trước truyền thông, khi từ sân bay Incheon khởi hành đi Đài Bắc (Trung Quốc). Có rất đông các phương tiện truyền thông cùng người hâm mộ chờ mỹ nhân Reply 1988 ở ngoài sân bay. Tuy nhiên, Hyeri xuất hiện với vẻ ngoài nhợt nhạt hơn. Đôi mắt cô có vẻ hơi sưng và biểu cảm cũng kém vui hơn so với mọi khi.

Hyeri lần đầu lộ diện trước công chúng sau ồn ào hẹn hò bạn trai mới, cố tình làm khó Ryu Jun Yeol - Han So Hee trong drama "thật thú vị"

Ngôi sao sinh năm 1994 có vẻ nhợt nhạt và kém tươi hơn

Biểu cảm của Hyeri cũng kém vui hẳn, không còn sống động như mọi khi

Nhiều người cho rằng đôi mắt cô có vẻ hơi sưng

Netizen cho rằng Hyeri bị tổn thương bởi những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội

Trước đó, Hyeri cũng gửi đến fan những tin nhắn đau lòng: "Tôi đã đọc từng tin nhắn của các bạn. Chỉ có một điều tôi hy vọng. Tôi hy vọng các bạn không bị bệnh và luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Chỉ vậy thôi. Tôi đã bị tấn công trong một thời gian dài, vì vậy thành thật mà nói tôi vẫn ổn. Nhưng tôi buồn khi nghe tin các bạn bị tổn thương". Được biết, antifan quá khích thậm chí đã tràn vào tận cả ứng dụng nhắn tin trả phí Bubble để trực tiếp chỉ trích, khủng bố Hyeri.

Nhiều netizen bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ Hyeri: "Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt rằng cô ấy không hề ổn. Bởi vì những tin đồn khiến tâm trạng cô ấy xuống dốc, mong cô ấy sẽ ổn", "Đôi mắt đấy nói lên tất cả", "Nhiều người thật quá đáng, đăng ký Bubble chỉ để viết bình luận thù hận", "Thật buồn khi nghe Hyeri nói rằng cô ấy bị tấn công quá lâu nhưng vẫn ổn"...

Chuyện tình yêu mới khiến Hyeri bị fan quá khích khủng bố

Được biết, phim Victory quay từ tháng 3 đến tháng 7/2023, trong khi tin Hyeri - Ryu Jun Yeol chia tay được công bố vào tháng 11/2023, drama "thật thú vị" xảy ra vào tháng 3/2024. Khi drama nổ ra, cư dân mạng chỉ trích Ryu Jun Yeol - Han So Hee "mập mờ" ngay sau khi tài tử công bố chia tay Hyeri vào tháng 11/2023. Nhưng giờ đây, nếu Hyeri - Cha Woo Tae thực sự hẹn hò trong khoảng thời gian quay phim Victory thì cô cũng y hệt như Ryu Jun Yeol, "mập mờ" khi chưa công bố chia tay người cũ.

Mặc dù có thông tin cho rằng Hyeri - Ryu Jun Yeol thực chất chia tay từ tháng 2/2023, nhưng Han So Hee vẫn bị chỉ trích nặng nề khi drama "thật thú vị" nổ ra. Giờ đây nhìn lại, 1 số netizen cho rằng Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã bị "mắng oan", đánh giá bất công trong vụ việc. Mũi dùi bất ngờ trở ngược lại Hyeri, nhiều người cho rằng khi Han So Hee - Ryu Jun Yeol lộ ảnh ở Hawaii, Hyeri đã có bạn trai mới nhưng vẫn "điều hướng dư luận" chỉ trích Han So Hee. 1 số ý kiến cho rằng có thể Ryu Jun Yeol cũng đã bị đánh giá sai, khi sự việc hoàn toàn không như những gì Hyeri ngầm ám chỉ.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến khác bảo vệ Hyeri. Nếu Hyeri - Ryu Jun Yeol thực sự đã chia tay từ tháng 2/2023 thì việc cô hẹn hò Cha Woo Tae trong khoảng thời gian quay phim Victory là hoàn toàn bình thường. Drama Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri cũng bị thổi phồng quá đà, khi story "thật thú vị" của Hyeri hoàn toàn không nhắc tên ai.

Ồn ào tay ba của 3 ngôi sao đình đám từng gây chấn động showbiz hồi tháng 3/2024



