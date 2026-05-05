Liên quan vụ “Chồng giết vợ và con 2 tháng tuổi” như đã thông tin, ngày 4/5, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang lấy lời khai với nghi phạm Nguyễn Tấn Phú (SN 1987, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là chị Đ.T.T. (vợ Phú, quê Cà Mau) và con trai 2 tháng tuổi. Sau khi hoàn tất các thủ tục cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị T. và con trai cho gia đình đưa về quê là tỉnh Cà Mau để tổ chức mai táng.

Vụ án mạng khiến người dân bàng hoàng

Riêng 2 nạn nhân bị thương là cha, mẹ ruột của nghi phạm là ông N.T.K. và bà N.T.C. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Đến nay, sức khỏe hai người đã ổn định và được đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Công để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm đối với nghi phạm để xác định có dương tính với chất cấm hay không; đồng thời làm các giám định khác vì người này có dấu hiệu “lạ”.

Như đã thông tin, trưa 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của Phú ở xã Vĩnh Công. Khi mọi người chạy đến thì nhìn thấy Phú đang cầm dao tấn công người thân trong gia đình.

Đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế

Lúc này, Phú dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là chị T.. và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ Phú chạy vào can ngăn, cũng bị người này tấn công gây thương tích. Các nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin, công an có mặt khống chế Phú đưa về trụ sở cơ quan. Đồng thời, lực lượng cũng khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.