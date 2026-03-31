Những ngày gần đây, câu chuyện về em Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi, trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) - cô bé phải đi làm thuê để nuôi ba em nhỏ đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Được biết, gia đình Hương rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cha em qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ sau đó bị khủng hoảng tinh thần rồi rời đi, để lại 4 chị em nương tựa lẫn nhau. Trước biến cố này, Hương buộc phải gác lại việc học, chấp nhận đi làm thuê với thu nhập ít ỏi để lo cho cuộc sống và chăm sóc các em là Hà Thị Hoa (sinh năm 2014), Hà Văn Thọ (sinh năm 2017) và Hà Thị Vân (sinh năm 2021).

Bàn thờ cha đã mất được đặt trang trọng trong ngôi nhà bốn chị em sinh sống

Trong căn nhà nhỏ hẹp ấy, chủ yếu là những vật dụng đơn giản. Nay đã có thêm một số vật dụng như tủ lạnh, bàn ghế do các nhà hảo tâm quyên tặng

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, số tiền ủng hộ dành cho bốn chị em đã lên đến hơn 3,2 tỷ đồng, góp phần giúp các em vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một số thông tin sai lệch và hình ảnh bị cắt ghép, cho rằng người mẹ đã quay trở về đoàn tụ với các em sau khi “nghe tin 4 chị em nhận được hơn 3,2 tỷ đồng”. Những thông tin này gây không ít hiểu lầm trong dư luận, thậm chí ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của bốn chị em và cả người thân đang hỗ trợ các em.

Mỹ Hương chia sẻ về những tin đồn không đúng sự thật đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Được biết, người phụ nữ xuất hiện trong các hình ảnh lan truyền không phải là mẹ của các em mà là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Bà Lệ là họ hàng xa, là người duy nhất đứng ra chăm sóc 4 cháu nhỏ khi mẹ các em không còn ở bên. Ngôi nhà mà các cháu đang sống cũng do bà dựng lên và bà thường xuyên lui tới để chăm nom, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày cho các em.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Lệ cho biết cuộc sống của mình bị xáo trộn đáng kể kể từ khi xuất hiện các thông tin sai lệch. Theo bà, sự quan tâm quá mức từ bên ngoài khiến sinh hoạt gia đình gặp nhiều bất tiện.

"Nói chung là tôi thấy phiền phức lắm, ồn ào, không được yên tĩnh như trước nữa. Lên livestream mọi người cũng hỏi nhiều cái mà các bé nó còn phải học nên là tôi không thích. Còn tôi thì đi ngoài đường thì họ chặn. Hôm nay tôi có lên ngân hàng để chị gửi tiền vô tài khoản cho các bé. Nhưng khi lên đó vừa cởi khẩu trang ra thôi người ta đã xầm xì rồi. Tôi không dám đi đâu hết. Hôm qua tôi đi ra ngoài đường bị người ta chặn, doạ nạt nữa", bà Lệ cho hay.

Dì Lệ - người đã chăm sóc, đùm bọc 4 chị em Mỹ Hương trong suốt thời gian vừa qua

Dù đã hứa với một người tên Sương sẽ mang tiền đến ngân hàng gửi cho các bé, nhưng khi gặp tình huống tương tự, bà Lệ buộc phải quay về. Bà cũng cho biết số tiền từ thiện do các mạnh thường quân trực tiếp mang đến nhà sẽ được giao lại để hỗ trợ mở một tài khoản riêng đứng tên các bé và bà có trách nhiệm mang số tiền này đi gửi. Tuy nhiên, việc thực hiện gặp nhiều trở ngại do sự chú ý của đám đông.

Người phụ nữ khẳng định vai trò của mình chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chỗ ở và những nhu cầu thiết yếu khi cần, không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người mẹ. Theo bà, không ai có thể thay thế được mẹ của các em. "Thực tâm tôi mong muốn mẹ bé về để lo cho tụi nhỏ. Chẳng ai thay thế được bàn tay chăm sóc của người mẹ. Nhưng tôi mong người mẹ trở về theo kiểu thực tâm ở nhà với con chứ không phải về rồi năm ba bữa rồi câu chuyện lắng xuống rồi lại đi".

Em bé út sinh năm 2021 vẫn cần có sự chăm sóc, vỗ về yêu thương từ người lớn đặc biệt là những người thân gần gũi bên cạnh

Nhiều người thân hàng ngày vẫn qua trông nom cuộc sống và giúp đỡ 4 chị em khi cha mẹ không ở bên cạnh

Những thực phẩm từ các nhà hảo tâm hỗ trợ được đặt gọn trong nhà

Ngoài ra, bà cho biết các thành viên trong gia đình hiện sinh sống gần nhau. Do đó, nếu có phương án hỗ trợ lâu dài như mua đất cho các cháu, bà mong muốn vị trí ở gần khu vực hiện tại để thuận tiện chăm sóc: "Mấy đứa nhỏ này nó còn nhỏ lắm… nếu ở xa chị cũng không dám đảm bảo."

Khép lại, bà chia sẻ bản thân vẫn có cuộc sống riêng nên không thể gánh vác thay vai trò của người mẹ.

Chính quyền vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm người mẹ

Liên quan đến hoàn cảnh của bốn chị em Mỹ Hương, ông Nguyễn Mậu Thế – Chủ tịch UBND xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Bố cháu bị tai nạn, mất năm 2023, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì vậy, địa phương đã đề xuất với cấp huyện đưa 4 cháu vào diện bảo trợ và thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng theo đúng quy định của Nhà nước".

Theo ông Thế, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ chính sách, địa phương cũng tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. "Năm 2023, các mạnh thường quân đã hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng, số tiền này được bàn giao cho gia đình và gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hội để làm sổ tiết kiệm cho các cháu. Đến nay vẫn đang được quản lý tại đây," ông nói.

UBND xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng

Không chỉ dừng lại ở đó, công tác hỗ trợ các em được duy trì thường xuyên. "Vào các dịp năm học mới hay cuối năm, địa phương đều có hỗ trợ về học tập, quà tặng; ngoài ra bà con, mạnh thường quân trong xã cũng giúp đỡ thêm tiền ăn, thực phẩm. Nhà trường nơi các cháu theo học cũng có hỗ trợ nhất định," ông cho biết. Đồng thời, ông nhấn mạnh việc theo dõi hoàn cảnh các em luôn được thực hiện sát sao: "Chúng tôi giao cho thôn và lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình, nhà trường cũng phối hợp phản ánh kịp thời."

Sau khi thông tin được báo chí đăng tải, chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ông cho hay: "Ngay sau khi có bài báo ngày 26/3, địa phương đã đến gặp gỡ, động viên các cháu, đảm bảo an ninh trật tự và tiến hành xác minh toàn bộ thông tin liên quan."

Về thông tin người mẹ của các em, chính quyền địa phương cho biết đã xác định được nơi ở và nơi làm việc của bà, đồng thời đang thực hiện các thủ tục cần thiết. "Hiện chúng tôi đã tìm được mẹ cháu, đang sinh sống tại một khu trọ trên địa bàn. Chính quyền đã làm việc để làm rõ việc rời đi trước đây cũng như trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trong thời gian qua," ông thông tin.

Liên quan đến hoàn cảnh gia đình, ông cho biết thêm: "Mẹ cháu hiện đang sống với người khác nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trước đây vẫn có qua lại, nhưng khoảng 6-7 tháng gần đây thì rất ít về." Hiện tại, các cháu vẫn nhận được sự hỗ trợ từ người thân và hàng xóm.

Trao đổi thêm, ông Nguyễn Mậu Thế cho biết địa phương đã chủ động làm việc với các bên liên quan nhằm định hướng sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả. Ông nói: "Sau khi có thông tin từ báo Dân trí và huy động được nguồn kinh phí, địa phương đã chủ động làm việc với đại diện báo và Hội Bảo trợ trẻ mồ côi, người khuyết tật của tỉnh để bàn bạc việc sử dụng nguồn tiền sao cho hiệu quả, đảm bảo an toàn cho các cháu." Đồng thời, chính quyền cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình thực tế: "Chúng tôi thường xuyên nắm bắt thông tin, đảm bảo an ninh trật tự và đã đề xuất nếu được thì nên chuyển nguồn kinh phí này về cho hội bảo trợ của tỉnh để cùng với địa phương quản lý, sử dụng cho phù hợp và hiệu quả nhất."

Đại diện địa phương cũng gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, đồng thời cho biết đã đề nghị tạm dừng việc kêu gọi thêm để ưu tiên hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác.

Liên quan đến việc học tập của em Mỹ Hương, ông Thế thông tin: "Trong giai đoạn dịch COVID-19, khi đang học lớp 6, cháu phải ở nhà tự học do bố mẹ đi làm, không có điều kiện theo sát. Sau đó khi đi học lại, cháu không theo kịp chương trình nên đã nghỉ học. Hiện tại, cháu đi làm phụ giúp cho một hộ dân gần đó, công việc chủ yếu là việc vặt, không quá nặng nhọc."

Ông cũng nhấn mạnh đây là trường hợp hiếm khi địa phương tiếp nhận nguồn hỗ trợ lớn từ cộng đồng: "Đây gần như là lần đầu tiên địa phương tiếp nhận nguồn hỗ trợ lớn như vậy, nên ngay sau khi có thông tin, sáng 27, chúng tôi đã tổ chức họp với các ban ngành, đoàn thể để bàn phương án tiếp nhận và quản lý nguồn quỹ."

Ngoài ra, trước tình trạng nhiều người tìm đến gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các cháu, chính quyền đã có biện pháp chấn chỉnh: "Gia đình có phản ánh việc bị làm phiền, các cháu cũng không muốn tiếp người lạ. Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã, an ninh thôn theo dõi, đồng thời cung cấp số điện thoại để người dân liên hệ khi cần, nhằm kịp thời nắm bắt và xử lý tình hình," ông Thế cho biết.

