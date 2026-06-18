Cách đây 2 ngày, tài tử Kim Woo Bin khiến công chúng reo hò phấn khích khi đích thân tới ủng hộ bà xã - nữ diễn viên Shin Min Ah trong buổi chiếu VIP bộ phim mới của đàng gái. Bên cạnh hành động “phát cẩu lương” ngọt ngào đến “lụy tim” của cặp vợ chồng quyền lực, “thánh soi” còn đổ dồn sự chú ý vào màn thay đổi diện mạo của mỹ nhân họ Shin. Theo đó, nữ minh tinh Hometown Cha-Cha-Cha trông tăng cân rõ rệt với gương mặt trở nên tròn trịa hơn hẳn so với thời gian trước. Từ đây, nghi vấn Shin Min Ah đang mang thai con đầu lòng cho ông xã Kim Woo Bin chỉ sau 6 tháng kết hôn đã lan nhanh khắp mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng không thể dựa vào chi tiết Shin Min Ah tăng cân để kết luận cô đã có tin vui. Theo những khán giả này, việc nữ diễn viên lên cân sau khi phim đóng máy cũng là chuyện hết sức bình thường, không phải dấu hiệu của người mang thai. Nhiều netizen cũng tin rằng, sau khi Shin Min Ah bước vào guồng quay quảng bá phim, cô sẽ nhanh chóng giảm cân và lấy lại gương mặt thon gọn như lúc trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Shin Min Ah vẫn chưa lên tiếng về tin đồn cô đang mang thai con đầu lòng.

Trong buổi công chiếu phim The Eyes mới đây, Shin Min Ah vừa xuất hiện với gương mặt tròn trịa hơn hẳn so với thời gian trước (ảnh phải), từ đây người đẹp sinh năm 1984 dính tin đồn đã có thai. Ảnh: Naver

Trong buổi họp báo diễn ra ngay trước hoạt động công chiếu phim The Eyes vào hôm 15/6, Shin Min Ah cũng lộ diện với gương mặt phúng phính cho thấy cô đã tăng cân. Ảnh: Nate

Đây không phải lần đầu Shin Min Ah dính tin đồn bầu bí. Còn nhớ nghi vấn Shin Min Ah có thai và cưới chạy bầu từng xuất hiện rầm rộ hồi tháng 11 năm ngoái bắt nguồn từ màn lộ diện của nữ diễn viên tại 1 sự kiện tuyên truyền cho tác phẩm The Remarried Empress ở Hong Kong (Trung Quốc). Trong loạt ảnh gây xôn xao, minh tinh họ Shin lộ dấu hiệu tăng cân, diện trang phục rộng thùng thình và nhiều lần đưa tay đặt lên bụng.

Hình ảnh nghi Shin Min Ah vác bụng bầu dự sự kiện hồi tháng 11 năm ngoái ngay trước thềm đám cưới thế kỷ từng trở nên viral trên mạng xã hội. Đáng chú ý, khi ấy mỹ nhân 8X lộ dấu hiệu tăng cân so với thời gian trước (ảnh phải). Ảnh: X

Vào thời điểm đó, nữ diễn viên diện trang phục rộng thùng thình và nhiều lần đặt tay lên bụng, khiến tin đồn mang thai lan nhanh khắp cõi mạng. Ảnh: X

Ngay vào thời điểm ấy, đại diện của Shin Min Ah đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ thông tin nữ diễn viên mang thai con đầu lòng: “Không phải như vậy, không có chuyện cô ấy mang thai trước đám cưới”. Từ đây, tin đồn cặp đôi vàng cưới chạy bầu cũng dần lắng xuống. Và tới nay, nghi vấn này lại rộ lên lần nữa song đến giờ phía Shin Min Ah - Kim Woo Bin vẫn chưa có động thái lên tiếng phản hồi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật. Tới tháng 12 năm ngoái, 2 ngôi sao chính thức tổ chức hôn lễ thế kỷ và về chung 1 nhà.

Hôn lễ của cặp đôi vàng đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Dàn khách mời toàn sao hạng A khủng đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như ở lễ trao giải. Ảnh: Naver