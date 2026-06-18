Tối 17/6, tờ China Entertainment đưa tin, ngọc nữ đình đám Cbiz Na Nhiên (phim Phong Thần) được cho là sẽ cử hành hôn lễ với bạn trai - doanh nhân Hoắc Khải Sơn trong tháng 11 năm nay tại Hải Nam (Trung Quốc). Theo nguồn tin, cặp đôi thậm chí đã âm thầm đăng ký kết hôn mà không thông báo cho truyền thông và khán giả biết. Ngoài ra, Na Nhiên cũng đã nhận được sự chấp thuận từ gia tộc tỷ phú nhà bạn trai.

Việc cặp đôi tiến tới hôn nhân quá gấp gáp dù thời gian bên nhau chưa được bao lâu đã khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn Na Nhiên hiện đang mang thai, phải cưới chạy bầu 1 cách vội vã.

Đến nay, cả Na Nhiên lẫn thiếu gia Hoắc Khải Sơn vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn “bác sĩ bảo cưới” đang tràn lan trên mạng xã hội mới đây.

Công chúng xôn xao trước thông tin ngọc nữ Na Nhiên cưới chạy bầu với đại gia Hoắc Khải Sơn hơn tận 14 tuổi. Ảnh: Sohu

Còn nhớ hồi tháng 2 năm nay đúng vào ngày mùng 2 Tết, mỹ nhân Phong Thần đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng gia đình doanh nhân Hoắc Khải Sơn đến Ý tận hưởng chuyến du dịch trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Đặc biệt, màn tương tác giữa Na Nhiên và vợ Hoắc Khải Nhân (em trai Hoắc Khải Sơn) đã chiếm trọn spotlight của công chúng, trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán. Trước ống kính, nữ minh tinh Phong Thần cùng con dâu nhà tỷ phú trò chuyện vui vẻ, sôi nổi. Hình ảnh này góp phần củng cố thêm cho thông tin Na Nhiên đã được các thành viên trong gia tộc nhà bạn trai chấp thuận, dang rộng vòng tay chào đón.

Na Nhiên xuất hiện trong chuyến du lịch gia đình của gia tộc họ Hoắc hồi tháng 2 năm nay. Cô cùng bạn trai hơn 14 tuổi diện trang phục tone-sur-tone đồng điệu. Ảnh: 163

Mỹ nhân Phong Thần còn tám chuyện vui vẻ với con dâu nhà họ Hoắc trong chuyến du lịch hồi đầu năm. Ảnh: 163

Chưa hết, trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1997 còn liên tục xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của gia tộc họ Hoắc. Hồi đầu năm, cô đã tham dự lễ mừng thọ của doanh nhân Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn). Ngoài ra, Na Nhiên còn từng xuất hiện rạng rỡ trong hôn lễ Hoắc Khải Nhân - em trai Hoắc Khải Sơn hồi tháng 11 năm ngoái. Tại sự kiện này, Na Nhiên luôn kè kè theo sau Hoắc Khải Sơn không rời nửa bước. Họ có nhiều cử chỉ tình tứ, doanh nhân họ Hoắc còn giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 chỉnh lại trang phục, khiến ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy xốn xang.

Cũng chính vì màn sánh đôi bên nhau quá đỗi ngọt ngào đó mà mối quan hệ hẹn hò giữa Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn mới “bại lộ” trên mặt báo.

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò từ năm 2024 tới nay. Người đẹp Phong Thần ban đầu ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Xuất phát điểm cả 2 chỉ là nhân viên - chủ tịch. Nhưng tới năm 2024, họ bắt đầu tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn không công khai, nhưng cũng không che giấu việc họ là 1 đôi. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Na Nhiên được bạn trai dẫn tới dự hôn lễ của 1 thành viên trong gia tộc họ Hoắc hồi năm ngoái. Ảnh: Sohu

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang 2 dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt toàn cõi mạng với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi Na Nhiên bằng danh hiệu mỹ miều “Đát Kỷ đẹp nhất mọi phiên bản”.

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được xem là thiếu gia đắt giá trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với “đại hoa đán” Chương Tử Di từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Na Nhiên là bông hồng lai có visual đỉnh cao tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sohu