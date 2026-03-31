Liên quan đến vụ "Clip người cháu bạo hành cậu ruột tai biến liệt giường" như đã thông tin, ngày 31/3, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) đã làm việc với nam thanh niên có hành vi bạo hành trong clip và những người có liên quan đến sự việc.

Đồng thời, công an phường cũng đã lập hồ sơ ban đầu và báo cáo lên Công an TP.HCM.

Trước đó, tối 28/3, Công an phường Khánh Hội phát hiện video lan truyền trên mạng xã hội facebook về vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng an ninh trật tự tại căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ (khu phố 5). Clip thể hiện anh T.A.H. (35 tuổi) tát ông T.N.H. (60 tuổi, cậu ruột, cùng cư trú tại địa chỉ trên).

Ngay sau đó, công an mời những người liên quan đến trụ sở làm rõ. Do ông T.N.H. bị tai biến, nằm một chỗ nên bà T.T. (vợ ông H) và bà T.T.K.Th. (mẹ anh T.A.H.) đến làm việc thay.

Tại đây, bà T.T. trình bày anh T.A.H. tát vào mặt ông T.N.H. nhưng không gây thương tích nghiêm trọng. Clip được trích xuất từ camera trong nhà, bà T.T. gửi cho người quen là bà Đ.T.L. xem.

Tuy nhiên, sau đó bà Đ.T.L. đăng lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Làm việc với công an, bà Đ.T.L. cho biết đăng clip để cộng đồng mạng bình luận, đánh giá hành vi. Sau khi được giải thích, bà bà Đ.T.L. nhận thức việc này không phù hợp và chủ động gỡ bỏ.

Theo Công an, qua làm việc với gia đình, anh T.A.H. có dấu hiệu bệnh lý thần kinh. Người thân đã xin đưa anh đi thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM với sự hỗ trợ của công an. Do vụ việc chưa ghi nhận thương tích nghiêm trọng và gia đình không yêu cầu xử lý, công an đã lập hồ sơ, báo cáo lên Công an TP.HCM để tiếp tục đánh giá, xử lý theo quy định.